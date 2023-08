Így szinte bárki milliomos lehet idős korára: mutatjuk a megtakarítási szupertrükköt

Legtöbbünk egész életében a tökéletes lehetőséget keresi a meggazdagodásra, a legtöbbeknél persze mindezt hiába. Sokkal jobb esélyünk van viszont az anyagi jólétünk megteremtésére, ha a szerencsében reménykedés helyett előre tervezünk. A Pénzcentrum most egy igen egyszerű példaszámítással igazolja, mennyire komoly vagyonunk is gyűlhet össze nyugdíjas korunkra egy kis összegű, de rendszeres megtakarítással is.

Amíg az Európai Unióban a legfrissebb becslések szerint júliusban 5,3 százalék körül alakulhatott az éves bázisú infláció, addig hazánkban a KSH hivatalos publikációja szerint továbbra is 17 százalék feletti általános drágulás sújtja a fogyasztókat és a leginkább optimista becslések szerint is beletelhet még néhány hónapba, míg egyszámjegyű szintre küzdik hazánkban az inflációt.

Az elszálló drágulást miatt a fogyasztók mindenhol igyekeznek átgondolni a pénzügyeiket és visszafogni a kiadásaikat. Azonban a jelenlegi helyzetben ez is igen nehéz. A K&H tavalyi évre vonatkozó kutatása alapján a jövedelmek emelkedése nem tud lépést tartani az árak emelkedésével. Ennek eredményeként akik tudnak félretenni, a korábbinál kisebb összeget fordítanak erre. a válaszadóknál az adott háztartás átlagos megtakarítása 2022 utolsó negyedévében meghaladta a 3 millió forintot, szemben a 2021 és 2020 hasonló időszakában mért 2,7 millióhoz, illetve 2,25 millióhoz képest. 2022 és 2021 között tehát 12 százalékos, egy évvel korábban viszont bő 20 százalékos volt a többlet, azaz jelentősen visszaesett a megtakarítási dinamika.

Azt pedig szinte lehetetlen megjósolni, hogy mi várhat ránk az előző években. Az orosz-ukrán háború például továbbra is dúl, a geopolitikai színteret szintén meghatározó kínai-amerikai feszültség pedig szintén tartósan velünk maradhat.

Ebben a gazdasági helyzetben pedig nem könnyű dönteni róla, mibe fektessük pénzünket, hogyan őrizzük meg annak értékét. Igazán komoly hozam ugyanis, beszéljünk bármilyen befektetésről, csak igen komoly kockázat vállalásával érhető el. Egy komolyabb, passzív jövedelmet termelő befektetéshez pedig elengedhetetlen egy nagyobb alaptőke is. Ezt végiggondolva érthető, hogy el is száll a motivációnk a takarékoskodástól, pedig nem kell feltétlen ennyire túlgondolni a dolgot. Bármennyire csekély jövedelemből is tudunk gazdálkodni ugyanis, annak stratégikus és türelmes gyűjtögetésével hosszútávon akar komolyabb megtakarítást is építhetünk. Felejtsük el, hogy egyetlen zseniális ötletből, vagy jól kiválasztott befektetésből gazdagodunk majd meg, hiszen ez az emberek elenyésző részének sikerülhet. A megtakarításainknál a kulcsszó legyen inkább a következetesség és az állandósság.

Kockázatok nélkül, fillérekből is összejöhet az időskori jólét

Ne azt takarítsd meg, amit nem költöttél el, hanem költsd el azt, amit nem takarítottál meg

- hangzik Warren Buffett, a világ egyik leggazdagabb embere. A 20. század talán legsikeresebb üzletemberének jó tanácsa evidensnek tűnik, ha belegondolunk mégis igen kevesen tartjuk ehhez magunkat hozzá. Ha viszont igazat neki, már csak az a kérdés maradt hátra, hogy mennyi időbe telhet egyszerűen ebből az attitűdből meggazdagodni, illetve mekkora alaptőkére lesz szükségünk a takarékoskodás elkezdéséhez. Utóbbival kapcsolatban jó hr, minimális pénz is elegendő, a "sok kicsi sokra megy elve" is érvényesül. Hiába tűnik ugyanis elcsépelt mantrának, nagy igazság van benne, amit mindjárt számszerűen is igazolunk.

