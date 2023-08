Nesze neked iskolakezdés: így falja fel a magyar fiatalok nagyratörő terveit az infláció

Idén jelentősen kevesebbet tesznek félre a fiatalok, mint tavaly – derül ki a Work Force HR szolgáltató megbízásából készült Pályakezdő Index reprezentatív kutatásból. A 18-25 éves korosztály többségének maximum 100 000 forint megtakarítása van, azonban pénzügyi tanácsokra nem tartanak különösebb igényt. A válaszadók 57 százaléka csökkentette kiadásait, a többség leginkább a szórakozásból igyekszik lejjebb adni.

A 18-25 éves pályakezdő korosztály pénzügyi tudatosságát és megtakarítási szokásait is vizsgálta a Work Force HR szolgáltató megbízásából készült Pályakezdő Index. A felmérés rávilágított, hogy a fiatalok többsége legfeljebb 100 000 forint félretett pénzzel rendelkezik, míg 17 százalékuk 100 és 200 ezer forint közé helyezi megtakarításainak összegét. Elenyésző volt azok száma (8%), akik 200 ezer forintnál magasabb összeggel rendelkeznek életük ezen szakaszában.

A válaszadók 45 százaléka kevesebbet tesz félre idén, mint tavaly: közülük 27 százaléknak jelentős mértékben megcsappantak megtakarításai, míg közel 18 százalék csupán kisebb változást érzékel pénzügyi tartalékaiban. A megkérdezettek 22 százaléka változatlanul tud gyűjteni, viszont a pályakezdők 21 százaléka azt felelte, hogy csakúgy mint 2022-ben, idén sem képes félretenni. A fiatalok 57 százaléka csökkentette kiadásait 2023-ban, kétharmaduk a szórakozásra szánt költségeket igyekszik lefaragni. Ezt követik azok, akik az élelmiszerre és ruházatra szánnak kevesebbet (55%,55%), majd azok, akik idén kevésbé költenek a vendéglátásban és visszavettek az utazásból (46%, 45%). Az egészségügyi kiadásokon nem szívesen spórolnak a fiatalok, a többség ezen a területen nem csökkentette kiadásait.

Ami a nagyobb ráfordítást igénylő költéseket illeti, a legtöbb fiatal autót szeretne vásárolni a következő 5 évben (43%), ezt követik az utazási tervek (39%). Sokan szeretnének ingatlant venni (30%), valamint a családalapításra és esküvőre szánt költségekkel is kalkulálnak a húszas éveik végére (26%, 24%). Ezekre a tervekre a megkérdezettek többsége azonban az infláció miatt jóval kevesebbet tud idén félretenni, mint tavaly: a pályakezdők 28 százaléka le is mondott költségesebb terveiről vagy elhalasztotta azokat. A válaszadók 23 százaléka felelte azt, hogy az infláció ellenére is szeretné megvalósítani a nagyobb kiadásait.

„Míg régebben a 18-25 éves korosztály körében az idény jellegű diákmunkák voltak népszerűek, addig mára azt tapasztaljuk, hogy tudatosabban szeretnének munkát választani. A mai gazdasági környezetben nem elég néhány hónapot dolgozni ahhoz, hogy egy fiatal nagyobb összeget félre tudjon tenni, ezért egyre népszerűbbek a hosszú távú gyakornoki programok, melyekre nyár végén és ősz elején jelentkeznek a legtöbben” – nyilatkozta Papp Tamás, a Work Force HR szolgáltatóhoz tartozó Job Force Iskolaszövetkezet üzletágvezetője.

A pályakezdők 41 százaléka otthon tartja megtakarítását, 38 százalékuk bankszámláján, 35 százalékuk pedig befekteti pénzét valamilyen formában, legyen az értékpapír, részvény, ékszer, gyűjtemény, vagy akár egy vállalkozás. 21 százaléka a megkérdezetteknek egyéb módon tárolja pénzét. A 18-25 éves korosztály közel fele nem kér segítséget megtakarításainak kezelésére, állításuk szerint tudják, hogyan gazdálkodjanak. Azok, akik kikérik mások véleményét, legtöbbször a szülők és családtagok tanácsát hallgatják meg. A fiatalok 11 százaléka fordul pénzügyi tanácsadóhoz annak érdekében, hogy minél többet érjen félretett pénze.