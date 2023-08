Megkapta a családja VV Fanni vagyonát: ez lesz az egykori botrányhős millióival

Átvehették VV Fanni személyes tárgyait szülei a rendőrségtől. A lány után néhány személyes tárgy illetve 4,5 millió forint maradt a bizonyítékraktárban. Édesanyja emlékhelyet készíttetne a pénzből.

Három hónappal a jogerős ítélet megszületése után, a rendőrség átadta VV Fanni szüleinek azokat a tárgyakat, amelyeket eddig a bizonyítékraktárban tároltak. A család ügyvédje, Lichy György a Borsnak elárulta, nem sok személyes tárgy maradt Novozánszki Fanni után: csupán egy mobiltelefon, egy táska, a táskában smink cuccok, papírfecni ráírt teendőkkel - ezeket szedték össze a helyszínelők a lány eltűnése után.

A szülőkre még az a nehéz feladat is vár, hogy lányukat halottá kell nyilváníttassák. És a lakásában talált 4,5 millió forintot is át kell majd venniük. Édesanyja úgy tervezi, hogy az összegből készíttet egy szobrot, az lesz Fanni emlékhelye. A pénzt eredetileg plasztikai műtétre tette félre a lány, és gyilkosa ezért a pénzért ölte meg, de zavarában ottfelejtette a lakásban, így azt bűnjelként foglalta le a rendőrség.

A 2017. november 20-án meggyilkolt Novozánszki Fanni gyilkosát tavaly nyáron a Fővárosi Törvényszék első fokon nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettében találta bűnösnek. Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, de B. László és az ügyészség is fellebbezett. Végül másodfokon csak 20 éves szabadságvesztésre ítélték. Ez volt az első olyan elmarasztaló ítélet a magyar jogtörténetben, amelyet holttest nélküli gyilkossági ügyben hoztak - a törvényszék és az ítélőtábla is megalapozottnak látta a vádat. A lány holttestét a mai napig nem találták meg, és már vélhetően soha nem is fogják.