Erről alig tanítanak a magyar iskolákban: komoly baj lehet, ha otthon sem magyarázod el a gyereknek

Bár sokan azt gondolják, hogy a gyerekek túl kicsik ahhoz, hogy bármit is felfogjanak a pénzügyi témákkal kapcsolatban, ám ez nem így van. A maguk nyelvén ugyanis már egészen korán el lehet kezdeni mélyíteni a tudásukat.

Pénzzel jutalmazod a gyermekeidet a háztartási munkák elvégzéséért. Készpénzt kapnak a rokonoktól ajándékba a születésnapjukra és névnapjukra. Nyaranta diákmunkát végeznek, hogy legyen elég megtakarításuk. Így bizonyára van már némi kapcsolatuk a pénzzel, értik a működését, és legalább annyit tudnak róla, hogy vásárolni tudnak vele. Sokan azonban nem ennyire felvilágosultak, miután a szüleik sokáig halogatták a fizetőeszközről való beszélgetést velük, mert azt gondolták, egy kisgyerek még úgysem érti a pénzügyekkel kapcsolatos dolgokat. S vannak, akiknek azért nincs megfelelő pénzügyi tudása, mert a környezetük kényelmetlennek érezte a pénzről való diskurzust, így életük során ők is messziről elkerültek minden helyzetet, amikor az felmerülhetne.

Fontos azonban tudni, hogy a gyerekek pénzügyi oktatását nem kell rögtön a kamatos kamat elmagyarázásával kezdeni, mivel sok olyan fogalom létezik, amiket gyerekbarát módon el lehet magyarázni. A HuffPost most olyan pénzügyi szakértőket szólaltatott meg, akik maguk is nevelnek gyermeket, így a saját tapasztaltuk alapján el tudják mondani, melyek azok a pénzügyi témák, melyekről érdemes korán elkezdeni beszélgetni otthon, hogy az egy életre szóló pénzügyi biztonságot jelentsen.

Tanítsd meg játékosan, mekkora értéke van a pénznek

Hagyja gyermekeinek, hogy kisebb hibákat kövessenek el a zsebpénzük kezelésekor, és tisztázta velük, hogy ha már a pénzhez jutásuk napján mindenüket édességre költik, akkor nem marad spórolt pénzük arra, hogy olyan dolgokat vásároljanak, amikre régóta vágynak. Többek között erről beszélt Bola Sokunbi, a Clever Girl Finance alapítója és vezérigazgatója a HuffPostnak. A pénzügyi szakember ezen felül elmondta, hogy szerinte a pénz értékének megértéséhez tisztában kell lenni azzal, hogy a kereset megszerzéséhez milyen út vezet, gyakorolni kell a pénz kezelését és törekedni kell a pénzügyi növekedésre.

Sokunbi összességében a kisebb pénzösszegek kezelésével kapcsolatos gyakorlat elsajátításával kezdené a gyerekek pénzügyi oktatását, hogy a jövőben – amikor már nagyobb összegekről döntenek – jó döntéseket hozzanak. Továbbá hangsúlyozta, a pénzügyi oktatás nem csak a gazdagok számára szükséges és fontos.

Nem kell tökéletes pénzügyi helyzetben lennie valakinek ahhoz, hogy tudatosságra taníthassa gyermekét. Elég lehet ehhez egy olyan egyszerű szituáció is, mint mondjuk a boltba járás, ami könnyedén tanulási élménnyé alakítható

– hívta fel a figyelmet a szakember, majd ezután egy további személyes példát is említett a saját hétköznapjaiból. Eszerint amikor ételt vásárol a gyermekeivel, megkéri őket arra, hogy próbálják meg kitalálni, nagyjából hány olyan terméket tudnak megvenni a náluk lévő pénzből, ami a bevásárlólistájukon szerepel. Emellett takarékoskodásra is sarkallja őket azzal, hogy a vásárlás során akciókat, alternatív vagy olcsóbb termékeket kell keresniük a gyerekeknek.

Ramona Ortega, a WealthBuild nevű mesterséges intelligencia-alapú pénzügyi tanácsadó alapítója mindehhez hozzátette: a bevásárlást érdemes arra is használni, hogy a gyerekekkel őszintén beszéljünk a család anyagi helyzetéről, megtanítsuk őket a pénz működésére. A pénzügyi korlátokkal kapcsolatos őszinteség szerinte kulcsfontosságú, különösen akkor, ha egy családnak szűkös büdzsé áll a rendelkezésére. A HuffPostnak nyilatkozva úgy vélte, alapvetően a szülő feladata megtanítani a gyermekének, hogy milyen mennyiségű pénz szükséges a mindennapi életéhez, és hogy a takarékoskodás egy fontos cél az életben. Hiszen a pénz az egyik legfontosabb eszköze annak, hogy elérjük a kitűzött céljainkat. „Prioritásként kell hát kezelnünk a gyerekek pénzhez való viszonyát, hisz ezzel biztosíthatjuk, hogy tisztában legyenek annak értékével álmaik megvalósítása során” – fűzte hozzá.

Megfelelő pénzügyi tudással az életünk is megváltozhat

A pénzügyi ismereteket el kell sajátítanunk, az nem velünk születik. „A pénz működésének megértéséhez márpedig tudásra van szükségünk, mert senki sem úgy születik, hogy ismeri a 401(k) amerikai nyugdíjprogram működésének részleteit, ám mindenkinek van lehetősége elsajátítani azt” – hívta fel a figyelmet Kara Perez pénzügyi oktató. A Bravely Go pénzügyi oktatási vállalat alapítója hozzátette, a pénzzel kapcsolatos tudást érdemes megszerezni, hiszen azt az életünk megváltoztatására is használhatjuk.

