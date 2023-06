Több százezer magyar billeg a szakadék szélén: szép lassan elszegényedik az ország?

A magyarok 18,4 százalékát veszélyeztette a kirekesztés és a szegénység 2022-ben. Mint kiderült, ezzel valamivel az uniós átlag alatt vagyunk. Ugyanakkor ez a kockázat tavaly magasabb volt a nőknél, mint a férfiak esetében.

2022-ben az EU-ban 95,3 millió ember (a lakosság 22%-a) volt szegénységi vagy társadalmi kirekesztettség kockázatának kitéve, azaz olyan háztartásban élt, ahol a három meghatározott kockázat legalább egyike fennállt - derült ki az Eurostat friss adataiból. Ez a szám 2021-hez képest stagnált, akkor 95,4 millió fő volt kitéve a szegénységnek, kirekesztésnek.

A már említett három tényező a következő:

a szegénység kockázata,

súlyos anyagi és társadalmi nélkülözés,

nagyon alacsony munkaintenzitású háztartás.

A szegénység vagy társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyek aránya Romániában (34%), Bulgáriában (32%), Görögországban és Spanyolországban (egyaránt 26%) volt a legmagasabb. A legalacsonyabb arányokat Csehországban (12%), Szlovéniában (13%) és Lengyelországban (16%) regisztrálták.

Magyarországon a társadalom 18,4 százalékát veszélyeztette a kirekesztés és a szegénység, ami valamelyest az uniós átlag alatt van, és 2021-hez képest csökkent is kereken egy százalékot. Úgyhogy hiába a válság és a háború, a magyarok életminősége a statisztikák szerint a tavalyi évben valamelyest javult a korábbi évekhez képest. 2015-ben még 30 százalék felett volt a veszélyeztetett népesség aránya.

Ha a nemek szerinti bontást nézzük, akkor kiderül, hogy a nők esetében nagyobb a szegénység, kirekesztés kockázata, náluk 19,2 százalék ez az arány, miközben a férfiaknál 2022-ben 17,5 százalék volt.

Nincs most náluk pesszimistább ország

Nem elég, hogy a népesség kb. ötödét veszélyezteti a szegénység, kirekesztés, de a magyar társadalom még a jövőt sem látja túlzottan fényesen.

Egyértelműen az látszik, hogy a magyarok kifejezetten pesszimisták a világban

- mondta egy keddi sajtóeseményen Major Helga, Publicis Group stratégiai vezetője. A felmérések szerint a magyarok 72 százaléka szerint az ország gazdasági helyzete rosszabb lesz az elkövetkező 6 hónapban, 44 százalékuk szerint pedig a saját gazdasági helyzetük is.

A kutatásban résztvevő 52 ország közül mindkettő arányszám a legmagasabbnak számít. Európában például az emberek 51 százaléka gondolta, hogy országának gazdasági helyzete romlani fog, miközben csupán 29 százaléka azt, hogy a sajátja is.

Ugyanakkor a hazai 16-26 éves Z generáció még így is kiemelkedően optimista a saját pénzügyeit illetően, 34 százalékuk vélekedik pozitívan, amit részben életkori sajátosság is indokolhat. Ehhez képest viszont a magyarok pénzügyi tudatossága EU-s szinten mérve is az egyik legalacsonyabb. Kevesebbet használjuk mobilunkat pénzügyeink és költéseink követésére, tudatos tervezésére, nálunk ez a szám 33%, ebben a szomszédaink erősebbek (csehek: 50%, lengyelek: 39%).

Címlapkép: Róka László, MTI/MTVA