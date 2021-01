Régi banki tévhit szedi áldozatait: ezen bukik súlyos pénzeket rengeteg magyar

Hamarosan mindenki kézhez fogja kapni azt a banki levelet, amelyben összegzik, hogy az utóbbi egy évben milyen költségekkel járt a számlavezetésünk. Mivel nincs kimutatás arról, hogy hány ügyfelet sarkallt váltásra a tavalyi összesítők megismerése, a Pénzcentrum megkérdezte olvasóit, ők mit tesznek majd. Kiderült, hogy a legtöbben megnézik, akad-e olcsóbb ajánlat a mostani csomagjuknál, de jelentős mennyiségben vannak azok is, akik azért nem váltanának bankot, mert nem akarnak bajlódni az adminisztrációval. Sokan nem tudják ezek szerint, hogy a folyamat manapság már nagyon egyszerű, mindössze egyszer kell miatta bemenni a bankba - ellenben sok pénzt spórolhatunk, ha találunk kedvezőbb csomagot.

Legkésőbb a jövő héten minden magyarországi banki ügyfél meg fogja kapni a bankjától azt az összegzést, amibel közlik, hogy az elmúlt évben tételesen mennyit kellett fizetni a számlavezetés kapcsán. A díjkimutatás segítségével megismerhetik az ügyfelek, hogy pontosan mennyibe kerül évente a bankszámlájuk. Ezt ismerve a Pénzcentrum lakossági bankszámlakalkulátorával megnézhetjük, hogy ugyanolyan számlahasználati szokások mellett van-e olyan bank, amelyik olcsóbb számlát kínál nekünk.

Korábban ennek kapcsán kíváncsiak voltunk arra, hogy tavaly a banki tájékoztatók megérkezésével többen döntöttek-e a bankváltás mellett, mint az "átlagos" hónapokban. Ám a Magyar Nemzeti Bank megkeresésünkre közlte, hogy ilyen összegzés nem készült. Hogy képet kapjunk, nagyjából hány ügyfelet sarkallhat bankváltásra a tavalyi költségek megismerése, egy szavazáson kérdeztük meg olvasóinkat, hogy ők mit tesznek majd - közel ezer szavazat érkezett, köszönjük mindenkinek, aki megosztotta álláspontját.

Az eredmények összegzése után kiderült, hogy a válaszadók 52 százaléka tervez bankot váltani, ha esetleg talál olcsóbbat a mostani számlacsomagjánál. Mellettük 11,7 százalék is tervez más banknál számlát nyitni, ám ők mostanában amúgy is váltottak volna, függetlenül a költségösszesítőktől.

Megoszlik azok tábora, akik maradnak a mostani bankjuknál: 18,9 százalék mondta azt, hogy őket bizony nem befolyásolja a banki levél, mert elégedettek a mostani számlájukkal, mindegy, mibe kerül a szolgáltatás. 17,4 százalék pedig azt mondta, azért nem tervez máshol számlát nyitni, mert nem akar bajlódni a bürokráciával, bankváltással.

Egyszerűbb, mint hinnéd!



Pedig a bankváltás manapság már egyáltalán nem nagy dolog: ha csak ez tart vissza attól, hogy olcsóbb számlacsomagra válts, akkor alaptalan a félelem - adott esetben súlyos pénzeket spórolhatunk egy másik pénzintézetnél. Az egyszerűsített, vagy más néven “egyablakos" bankváltás azt a célt szolgálja, hogy az ügyfelek számára gördülékenyebbé tegye a váltást. A legfontosabb előnye, hogy ideális esetben nem kell mindkét bankba bemenni ügyet intézni, elég azt a pénzintézetet felkeresni, ahol új számlát akarunk nyitni. A további adminisztrációt pedig a két bank rendezi egymás között.

Maga a bankváltási folyamat így zajlik:

Megnyitjuk a választott bankban az új számlát - ha időpontot foglalunk, ez maximum egy órát vesz igénybe.

Ezzel egyidőben beadjuk a számlaváltási meghatalmazást az új szolgáltatónak - ez alapján fogják a bankok átvezetni a csoportos beszedésekre és a rendszeres átutalásokra vonatkozó adatokat.

A választott bank jelzi az igényt a régi bank felé - ez legfeljebb 2 munkanapot vesz igénybe.

A régi szolgáltató átadja a szükséges adatokat a választott pénzintézetnek - ez maximum 5 munkanapot vesz igénybe.

Ha ez megtörtént, akkor az új szolgáltatónál megnyílik a számla.

Az új bank rögzít minden adatot, és egyeztet, ha erre van szükség - ez további 5 munkanapot vesz igénybe.

A régi számla lezárása - 1 munkanap.

Tehát mindennel együtt maximum 13 munkanapot vesz igénybe az egyszerűsített bankváltás, és ideális esetben csak egyszer kell elmenni a bankba, a folyamat legelején.

Az MNB szerint is drága

Korábban a téma kapcsán a Magyar Nemzeti Bank közölte a Pénzcentrummal, hogy az elmúlt években számos alkalommal kommunikálták, hogy

a hazai pénzforgalmi szolgáltatások árazása nemzetközi összehasonlításban is magas.

Most azt is hozzátették: a pénzforgalmi szolgáltatások árazásában egyelőre nem történtek az ügyfelek széles körét érintő kedvező változások, azonban az elmúlt évben több banknál is megjelentek az MNB elvárásainak figyelembe vételével kialakított számlacsomagok.

Ezen a téren a díjkimutatásoknak kedvező hatása lehet az ügyfelek pénzügyi tudatosságának növelésében, ami ösztönözheti a versenyt a pénzforgalmi szolgáltatásoknál, illetve elősegítheti a bankszámlaváltást. Az MNB elvárásainak megfelelő számlacsomagok megjelenésével az ügyfelek egyre nagyobb része találhat a fizetési szokásainak megfelelő, kedvező árú számlát

- írták.

Címlapkép: Getty Images