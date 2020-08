Nálad is lapulhatnak ilyen kincsek a padláson, pincében: el se hinnéd, mennyit érnek

Ami egyeseknek csak kidobandó lomnak, kacatnak tűnhet, az mások számára igazi kincs is lehet. Biztosan rengeteg háztartásban akadnak olyan bútorok, porcelánok, könyvrégiségek, numizmatikai jelentőségű érmék, ékszerek, vagy műtárgyak, amelyről a tulajdonosa nem is sejti, mekkora értékkel bír. A - laikus és profi - műkincsvadászok viszont éppen ezekre pályázhatnak. Megkérdeztük a legnagyobb online piactereken milyen értékes műtárgyak, antik régiségek cseréltek gazdát az utóbbi időben, hogy áll jelenleg a használt porcelénok piaca. Mutatjuk azt is, mire érdemes figyelni, ha valaki régiséget adna el, vásárolna.

A műtárgypiac iránti érdeklődés valamelyest csökkent a járvány hatására, azonban ez várható volt akár a korlátozások, akár a gazdasági hatások tekintetében. Azonban a lakosság nem veszítette el a bizalmát a műtárgy mint befektetési forma iránt: a BÁV műtárgybefektetési indexe szerint a megkérdezettek nem lettek kockázatkerülőbbek, és nem is fordultak el a műtárgyvásárlásoktól a járvány hatására.

Bár a műgyűjtés egyelőre csak egy 10 százalék körüli szegmens számára igazán követendő példa, a többség abban egyetért, hogy egy képzőművészeti alkotás, műtárgy növeli egy lakás, iroda, üzlethelyiség presztízsét. A műtárgyvásárlás iránt nyitottak körében a legnagyobb népszerűségnek évek a festmények örvendtek (54%). A második helyen az ékszer-befektetés 51 százalékkal. Ez a tendencia nem meglepő, hiszen

a hagyományosan menekülőeszköznek tekintett nemesfémek iránti érdeklődés mindig erősödik a bizonytalan gazdasági környezetben.

A harmadik helyen az órák (25%) és a papír régiségek, könyvek (25%) állnak, majd a numizmatikai érmeket (21%), valamint a kerámia, üveg- és ezüsttárgyakat, bútorokat magába foglaló egyéb műtárgyakat (20%) említették. A Pénzcentrum megkérdezte a nagy hazai online piactereket, hogy áll most a műtárgyak kereskedelme a tapasztalataik szerint és melyek voltak a legérdekesebb, legértékesebb tételek, amelyek gazdát cseréltek a műtárgy kategóriában. Megelpő válaszokat kaptunk.

Katapultülés, flipper, milliós értékű leveses tál...

Varju Lilla, a Jófogást üzemeltető Adevinta Classified Media Hungary marketing igazgatója lapunk kérdésére elmondta, hogy a webáruházban havonta átlagosan 178 darab terméket adnak el a felhasználók "műtárgy" kategóriában. A cég hirdetési üzletpolitikája nem támogatja az aukciós hirdetéseket - tehát a termékek fix áron kelnek el, nem lehet licitálni, alkudni. A legérdekesebb tételek a "műtárgy" kategóriában, amik az oldalon keltek el az eladó visszaigazolása szerint:

3,5 millió forintot érő érmegyűjtemény: 158 db 1 unciás ezüst érme, 2 db 2 unciás ezüst érme, 256 egyéb érme, egyéb régi pénzérmék, továbbá Euró sorozatok is, 346 db bankjegy különböző országokból és korokból,

egy kastély teljes ebédlő berendezése egyben, 2,75 millióért: neoreneszánsz tálalószekrény, 12 személyes asztal 4 eredeti vendéglappal és 4 eredeti támasztólábbal, csillár és székek,

egy hibátlan MIG-21-es pilóta katapultülés 1 999 000 forintért,

és egy Patek Philippe karóra 1,5 millió forintért kelt el.

Szanitter Áron, a Vatera vezetője arról számolt be lapunk kérdésére, hogy az elmúlt egy évben összesen 122 db 200 ezer forint feletti adásvétel történt a oldalon antik, régiség kategóriában, ahol 2020-at vizsgálva a fix áras vásárlások 18 százalékkal gyakoribbak, mint az aukciósok: 15 337 darab aukciós vásárlás történt és 18 087 db fix áras. Tehát a licit sem ritka, ha műtárgyakról van szó. A weboldalon az antik, régiség kategóriában az öt legnagyobb értékű tranzakció:

Szőnyi István festménye, a Dunakanyar domboldallal (1930 körül) 4,7 millió forintért kelt el

(1930 körül) 4,7 millió forintért kelt el egy Indiana Jones Flipper (1993, by Williams) 2,3 millió foritért talált gazdára

egy Herendi Viktória mintájú12 személyes 59 darabos étkészlet 1,3 millióért

mintájú12 személyes 59 darabos étkészlet 1,3 millióért egy 12 személyes 165 darabból álló ezüst evőeszköz készlet 1 235 000 forintért (vagyis fejenként egy milliós, darabonként 7480 forintos evőeszközök)

egy szintén Herendi Rothschild mintájú 12 személyes 59 darabos étkészlet 1,1 millió forintért kelt el.

