Rengeteg banknál már mobilról is lehet számlát nyitni: ezzel most sokat spórolnak a magyarok

Gyakorlatilag minden haza banknál van lehetőség online, személyes jelenlét nélkül bankszámlát nyitni, az eljárás pedig jellemzően 15-20 percnél nem is tart tovább. A Bankmonitor megnézte, milyen lehetőségek vannak az egyes bankoknál.

Gránit Bank

A Gránit Banknál a szelfis számlanyitáshoz mindössze egy NFC-kapcsolattal rendelkező mobiltelefonra és egy chipes (2016. január 1. után kiállított) személyi igazolványra van szükséged. Ezen kívül videóbankon keresztül is nyithatsz számlát, ehhez bármilyen kártya formátumú személyi megfelelő lesz. A szelfis számlanyitást bármikor – éjjel, hétvégén – intézheted, ám a videóbankos szerződéskötésre hétköznap és szombaton a megadott időintervallumban van csak lehetőséged, ugyanis itt banki ügyintézőre is szükség van. A bankszámlaszerződésedet azonnal online megkapod, a számládra pedig rögtön fogadhatsz utalásokat, terheléseket 1 munkanapon belül tudsz kezdeményezni. Szelfis számlanyitás esetén a számlanyitás sikerességéről 2 munkanapon belül értesítenek.

Raiffeisen Bank

A Raiffeisen Banknál is lehetőség van személyes jelenlét nélkül, videóazonosítással számlát nyitni. Ehhez kamerás mobilra, asztali gépre vagy laptopra, személyi igazolványra vagy útlevélre, valamint lakcímkártyára lesz szükséged. A videóazonosítás megadott időszakban végezhető el: munkanapokon 8-20 óra között, de legkésőbb a regisztrációt követő nap 20 óráig. Amennyiben a számlanyitás sikeres, akkor ezt követően akár 1 órán belül használhatod a számládat, de erről e-mailben is tájékoztatnak majd.

Erste Bank

Az Erste Banknál a George mobilalkalmazásban szelfivel, illetve videóazonosítással nyithatsz személyes ügyintézés nélkül bankszámlát. Mindkét esetben szükség lesz NFC képes mobiltelefonra, a szelfis nyitáshoz azonban chipes személyi igazolvány is kell, míg a videóazonosításhoz a régebbi típusú személyi, jogosítvány vagy útlevél is megfelelő lesz.

K&H Bank

Ha a K&H Banknál szeretnél online számlát nyitni, akkor itt is szükséged lesz mobiltelefonra, valamint le kell töltened a K&H számlanyitás alkalmazást. A személyes adataid megadását követően le kell fotóznod a személyidet vagy az útleveled, valamint a lakcímkártyádat, NFC beolvasás után pedig korlátozások nélkül nyithatsz számlát. A nyilatkozatok megadása, a keretmegállapodás és a bankszámlaszerződés aláírása mind az alkalmazásban történik, a számlanyitást követően pedig a frissen letöltött mobilbankban azonnal digitalizálhatod az új bankkártyádat, így máris fizethetsz a telefonoddal.

MBH Bank

Az MBH Banknál ugyancsak bármikor elindíthatod az online számlanyitás folyamatát asztali gépen és mobiltelefon egyaránt. A véglegesítéshez azonban videochat azonosítás szükséges. Az online számlanyitási folyamat hétfőtől szombatig 8 és 20 óra között érhető el. A munkanapokon indított számlanyitások az azonosítás ellenőrzését követően azonnal, de legkésőbb a következő munkanap 12 óráig megtörténnek. A hétvégén, illetve munkaszüneti napokon igényelt bankszámlák minden esetben a következő munkanapon kerülnek megnyitásra. Az azonosítást egy ügyfélszolgálati munkatárs végzi el videóhíváson keresztül.

CIB Bank

Az első lépés a CIB Banknál is az, hogy letöltsd a bank mobilalkalmazását a telefonodra. A személyi okmányokat ezt követően le kell fényképezned, ezután szelfit kell készíteni magadról, majd pár kérdésre válaszolni és elfogadni a szükséges dokumentumokat, végül pedig az alkalmazásban aláírni a szerződést. Lehetőség van elsődleges bankfiókot választanod az esetleges későbbi személyes ügyintézésekhez.

OTP Bank

Az OTP Banknál a MobilBank alkalmazáson keresztül (szelfivel), a VideóBank szolgáltatáson keresztül (videóhívással), valamint személyesen, bankfiókban nyithatsz számlát. A szelfis számlanyitáshoz szükség lesz NFC-kapcsolattal rendelkező mobilra, chipes személyire vagy biometrikus útlevélre.

MagNet Bank

A MagNet Banknál is lehetőség van videóbankon keresztüli számlanyitásra, ám erre a VideoBank nyitvatartási idejében van csak lehetőséged. Ezt azért kell kihangsúlyozni, mert itt a folyamatot magát is csak nyitvatartási időben kezdheted meg. (Máshol jellemzően az azonosítás van csak „nyitvatartási” időhöz kötve.) Ha éppen nyitva van a VideoBank és a technikai feltételek is rendben vannak, akkor egy úgynevezett online várószobába kerülsz, amíg egy ügyintéző felszabadul, de kérhetsz akár visszahívást is. A bank szerint a procedúra jellemzően 15-20 percet vesz igénybe.