Fontos határidő közeleg: ezt rengeteg magyar elfelejti, pedig rengeteg pénzről van szó

Több százezer forinttól is eleshetünk, ha nem figyelünk arra, hogy saját magánnyugdíjbiztosítónknál- vagy pénztárunknál nem tudjuk, meddig kell igényelni az adójóváírást.

Kiderült, idén meddig lehet megnyitni és befizetni nyugdíjcélú megtakarításba, hogy még biztosan érvényesíthető legyen a 2023-ra szóló 20 százalékos adójóváírás. A GRANTIS független alkusz szakértői összefoglalták, hogy melyik pénzintézetnél mik az adókedvezmény igénybevételéhez szükséges leadási határidők. Bár a szerződések beérkezése a biztosítókhoz és a pénztárakhoz sok helyen még az év utolsó napjáig is lehetséges, a befizetések határideje között már jelentős eltérések lehetnek, sőt nemcsak a napra, de még az órára is érdemes figyelni. Az is számít, hogy postai úton, bankkártyával vagy banki átutalással történik-e a díjfizetés, esetleg közvetlenül a bankban és melyik bankban.

A GRANTIS szakértője, Végh Nóra arra is felhívja a figyelmet, hogy az átfutási idővel is kalkulálni kell, azaz hogy a biztosítóba, pénztárba meddig kell beérkeznie az összegnek. Azzal is célszerű számolni, ha a postai befizetést választjuk, hogy év végén általában túlterheltek szoktak lenni a posták, így a feladást nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni. Van biztosító, ahol korábban zárnak, de a legtöbb pénzintézetnél év végéig még elindítható a folyamat, illetve pótolható a meglévő számlán az adójóváírás maximalizálásához szükséges összeg.

A pénztárak zárásai és az adójóváírás iránti igénylési határidők az alábbi képeken láthatóak:

A privát nyugdíjmegtakarítások után visszaigényelhető a személyi jövedelemadó 20 százaléka. Aki még idén befizet, annak jövőre a nyugdíjszámláján lesz az adójóváírás, így nem meglepő, hogy az év utolsó heteiben az ügyfelek megrohamozzák a pénzintézeteket, hiszen sokan csak év végén jutnak el odáig, hogy ezzel foglalkozzanak.

A visszaigényelhető adó maximális összege évi 280 ezer forint, amely több megtakarítási forma kombinálásával érhető el. Az önkéntes nyugdíjpénztárnál 150 ezer forint, a nyugdíj előtakarékossági számlánál 100 ezer forint, a nyugdíjbiztosításnál 130 ezer forint az évente visszaigényelhető adó felső határa az adott évben befizetett összeg után.

A GRANTIS szakértői azt tanácsolják, hogy aki szeretne élni az adókedvezménnyel, az a következő másfél hétben, még karácsony előtt lépjen, és keresse fel pénzügyi tanácsadóját, ugyanis a dokumentumok egyeztetésének és a szerződések elkészítésének is van legalább 2-3 nap átfutási ideje, felléphet hiánypótlás. Ahol erre van lehetőség, ott még a két ünnep között is lehet intézkedni – így a GRANTIS öngondoskodási szakértőinél is – hogy még ebben a naptári évben elinduljon a folyamat.