Ha csak a porcelánok alkategóriát nézzük akkor már említett két Herendi étkészleten felül a dobogóra felférne még egy Herendi Rothschildmintájú 6 személyes étkészlet, amely 575 000 forintért került új tulajdonoshoz. Szanitter Áron lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy a porcelán régiségek iránt az elmúlt években csökkent a kereslet:

2017-től évről évre 15 százalékkal csökken a porcelán adásvételek száma. 2020-ban eddig 29 százalékos csökkenés figyelhető meg az átlag darabszám tekintetében, ez köszönhető az elmúlt hónapokra jellemző koronavírus okozta gazdasági helyzetnek is.

A Vaterán legnépszerűbb termékek ebben a kategóriában az idei, 2020-as adásvételeket figyelembe véve a figurális porcelánok, melyekből 1344 darab kelt el. Népszerűek még a csészék, bögrék, korsók (726 eladott darab idén), és az étkészletek, tányérok (684 eladott darabbal). Ezeken túl a tálalókra, kínálókra (486 db) és vázákra, kaspókra (481 db) szintén számottevő kereslet mutatkozott idén.

A márkés porcelénok közül a legtöbb keresés a Zsolnay márkára (37749 db) történt, ezt a Herendi (31114 db) és jócskán lemaradva a Hollóházi (15652 db) követi. A webáruház információi szerint ezer feletti keresésszámot mértek az Aquincum, a Drasche, a Meissen, a Rosenthal márkákkal kapcsolatban is, és nem sokkal marad el ettől a Villeroy & Boch sem.

Régiségek bárhol akadhatnak

A nagyitól gyerekkorunkban kapott kerámiafigura, porosodó, ósdi váza, egy a nagyszülők házában, a falon lógó festmény: sokak számára ezek csak kacatok, mások számára viszont igazi kincsek. Sokan vannak, akik a különböző online piactéren keresnek műtárgyakat, hiszen aki esetleg nincs tisztában azzal, milyen érték van a kezében, jóval áron alul kínálja a régiségeket:

Ez az eladó szemszögéből sajnálatos, de a vásárló szempontjából igazi kincsvadászattá teszi a régiségek böngészését. Például az eladó tapasztalatlanságából fakadóan megeshet, hogy egy általa 10 000 forintért hirdetett kerámia figura valójában egy olyan ismert művész munkája, akinek az alkotásai ennek az összegnek a többszöröséért kelnek el

- mondta el lapunk megkeresésére korábban Galéria Savaria kifejezetten régiségek, műalkotások adás-vételére szakosodott online piactér munkatársa. Mielőtt tehát valamit pénzzé akarunk tenni, érdemes felbecsültetni a tárgyak értékét: ez pedig plusz pénzbe sem kerül! A legtöbb aukciósháznál, műtárgykereskedelemre specializálódott weboldalnál ugyanis ingyenes az értékbecslés.

A műtárgyakról, régiségekről azonban a legtöbbeknek az - egyébként valóban népszerű - 100 évnél régebbi Zsolnay porcelánok, antik asztalkák, szekrények, festmények jutnak eszébe, azonban az utóbbi időben a klaszikus régiségek mellett reneszánszukat élik a retro tárgyak is: régi favorit játékok, már-már ereklyének számító kerékpárok, retro sporteszközök, zsebórák, tárcsás telefon, lemezjátszó, varázsszemes rádió, írógép, súlymérték készlet, kávédaráló vagy éppen varrógép. Sokáig lehetne még sorolni.

Az interneten bárminek találhatsz új gazdát

Az online piactereken kutakodva így találtunk rá például a 18 ezer forintos, old school fakeretes teniszütőre, az 1989-es gyűjtői tininidzsa teknős (Donatello) figurára, amit 45 ezerért kínáltak eladásra, az egymilliót érő kopott játékmackóra, egy óbudai cukrászat hagyatékából származó több mint 1500 darabos antik csokoládé öntőforma készletre (980 ezer forintos áron), 400 ezerért kínált hintókra és szekerekre, a ritkaságnak számító retro rágógumi autómatára (300 ezer forint), vagy egy preparált krokodilra (265 ezer forint)...

Ennél persze sokkal hétköznapibb tárgyak is lehetnek elfekvőben otthon, amelyek értéktelennek tűnnek, valójában mégsem azok. Ha áll egy régi Simpson a garázsban, ránk maradt hagyatékból egy lexikonkészlet, vagy ősrégi elsősegélydobozt találunk a padláson, esetleg a kisdobos-úttörő ereklyéket eddig nem volt szívünk kidobni, mielőtt elajándékozzuk, tűzre vetjük, lomtalanítjuk ezeket, győződjünk meg az értékükről.

Az internet korában már kis keresgéléssel be tudjuk lőni, mennyit érhet az adott retro tárgy, régiség; de ha így nem boldogulunk, akkor kérhetjük szakember segítségét is, az ingyenes értékbecslést. Ne hagyjuk, hogy a műkincsvadászok kihasználják a tudatlanságunkat - és áron alól lecsapják a kezünkről az értékeket, illetve ne hagyjuk a padláson porosodni a sok esetben muzeális értékű ritkaságokat - ami laikusok szemében csak egyszerű kacat. Valójában viszont kincs.

Címlapkép: Getty Images