A mobilok betiltása csak a kezdet a magyar iskolákban: erre készülhetnek a tanulók, ez kemény lesz

A cyberbullying gyakorlatilag az internettel egyidős, súlyos társadalmi probléma, amelynek a megoldására a mai napig keresik a megfelelő válaszokat a tanárok, szülők, mentálhigiénés- és online szakemberek. A téma újra aktuálissá vált Magyarországon, hiszen a mobiltelefonok betiltása is többek között az ez elleni harcot tűzte ki célul. A Pénzcentrum legújabb videóblogjában, a CashTagben részletesebben is foglalkoztunk a témával.

Hétfőn elkezdődött a tanév, a diákok pedig visszatérnek az iskolákba a nyári szünetről. Számos újdonságot tartogat ez az időszak a tanároknak és a diákoknak egyaránt, az új tanári értékelési rendszer például mindkét csoportot érinti. Érdemes azonban szót ejteni az orvosi igazolásokat érintő változásokról is. Viszont a közbeszédet jelenleg egyértelműen a mobiltelefonok betiltása mozgatja meg a legjobban, ami számos vitát váltott ki az elmúlt időszakban.

Az intézkedést a minisztérium több dologgal is indokolja, ezek közül az egyik a cyberbullying elleni küzdelem, illetve magának a jelenségnek a megelőzése. A Pénzcentrum hetente jelentkező vlogjában, a CashTag-ben ezért most ezt a témát jártuk körül tüzetesebben.

A cyberbullying veszélyei

A cyberbullying számos formában jelentkezhet: sértő megjegyzések, pletykák terjesztése, személyes adatok vagy képek engedély nélküli megosztása, vagy akár hamis profil létrehozása más nevében.

Tóth Dániel, digitális nevelési szakértő szerint

A cyberbullyingnak számos válfaja létezik. Ide tartozik az is, amikor valaki szimplán csak csúnya dolgokat mond a másik embernek, beszól neki, kritizálja, stb, de ugyanide tartozhat az is, amikor nem lép interakcióba konkrétan az áldozatával, de mondjuk fals információkat, gonosz pletykákat terjeszt róla. Ugyanilyen lehet az a kategória, amikor megoszt valakiről kényes dolgokat, mondjuk a fényképeit az engedélye nélkül, kényes helyzetben hozva ezzel őt. Olyan is előfordul, hogy valaki más személyazonosságát ölti magára, létrehozva egy kamu Facebook profilt valakinek a nevével.

- mondta el a szakértő.

Rosta Ágnes, a Hintalovon Alapítvány szakértője szerint ráadásul tévedünk, amikor azt gondoljuk, hogy ez serdülőkorban válik csak valós problémává, hiszen

ez a sokkal kisebb gyerekeknél is előfordulhat. Akár olyan gyerekeknél is, akik még nem tudnak írni, olvasni, angolul, pláne nem. Viszont mondjuk egy online játékplatformon keresztül megtalálhatja őket egy troll, aki abban leli örömét, hogy nekik mondjuk fájdalmat okoz.

A szülők és tanárok szerepe

A Hintalovon Alapítvány képviselője elmondta, egy korábbi kutatás arra jutott, a gyermekek többsége nem tartja elégségesnek azt a fellépést, amit a szülők vagy pedagógusok egy ilyen helyzetben tanusítanak. Emiatt sok gyermek annyira bizalmatlan, hogy még csak meg sem kísérlik tájékoztatni a felnőtteket a problémáról.

Rosta Ágnes úgy gondolja,

az iskolai mobiltelefon-korlátozás egy lépés lehet, de önmagában nem elégséges a probléma kezelésére. Inkább egy új kezdetként kell rá tekinteni, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a fiatalok online tevékenysége szabályozást és tudatosságot igényel.

Hogyan segíthetünk a bántalmazás áldozatainak?

Tóth Dániel szerint fontos, hogy legyen egy szabályrendszer és eljárásrend az iskolákban, amely alapján kezelni tudják az ilyen eseteket. Minél korábban lép közbe egy szakember, annál könnyebb a bántalmazást megoldani.

A bántalmazás áldozataiban gyakran alakul ki szorongás, depresszió, sőt testi panaszok is megjelenhetnek. Ezért, ha a bántalmazás már megtörtént, szükség lehet szakember bevonására is, aki segíthet feldolgozni az átélt sérelmeket.

- fogalmazott.

A szakértő továbbá kiemelte: a legfontosabb, hogy véget vessünk a bántalmazásnak, hiszen a cyberbullying akkor válik igazán súlyossá, ha az egyszeri alkalmak állandósulnak, és a mindennapok részévé válnak. Ezért fontos biztosítani az áldozatok számára a szükséges támogatást.