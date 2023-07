Aljas csalók lesnek a magyarok pénzére: nehogy bedőlj, teljesen kifoszthatnak

Az emberek tíz legnagyobb félelme közül hat köthető a visszaélésekhez. Ezek a félelmek már megközelítették, sok esetben meg is előztek olyan “hétköznapi” félelmeket, mint például a közlekedési baleset, vagy a betöréstől való félelem. Egy hazai bank felmérésének eredményei azt mutatják, hogy jobban aggódunk a pénzügyeink miatt, mint az életünkért vagy a fizikai biztonságunkért.

Az emberek 97 százaléka hallott már valamilyen banki csalástípusról és a megkérdezettek több, mint felének van olyan ismerőse, aki találkozott is ilyen próbálkozással, 41 százalék pedig személyesen is tapasztalt ilyen kísérletet – derült ki az OTP Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből1, ahol a résztvevőket a legnagyobb félelmeikről is megkérdezték.

Az emberek tíz legnagyobb félelméből hat kapcsolódik a kiberbűnözéshez:

Közlekedési baleset: 64 százalék aggódik miatta Adatok ellopása interneten (pl. személyes fiók feltörése): 64 százalék aggódik miatta Csalók bankszámlához való hozzáférése: 61 százalék aggódik miatta Bankkártyával való visszaélés: 60 százalék aggódik miatta Csalók virtuális károkozása számítógépen, mobiltelefonon: 57 százalék aggódik miatta Online csalások, megtévesztések: 57 százalék aggódik miatta Betörés: 54 százalék aggódik miatta Online vásárlásokhoz köthető csalások: 54 százalék aggódik miatta Autó, vagy egyéb értéktárgy ellopása: 54 százalék aggódik miatta Verbális vagy fizikai erőszak közterületen: 52 százalék aggódik miatta

A visszaélésekkel kapcsolatos félelmek jogosak, valóban megnövekedett az online térben a csalási kísérletek száma, és a csalási módszerek is egyre változatosabbak és kifinomultabbak. A tájékozódás és a tudatosság azonban segít a sikeres védekezésben, az áldozattá válás elkerülhető néhány fontos óvintézkedés betartásával, illetve a bank online csatornáinak biztonsági funkcióinak használatával.

A kétlépcsős azonosítással, a jelszavak változtatásával is jelentősen csökkenthető az áldozattá válás esélye. A telefonon és e-mailben érkező megkeresésekkel kapcsolatban is járjunk el körültekintően, mindig ellenőrizzük a küldő hitelességét, sose kattintsunk elővigyázatlanul e-mailben vagy sms-ben érkező linkre.

Fontos tudni azt is, milyen adatokat nem kér a bank, ezeket tehát másoknak se adjuk meg: