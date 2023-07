Egyre több magyar teszi ide a pénzét: vajon mire készülnek enyien?

Júniusban 7,9 százalékkal, 11 351 milliárd forintra nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz).

A pénzpiaci alapokhoz 115 milliárd forintnyi tőke érkezett, ami a nettó eszközértékhez viszonyítva is nagy összeg, ennek megfelelően összességében 32,9 százalékkal nőtt a kategória vagyona júniusban - emelte ki a szövetség. A kötvényalapokhoz 22,3 milliárd forint friss tőke érkezett, ami a korábbi hónapokhoz viszonyítva kevésnek tűnik.

A Bamosz tájékoztatása szerint a rövid futamidejű és a szabad futamidejű kötvényalapok közül - befektetési politikájuk módosításával - több is kategóriát váltott júniusban. Emiatt a rövid futamidejű kötvényalapok összvagyona 47 milliárd forinttal csökkent. A hosszú futamidejű kötvényalapok esetében a tőkebeáramlás 54,7 milliárd forint volt, míg a szabad futamidejű kötvényalapokhoz 14,6 milliárd érkezett. A hozamok is hozzájárultak a vagyonnövekedéshez, de így is csak 2,4 százalékos növekedést tud felmutatni a legnagyobb vagyonú kategória - közölték. A tőkevédett alapok vagyona egy új alap indulása, illetve a kategóriaváltások miatt jelentősen, több mint 400 milliárd forinttal nőtt - jelezte a Bamosz.

A vegyes alapoktól 21,2 milliárdnyi tőke távozott, a hozamok ugyanakkor kedvezően alakultak, így a kategória vagyona 0,9 százalékkal nőtt. A részvényalapoknál kisebb, 2,1 milliárd forintos tőkebeáramlás történt, az árfolyamok viszont kedvezően alakultak, így a részvényalapok vagyona 4,5 százalékkal nagyobb lett.

Az abszolút hozamú alapok vagyona 44,1 milliárd forinttal emelkedett. A hozamok is pozitívan alakultak, így 6,2 százalékkal bővült a kategória vagyona, ami már stabilan 1000 milliárd fölé került. A származtatott alapok vagyona is gyarapodott, 15,7 milliárdos értékben, ami a kategória viszonylagosan kis mérete miatt jelentős, 62 százalékos növekedést idézett elő.

Az ingatlanalapok esetében 27,3 milliárdnyi tőke érkezett júniusban. A hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 2,5 százalékkal lett több a második legnagyobb kategóriánál. Az árupiaci alapoknál 0,4 milliárdnyi tőke távozott, a hozamok azonban kedvezően alakultak, így a vagyon 3 százalékkal nőtt. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapoknál közel 4 milliárd forintos tőkebeáramlás történt, a vagyon 3,7 százalékkal nőtt júniusban. A Bamosz 25 tagja összesen 14 800 milliárd forint vagyont kezel, ezen belül mintegy 11 350 milliárd forintot befektetési alapokban.