A vagyon építésének ugyanis az egyetlen elengedhetetlen kelléke a hosszú távon tervezés. Ahhoz, hogy valaha elérjük elérjük anyagi függetlenségünket bizony évtizedekkel előre kell gondolkodnunk. Ez idő alatt pedig az állandó jövedelmünkkel okosan kell bánni és lehetőleg jól befektetni.

500 forintból is belevághatunk

Megtakarítási modellünk koncepciója, hogy pályakezdőként, vélhetően szerényebb anyagiak mellett kisebb összeggel kezdünk el megtakarítani, majd a karrierút előrehaladtával párhuzamosan (mi 10 éves blokkokat vettünk alapul) duplázódik a naponta megspórolt összeg. Olyan összegeket haszáltunk, amiről a többség könnyedén le tud mondani havi szinten, még a jelen gazdasági helyzetben is. Tehát első körben egy kávé, aztán 10 évvel később egy kiló kenyér, még tíz évvel később egy olcsóbb bor, az ezt követőben pedig egy olcsóbb éttermi fogás árát tettük félre minden nap. Modellünk ennek megfelelően így néz ki:

20-29 éves korban napi 500 forintot;

30-39 éves korban napi 1000 forintot;

40-49 éves korban napi 2000 forintot;

50-59 éves korban pedig napi 4000 ezer forintot takarítunk meg.

Havi bontásban tehát a kezdeti, havi 15 ezer forintos megtakarításunk minden tizedik évfordulóval megduplázódik, azaz a 30-as éveinkben 30, a negyvenesekben 60, az ötvenes éveinkben pedig 120 ezer forintot teszünk félre havonta. Éves viszonylatban úgy fest a képlet, hogy az első évtizedben 182 500, a másodikban 365 ezer, a harmadikban 730 ezer, míg a negyedikben 1 millió 460 ezer forintot tudunk félretenni, ha napi szinte áldozunk erre a célra.

Ahogy vizuálisan is ábrázoltuk, amennyiben tartjuk magunkat az elhatározáshoz, akkor a 40 éves karrierünk végére 27 millió 375 ezer forintot tudunk félretenni a nyugodt idős korra. Persze nem szabad megfeledkezni az inflációról sem, így készpénz helyett érdemes inkább valamilyen hosszú távú megtakarítási konstrukcióban tartani pénzünket. Amennyiben célunk a kockázatkerülés, erre egy inflációkövető Állampapír is tökéletesen alkalmas lehet.

Bár a jelenlegi drágulás mellett kockázat nélkül igen körülményes reálhozamot elérni (esetleg az Inflációkövető Állampapírnál beszélhetünk ilyenről, ha jár rá kamatprémium), az infláció sem marad velünk örökké velünk. Mivel pedig a befektetésünk célja hosszú (több évtizedes) távú nem a pillanatnyi gazdasági körülmények lesznek döntők Egy Prémium Állampapírral például stagnáló, vagy csökkenő infláció mellett igen jelentős reálhozam érhető el.

Egzakt számokat persze nem lehet évtizedekre előre megjósolni, de néhány, relatíve konzervatívnak számító átlagos hozamszintet alapul véve kiszámoltuk azt is, mekkora vagyont termelhetünk egy egyszerű termékbe fektetve a megtakarított pénzünket. A tanulság az, hogy egy ideálisabb környezetben akár óvatosabb befektetési portfólióval is elérhető 10 százalékos hozamszinttel akár 230 milliót is kaszálhatunk.

Hosszabb távú pénzügyi céljaink elérésére jó megoldás lehet valamilyen nyugdíj-előtakarékossági megoldás is. A rendkívül alacsony kockázat mellett ezen konstrukcióknál hatalmas vonzerő még az is, hogy évente akár 280 ezer forintnyi adót visszaigényelhetünk utánuk.