Kíméletlen rezsicsapdába sétálhat hamarosan százezernyi magyar nyugdíjas: erre készülhetnek

Bár még az időjárás a meleg nyarat idézi, elkezdődött az ősz, hamarosan pedig itt a fűtésszezon is. Nehéz ilyen hőségben már előre gondolni a télre, pedig érdemes: több százezer magyarnak jelent évről évre problémát, hogy megfelelő hőmérsékletűre tudja fűteni a lakását. Az utóbbi években a tél kegyes volt, nem voltak nagy mínuszok, viszont egyre inkább kitolódik az az időszak, amikor még fűteni kell, akár májusig is. Nincs azonban garancia rá, hogy az idei tél is ilyen kegyes lesz, vagy hogy nem kell majd még májusban is begyújtani. Érdemes felkészülni időben. A Pénzcentrum friss elemzése szerint több éve emelkedik a lakosok aránya, akik bajban lehetnek a téli fűtési időszakban.

A fűtési időszak hivatalosan szeptember 15-én indul a 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendelet szerint és csak május 15-én ér véget. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a radiátorok két hét múlva már langyosodni kezdenek a távhős ingatlanokban, hanem annyit tesz, hogy innentől, ha tartósan lecsökkenne a hőmérséklet, a szolgáltató beindítja a fűtést. Nehéz ezt elképzelni, mikor odakint még tombol az őszi kánikula, mintha a nyár véget sem ért volna. Nem árt azonban időben kezdeni a felkészülést a fűtési szezon - mind a tüzelő beszerzése, mind anyagi szempontból, hogy legyen vésztartalékunk, ha magas gázszámla érkezik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A múlt évben közel félmillió magyar nem tudta felfűteni télen a lakását kellemes hőmérsékletűre. Ha valaki hasonló cipőben lesz idén télen, arra már érdemes időben felkészülni. A legrosszabb, ha az ember homokba dugja a fejét és nem vesz tudomást a problémáról, amikor azon még lehetne segíteni. Sokan nem tudják, de rászorultsági alapon többféleképpen kérhet az ember segítséget, igényelhet például rendkívüli támogatást az önkormányzatnál, kérheti a védendő fogyasztó státuszt, illetve sok helyen adnak kifejezetten fűtési támogatást a helyi hivatalok. Az Eurostat friss adatai szerint Magyarországon a felnőtt lakosság 5,6 százaléka nem tudta megfelelő hőmérsékletűre fűteni az otthonát 2023-ban. Ez az arány az EU-ban 9 százalék. Az uniós átlagnál rosszabb helyzetben vannak többek között a bolgárok, litvánok, spanyolok, görögök, portugálok, románok és franciák, Magyarországnál pedig kedvezőtlenebb az arány ezeken túl az olaszoknál, németeknél, szlovákoknál is. Ugyanakkor Belgium, Csehország, Hollandia, az észak-európai országok, Ausztria, Szlovénia és Horvátország aránya is kedvezőbb a magyar mutatónál: Ha pedig megvizsgáljuk, hogy csak a 65 év felettiek korosztályában hogyan alakult ez az arány, azt láthatjuk, hogy a magyar idősek 6,3 százaléka érintett. Ezzel is nagyjából a mezőny közepén vagyunk, az EU-átlag 7,6 százalékos. Egyre többen kiszolgáltatottak Azok aránya, akik nem tudják megfelelő hőmérsékletűre fűteni a lakásukat, az utóbbi évtizedben Magyarországon 2020-ig folyamatos csökkenést mutatott. Azóta azonban emelkedését, stagnálást látunk. 2022-ről 2023-ra a teljes lakosság körében 1,8 százalékpontos, a 65 év felettiek esetében 2 százalékpontos emelkedés történt. Kevés országban mutatkozott ennél nagyobb emelkedés. Az is megfigyelhető a grafikonon, hogy az EU-ban a 65 év felettiek aránya, akik nem tudják kifűteni a lakásukat, sosem olyan magas, mint a teljes lakosság körében. Így volt ez 2019-ig hazánkban is, az utóbbi 3 évben pedig azt láthatjuk, hogy rendre több arányaiban az idős, akit érint ez a probléma.

Címlapkép: Getty Images

