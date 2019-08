Színre lépett a fiatal lottómilliárdos: nem kapja meg egyben a nyereményét

Ha ez így megy tovább, nemsokára ismét milliárdos összegekért izgulhatunk majd az Ötöslottón. Ha valaki megüti a főnyereményt, nem biztos, hogy megnyugodhat: rengeteg sztorit hallani a lecsúszott, csődbe ment lottómilliárdosokról. Erre jó megoldás lehet a több országban is nagyon népszerű, életjáradék-alapú kifizetés. A brit Set for Life lottójátékon például 30 évig fizetnek a nyertesnek, nagyjából 3,5 millió forintot havonta. Most színre lépett egy nyertes, aki elárulta, mihez kezd a pénzzel. A Pénzcentrum kiszámolta, hogy mennyit kapna 30 éven át az Ötöslottó legutóbbi giganyertese, aki 4,2 milliárddal lett gazdagabb.

Ezen a héten sem volt ötös a lottón, így jövő héten már több mint 700 millió forintért izgulhatnak a szerencsevadászok: ha ez így megy tovább, hamarosan újból egymilliárd forint feletti összeg forog majd kockán Magyarország legnépszerűbb szerencsejátékán. A hatalmas nyeremény egyszerre lehet áldás, és átok is: rengeteg történetet olvashattunk már arról, hogyan csúsztak le a lottónyertesek. Miképpen verték el a nyereményüket igen rövid idő alatt, futottak bele borzalmas befektetésekbe, vagy csalókba.

Talán egy jobb szisztéma lehet az életjáradék alapú kifizetés: Nagy-Britanniában sikerrel megy például a Set for Life nevű lottójáték, amelynek lényege, hogy nem egyben kapják meg a pénzüket a nyertesek, hanem a lottótársaság havonta utal nekik 3,5 millió forintnak megfelelő angol fontot - 30 éven keresztül. Nyerni nem lehetetlen: öt számot kell kiválasztani 1 és 47 között, illetve egy bónusz számot (az úgynevezett Life Ball-t) 1 és 10 között. Aki eltalálja az öt számot, az egyszeri 10 ezer fontot (3,5 millió forintot) nyer, ha pedig a szerencsésnek még a bónusz szám is bejön, akkor a következő 30 évben nemigen lesz gondja a megélhetésre. Összességében átszámolvan majdnem 1,3 milliárd forintot fizetnek így ki a legvégére.

Így történt ez Dean Weymes esetében is, aki a játék indulása óta először vállalta fel nevét a nyertesek közül. A 24 éves férfi a Daily Mailnek nyilatkozva elmondta, hogy munkahelyén a szünetben csekkolta le a szelvényét. Amikor rájött, hogy nyert, betegségre hivatkozva hazament, másnap pedig csak felmondani ment be a melóba, az Amazonhoz.

Meg kellett indokolnom, hogy miért megyek el, én a vonatkozó rublikába beírtam, hogy nyertem a lottón. A HR-esek azt mondták, ezt nem írhatom oda, szerintem azt hitték, csak viccelek.

De nem viccelt, azóta pedig már az utazásait tervezi, illetve beteg testvérét, és az őt ápoló szüleit is támogatni fogja a pénzből. Emellett eredeti szakmájában szeretne elhelyezkedni filmesként, illetve a forgatókönyvírásba is belevágna.

Jobb a realizálható összeg?

Utoljára itthon áprilisban volt giganyeremény az Ötöslottón, akkor majdnem 4,2 milliárd forinttal lett valaki gazdagabb. Ám a szakértő szerint a legtöbben fel sem fogják, mekkora összeg ez: hiszen sok nullával kevesebbről gondolkodunk a hétköznapokban, így bizonyos összeghatár felett komoly tudatos átgondolást igényel mekkora pénzösszegről van szó, és az mire lehet elég. Azok az emberek kifejezetten veszélyeztetettek lehetnek és összeomolhatnak ekkora összeg súlya alatt, akiknek az életéből hiányzott az álmodozás nagyobb összegű tárgyak megvétele, vagy nagy befektetéssel járó célok megvalósítása - tudtuk meg korábban Hal Melindától, a Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar oktató-kutatójától.

Tehát még akár jó is lehet, ha nem egyszerre utalják el például a 4,2 milliárdos álomnyereményt, hanem havi részletekben. Ha a brit példával számolunk, akkor 360 hónapig, azaz 30 évig valamivel több mint 11,6 millió forint járna a nyertesnek életjáradékként minden egyes hónapban, ha így fizetnék ki a 4,2 milliárdos giganyereményt. Ez már egy olyan összeg, amit egy "hétköznapi ember" is könnyen tud realizálni, és valljuk be, akár egy fényűző életvitelhez is untig elég lehet - még befektetésekre is futja belőle. Sőt, ha mondjuk 60 évre is lehetne választani az életjáradékot, akkor is havonta majdnem 6 millió forint ütné a nyertes markát, ez is sínre rak egy teljes életet.

Ezt kell tenni, ha nyersz

Ha egyszer te is megütnéd a főnyereményt a hazai lottójátékok valamelyikén, akkor a sorsolás napjától számított 90 napon belül, kell jelentkezned a Szerencsejáték Zrt.-nél. A rendkívül nagy összegű nyeremények esetére külön telefonszámot tart fenn a társaság a jelentkezés céljából - ez az úgynevezett nagynyertes-vonal.

Amennyiben a szerencsés játékos telefonon jelentkezik, a lottótársaság elsődleges feladata az, hogy a szelvényen lévő információk alapján meggyőződjön arról, hogy valóban a nyertessel beszél. Ezután kezdődik meg a kifizetési eljárás lefolytatása: ez a Szerencsejáték Zrt. által meghatározott helyen és időben történik.

