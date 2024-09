Tényleg hozzányulnak a lakossági megtakarításokhoz? Kiderült, mire készül a magyar kormány

Ismét mozgalmas hét áll mögöttünk: alábbi összefoglalónkban összegyűjtöttük a 36. hét legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb cikkeit a Pénzcentrumról. Ha elolvasnád a teljes cikket, kattints a címére vagy a képes ajánlóra.

Újra szavaztak az iskolai mobilokról: ez az utolsó pillanatos döntés, indul a tanév

Az új tanév kezdetével párhuzamosan ismét előtérbe kerültek az iskolakezdés kihívásai, melyekkel a magyar szülők szembesülnek. A Pénzcentrum friss felmérésében a a legfontosabb problémákról kérdeztük a szülőket: hogyan birkóznak meg a tanévkezdés anyagi terheivel, mekkora a tanárhiány a környezetükben, és mennyire elégedettek az oktatás színvonalával. Az idei tanév legnagyobb vitatémája az iskolai mobiltelefon-használat tilalma, ami sok szülő, pedagógus, szakember figyelmét felkeltette. Cikkünkben a felmérés eredményeinek első részét, a szülők véleményét és a legfontosabb trendeket mutatjuk be.

EZ IS ÉRDEKELHET Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat hamarosan százezernyi magyar nyugdíjas: erre készülhetnek Több százezer magyarnak jelent évről évre problémát, hogy megfelelő hőmérsékletűre tudja fűteni a lakását.

EZ IS ÉRDEKELHET Megalázó bérért robotolnak a magyar tűzoltók: fusimeló nélkül sokan éhenhalnának Nem igazán villoghatnak a fizetésükkel a tűzoltók, az illetményalap tíz éve nem emelkedett - ezt mondta a Pénzcentrumnak Salamon Lajos szakszervezeti elnök.

Újult erővel tarolja le Magyarországot az osztrák boltlánc: retteghet a JYSK és az IKEA?

Közzétette a tavalyi évi üzleti beszámolóját a Mömax és Möbelix áruhazak üzemeltetője, amely időközben magába olvasztotta az XXXLutz boltokat is. Megtörtént az az egyesülés, amelytől már 5 éve is tartottak a hazai bútorboltok. A beolvadás hatására a cég nettó bevételei már súrolják a JYSK számait, a következő években kiéleződhet a verseny a lakberendezési láncok között. A friss számok alapján az IKEA-nak egyelőre nincs mitől tartania, a trónkövetelők együttes erővel sem érhetnek a nyomába.

EZ IS ÉRDEKELHET Óvatosan ezekkel az SMS-ekkel, e-mailekkel: új a csalók módszere, így nullázák le a bankkártyádat Az MNB nyáron publikált, 2024. I. negyedévére vonatkozó adatai szerint 28,5 százalékkal emelkedett a Magyarországon kibocsátott fizetési kártyákkal elkövetett visszaélések száma.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási szigorítás érik Budapesten: rengeteg lakástulaj foghatja a fejét, ha tényleg bevezetik ezt a tiltást A kerületeknek, a lakóházaknak és a lakóknak csekély az eszköztára, érdemi változásokat csak az Országgyűlés hozhat. Mégis létezik néhány kiskapu, ha kitör az Airbnb-krízis.

Autós kamera kisokos: menetrögzítő kamera felvétele használható bízonyítékként közúti baleseteknél?

Jogilag szürke zónába tartozik Magyarországon az autós kamera használata a magánszemélyek esetében, de a bíróságon a nem jogszerűen készült útfelvételeket is elfogadják bizonyítékként - mondta a Pénzcentrumnak dr. Herpy Miklós közlekedési ügyvéd. Cikkünkben végigvesszük, mit kell tudni az autós fedélzeti kamera használatának szabályairól. Emellett biztosítókat kérdeztünk arról, náluk mi a gyakorlat a menetrögzítő kamerával kapcsolatban: elfogadják-e a felvételeket kársesemények rendezésekor?

EZ IS ÉRDEKELHET Azért az nagyon kemény: így keresnek havonta milliókat Magyarország sztárburkolói Az építőipari boom és a felújítások iránti folyamatos kereslet továbbra is fenntartja a magas igényt a jó szakemberekre.

EZ IS ÉRDEKELHET Júliusban folytatódott a lakáshitel-őrület: el sem hiszed, mekkora összeg került az emberekhez A júniusi visszaesést követően júliusban ismét nőtt az újonnan felvett lakáscélú hitelek szerződéses összege.

EZ IS ÉRDEKELHET Életbevágó döntés előtt a magyar szülők: fontos naptár érkezett a 2024 végi szabadságokról Mikor lesznek a munkaszüneti napok, áthelyezett pihenőnepok, áthelyezett munkanapok és iskolai szünetek, hosszú hétvége 2024 hátralévő részében.

A mobilok betiltása csak a kezdet a magyar iskolákban: erre készülhetnek a tanulók, ez kemény lesz

A cyberbullying gyakorlatilag az internettel egyidős, súlyos társadalmi probléma, amelynek a megoldására a mai napig keresik a megfelelő válaszokat a tanárok, szülők, mentálhigiénés- és online szakemberek. A téma újra aktuálissá vált Magyarországon, hiszen a mobiltelefonok betiltása is többek között az ez elleni harcot tűzte ki célul. A Pénzcentrum legújabb videóblogjában, a CashTagben részletesebben is foglalkoztunk a témával.

EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg elzárják az ukránok a Barátság vezetéket: komoly drágulás jöhet utána Magyarországon? Le fog állni a Barátság kőolajvezeték - de a szakértő szerint nem januártól, hanem évekkel később. Az európai országok mindenesetre kezdenek készülni arra, ha ez nem lesz.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezeken a településeken tömörül a magyar dolgozók krémje: ennyit tesznek zsebre Elemzésünkben a 2022-es magas presztízsű foglalkoztatásban foglalkoztatott arányát vizsgáltuk meg regionális, vármegyei és településszintű bontásokban.

EZ IS ÉRDEKELHET Szomorú valóság: sok magyar szülő vett fel hitelt iskolakezdésre, sokáig nyöghetik a tartozást Az új tanévben nemcsak a mobiltelefonok tilalma okoz feszültséget a diákok és tanárok körében, hanem a hőségriadó miatt rövidített órákkal is küzdenek sok iskolában.

Így adósodtak el nyáron a magyarok: ment a rongyrázás, most aztán fizethetnek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált adatai szerint nem csak a lakáshitelek, hanem a személyi hitelek piacán is csupán átmenetinek bizonyult a júniusi visszaesés, hiszen a nyár eleji 69,47 milliárd forinttal szemben júliusban már 80,09 milliárd forint volt az újonnan kötött szerződések összege. Mindez igen jelentős, 15,3 százalékos emelkedést jelent, ráadásul azt is elmondhatjuk, hogy a jegybank egészen 2004 tavaszáig visszanyúló adatai szerint ez minden idők legmagasabb összege a személyi hitelek piacán.

EZ IS ÉRDEKELHET Globális leállás a Lidl-nél: akadozik az app, több százezer magyar bukhatja kuponjait Leállt a Lidl kedvezményeket, kuponokat érvényesítő szervere, egyelőre nem tudni mikor áll helyre a dolog.

EZ IS ÉRDEKELHET Megvan, mire készülhet a kormány: tényleg hozzányúlnak a lakossági megtakarításokhoz? Számos megtakarítási formát adómentesen, veszteség nélkül költhetünk majd lakáscélra, amennyiben valósággá válik a kormány által szorgalmazott új formátum.

Az ukrán háború csak a kezdet? Csúnya világ jön, ha Magyarország régi barátja is atomfegyverkezni kezd

Egyre több embert érdekel manapság, mit tartogat a jövő. A válaszokat sokan a tudományos szaktekintélyektől várják, akik a jövőkutatásnak szentelik a munkásságukat. Mivel világunk folyamatosan változik, és tele van bizonytalanságokkal, sokaknak biztos pontot jelenthetnek ezek a kutatások, amik alapján hosszú távon is képesek megtervezni életüket. A Pénzcentrum legújabb cikkében Kánai András jövőkutatóval beszélgettünk arról, hogy miről is szól a jövőkutatás, milyen trendek és kihívások várhatók a következő évtizedekben. A szakértő megosztotta saját predikcióit, valamint beszélt arról is, hogyan lehet manapság felkészülni ezekre a változásokra.

EZ IS ÉRDEKELHET Bárkinél beválik ez az ősrégi rezsitrükk: szinte azonnal lezúzza a számlát, teljesen legális Jó hír, hogy némi befektetéssel, sokat tehetünk az ivóvíz készletek megőrzéséért és közben a rezsin is tetemes összegeket spórolhatunk.

EZ IS ÉRDEKELHET Megint kígyóznak a sorok a magyar bankokban: egyre többen zsebelnék be az állami ingyenmilliókat Júliusban ismét növekedésnek indult a babaváró hitelek kihelyezésének mértéke - derül ki a Magyar Nemzeti Bank friss adataiból.

A design szerek verhetik be az utolsó szeget a magyar borászatok koporsójába

Egy egész élet munkáját és elhivatottságát elismerő életműdíjjal gazdagodott Bock József, a villányi borvidék borásza, aki tudta, hogy a Jammertal-dűlőben fekvő, ősi családi birtok kivételesen értékes örökség. Bock József úttörő szerepet játszott a Villányi borvidék újjászületésében és egyike volt azoknak, akik az egész magyar borágazatot új alapokra helyezték. A Pénzcentrum egy interjúban kérdezte többek között arról, hogyan kezdődött karrierje, milyen kihívásokkal szembesült azóta, illetve hogyan látja a magyar borászat jelenét és jövőjét.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre népszerűbb a nyugdíjaslottó: ennyi most a főnyeremény, itt lehet játszani Bemutatjuk a legérdekesebb nemzetközi lottójátékokat, köztük a spanyol El Gordót, a brit Set for Life-ot és a luxusnyereményeket kínáló dubaji Jumbo Draw-t.

Ezért a kutyáért őrülnek meg a magyarok 2024-ben: vagyonokért vásárolják

Kevés hely van a világban, ahol lakosságarányosan annyi kutya lenne, mint Magyarországon. A hivatalos statisztikák szerint ráadásul évről-évre még nő is a számuk. Ez pedig mára gyakorlatilag azt jelenti, hogy a magyar családok felénél van legalább egy kutya. A legnagyobb kedvenc most a tacskó, a németjuhász, és a különböző bulldogok. De sokan keresik a labradorokat, az uszkárokat és a spicceket is. Az árak azonban az egekben vannak: neves tenyésztőtől 250 ezer forint alatt már alig lehet vásárolni, de egyáltalán nem ritkák a 600-800 ezres kölykök sem.