Neki például a pénzügyi edukáció segítségével adódott lehetősége arra, hogy kifizesse 30 ezer dolláros diákhiteltartozását.

Szerinte ugyanakkor a gyerekek pénzügyi oktatását nem kell túlgondolni, arra elég lehet, ha beszélgetnek velük arról, hogyan szeretnék elkölteni a spóroltpénzüket. „Ha párbeszéd zajlik arról, hogy hol és mennyi pénzt akarnak kiadni, vagy hogy a birtokukban lévő pénz honnan származik, akkor az egy nagyszerű kiindulópont lehet a fizetőeszköz rendszerének a megértéséhez” – közölte Perez.

A pénz az öröm és a jólét támogatója

„A legfontosabb lecke, amit a saját gyermekeimnek szeretnék megtanítani, hogy a pénz életünk teljességét támogatja, magában foglalja az örömöt és a jóllétet a jelenben, a jövőben és a nyugdíjba vonulásuk után is” – közölte Rita-Soledad Fernández Paulino, a Wealth Para Todos pénzügyi oktatási közösség alapítója. Ehhez persze szerinte szükség van egy olyan költségvetésre, amiben szerepel az adósságok törlesztése, valamint az egyéb fix és változó kiadások – ide értve az aktuális jóléthez szükséges ráfordításokat és a befektetéseket.

Hiszen a befektetés a záloga annak, hogy életünk során lesz olyan forrásunk, amit az örömünkre és a jóllétünkre költhetünk

– jelentette ki Fernández Paulino, aki szerint akár beszélünk a pénzről a gyerekekkel, akár nem, ők akkor is érzékelik a pénzzel kapcsolatos viselkedésünket. „Bármit teszünk, az lesz számukra a normális, azt gondolják majd, hogy az elfogadható. Ezt mindenkinek érdemes szem előtt tartania" – figyelmeztetett a pénzügyi szakember.

A pénz nem lehet tabutéma

Shang Saavedra, a Save My Cents pénzügyi tanácsadója nyilatkozatában azok az embereket emelte ki, akik gyakran érzik feszültnek magukat a pénzügyeiket illetően. Szerinte ők olyan családból származnak, ahol a pénz tabutéma volt, vagy a szüleik nem tartották fontosnak azt, hogy a pénzről beszéljenek a gyermekükkel.

Ez a pénzügyi tanácsadó szerint azonban nem jó, ő inkább azt tanácsolja, hogy a szülők már korán, a gyerek életkorának megfelelően kezdjenek el beszélni a pénzről otthon.

A számolni tudó 4-5 évesek ugyanis már képesek felfogni, hogy mit jelent a pénz. Ami pedig a nagyobb ívű fogalmakat illeti – mondjuk hogy céljaink elérésének a pénz remek eszköze –, azokat Shang Saavedra inkább a középiskola környékén kezdené el bevezetni a fejekbe, amikor a gyerekek már elkezdenek a saját jövőjükről álmodni, megtervezik a felsőoktatási és karrierterveiket.

A kevesebb néha több pénzügyi téren is

„A megtakarítás kritikus fontosságú egy vészhelyzetre való felkészülés, valamint a hosszú távú céljaink elérése során, azonban pusztán szórakozásból is célszerű félre tennünk” – hívta fel a figyelmet Jen Hemphill akkreditált pénzügyi tanácsadó. A szakember úgy gondolja, az emberek korábban túlságosan belemerültek abba, hogy mindenáron be kell fektetniük és takarékoskodniuk kell, ám jó lenne, ha élvezetből spórolnának. „Soha nincs túl korán ahhoz, hogy a gyerekeket pénzügyi tudatosságra tanítsuk, főleg akkor, ha már egészen kis korukban zsebpénzt kapnak. Ilyenkor megtakarítási céllal már félre is lehet tetetni velük” – mondta.

A szakértő a takarékoskodás kapcsán egy saját példát is felidézett. A 16 és 20 éves gyermekével nyitott egy megtakarítási számlát, melyen a nagyobbik fia az egyetemistaként munkával megszerzett bérének egy részét teszi félre, a kisebbik gyermeke pedig a születésnapjára és más események okán kapott pénzt gyűjti rajta.

Hemphill szerint a tinédzserek már képesek megérteni, hogyan tudják akár kamatos kamattal is növelni a pénzüket, így bátorítani kell őket arra, hogy gondolkodjanak a megtakarításaikon. Egy erre vonatkozó tervvel ugyanis lehetővé válhat, hogy olyan dolgokat vásároljanak meg vagy próbáljanak ki, amit már régóta szerettek volna.

A szakember végül elmondta, a szülők néha félnek pénzügyi oktatást nyújtani a gyermeküknek, mert attól tartanak, hogy az anyagi problémájuk miatt nem rendelkeznek megfelelő tudással a témát illetően. „Ugyanakkor minden szülő fel van vértezve arra, hogy saját tapasztalatait megossza gyermekével. Ha elmondjuk gyermekünknek, hogy mit értünk el anyagilag, és a spórolás során milyen csapdahelyzetekbe kerültünk bele, úgy a megfelelő pénzügyi oktatásban részesíthetjük őket” – összegzett.