Globális leállás a Lidl-nél: akadozik az app, több százezer magyar bukhatja kuponjait

Leállt a Lidl kedvezményeket, kuponokat érvényesítő alkalmazása, a rendszer hibaüzenetet jelez- szúrta ki a Pénzcentrum. Egyelőre nem tudni, mikor áll helyre a probléma, több ezren bukhatják kedvezményeiket. Eközben nemzetközi hírek alapján a Lidl áruházlánc jelentős változtatást hajtott végre vásárlói alkalmazásában, melynek célja, hogy több vásárlót ösztönözzön hűségprogramjához való csatlakozásra. Nem tudni biztosan, ez összefüggsében van-e a magyar leállással.

A Lidl Plus applikációban érvényesíthető kuponok és kedvezmények jelenleg nem működnek- vette észre a Pénzcentrum. Az applikáció kijelzése szerint "aktuálisan hibák merülhetnek fel a kedvezmények érvényesítése során". Az is kiderül, hogy már dolgoznak a probléma megoldásán, de továbbra is buzdítanak, hogy "próbáld meg Lidl Plus kártyádat beolvasni".

Azonban az nem derül ki, hogy vásárláskor ez mennyire sikeres. A probléma onnan is igen látványos, hogy a "Kuponjaim" fülnél semmi sem jelenik meg és ha rámegy a felhasználó, akkor azt jelzi az alkalmazás, hogy "Jelenleg nincs elérhető kuponod". Íme a applikációban található hibaüzenet:

A probléma kapcsán felkerestük a Lidl Magyarország sajtóosztályát, de egyelőre nem sikerült elérnünk őket. Amint több információnk lesz, cikkünket frissítjük.

Köze lehet a nemzetközi leálláshoz?

Mindeközben a külföldi sajtóban is megjelent, hogy jelenleg frissítéseket végeznek az alkalmazában. A Lidl áruházlánc jelentős változtatást hajtott végre vásárlói alkalmazásában, melynek célja, hogy több vásárlót ösztönözzön hűségprogramjához való csatlakozásra. A diszkontlánc leállította régi vásárlói alkalmazását, és a felhasználókat a Lidl Plus jutalomalkalmazás használatára irányítja át - írja a Mirror.

Felmerült, hogy esetleg az itthoni leállás mögött is ez állhat, de erre vonatkozóan pontos információk nem állnak még rendelkezésünkre.

A régi alkalmazást megnyitó felhasználókat egy üzenet fogadja: "A Lidl alkalmazás már nem támogatott. Kérjük, váltson a Lidl Plus alkalmazásra a nagyobb megtakarításokért és a szuper kedvezményekért". A 2020-ban indult Lidl Plus alkalmazás minden vásárláskor jutalmat kínál, valamint heti személyre szabott kuponokat biztosít, amelyek akár 25%-os kedvezményt is jelenthetnek egyes termékekre. Az alkalmazás időnként ingyenes ajándékokat is kínál a vásárlóknak.

A 2013-ban megjelent régebbi alkalmazás is népszerű volt, több mint 50 millió letöltéssel a Google Play Store-ból. A Lidl közlése szerint a régebbi alkalmazás az üzletekkel kapcsolatos információk mellett az ajánlatokról és a termékekről is tájékoztatott. Mivel ezek az információk a Lidl Plus alkalmazásban is elérhetők, a vállalat a régebbi alkalmazás archiválása mellett döntött.

Az év elején a Lidl frissítette hűségprogramját, új heti kedvezményeket vezetve a vásárlók számára. Ezek a kedvezmények személyre szabottak és automatikusan érvényesülnek a Lidl Plus alkalmazás beolvasásakor a pénztárnál.