Rengeteg magyarnak lett egy csapásra olcsóbb a készpénzfelvétel: sokan nem is sejtik, milyen jól jártak

Az MKB és a Takarékbank egyesüléséből létrejövő MBH Bank egy csapásra a második legnagyobb fiók- és ATM-hálózattal rendelkező pénzintézet lett Magyarországon az OTP Bank után. Ez egyben azt is jelenti, hogy a bank ügyfelei lényegesen több helyen juthatnak készpénzhez saját ATM-ből vagy éppen bankfiókban. A Bankmonitor szakértői megvizsgálták, hogy ez vajon mennyibe kerül számukra, illetve olcsóbb lett-e a készpénzfelvétel azért, mert több lett a saját bankjegykiadó automata és fiók?

A készpénzfelvétel költségeivel kapcsolatban van néhány általános igazság, amelyekkel érdemes tisztában lenni akkor, ha nem akarunk többet költeni a kelleténél. Először is mindenképpen használjuk ki a jogszabály által biztosított, összesen 150 ezer forint ingyenes készpénzfelvételi lehetőséget, amire minden egyes hónapban legfeljebb két részletben van lehetőségünk. Fontos tudni, hogy amennyiben egy számlát többen használnak, akkor ők összesen vehetnek fel 150 ezer forintot, mégpedig ketten összesen legfeljebb két részletben. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a jogszabály alapján bármelyik magyarországi forint ATM-et használhatjuk, vagyis más bankok készülékeiből is költségmentesen juthatunk hozzá az összeghez. Ehhez azonban nyilatkoznia kell a tulajdonosnak, hogy az adott számlájánál élne a lehetőséggel, ami azért lényeges, mert mindenki egy számlájánál használhatja ezt csak ki.

Legolcsóbb saját ATM-ből pénzt felvenni

Ugyancsak általános szabály, hogy általában olcsóbb saját banki ATM-ből pénzt felvenni annál, mintha másik bank automatáját vennénk igénybe. Az MBH Banknál például Visa Classic vagy Mastercard Standard kártyával (cikkünkben végig ehhez a két kártyához tartozó díjakat vizsgáljuk) 100 ezer forint felvétele saját készülékből 1 090 Ft-ba kerül, míg más berendezésénél 1 950 Ft-ot kell fizetni ugyanezért. Annyiban mindenképpen jó az MBH Bank ügyfeleinek helyzete, hogy a bankfúziónak köszönhetően már 909 saját ATM működik, vagyis több helyen juthatnak olcsóbban készpénzhez. A készülékek közül pedig már 138 darab készpénzbefizetésre is alkalmas, ennek költsége egyébként 100 ezer forintnál mindössze 300 forint (50 Ft + 0,25%).

Nem sokkal drágább saját fiókban pénzhez jutni

Általános igazság az is, hogy készpénzt felvenni a saját bankunk fiókjában személyesen mindig drágább, mint bankjegykiadó automatából, ami a rendkívül költséges munkaerő miatt logikus is. Az MBH esetében azonban alig van különbség a két megoldás között árban, hiszen bankfiókban 1 150 forintért juthatunk hozzá 100 ezer forinthoz, ami mindössze 60 forint felárat jelent. Ez azért is előnyös lehet az ügyfeleknek, mert az új pénzintézetnek csaknem 500 fiókja van országszerte, a vidéki ügyfelek kiszolgálásában pedig még mindig fontos a személyes ügyintézés lehetősége.

Egyedi megoldás ugyanakkor, hogy más bankok fiókjaiban és a Magyar Posta mintegy 2700 kirendeltségén ugyanannyiba kerül készpénzhez jutnia vizsgált kártyákkal, mint más banki ATM-ből. Vagyis Visa Classic és a Mastercard Standard bankkártyával 1 950 forint lesz a költsége 100 ezer forint felvételének.

Külföldi készpénzfelvétel

Előfordulhat, hogy más országban lesz szükségünk készpénzre, amit szintén célszerű lehetőleg ATM-ből felvenni. Ennek díja egy EGT tagországban, euró felvétele esetén éppen annyi, mintha idehaza vennénk fel más bank automatájából készpénzt, vagyis 100 ezer forintnyi euróhoz 1 950 forintért juthatunk hozzá. Ha más országban, már devizanemben van szükségünk pénzre, akkor ez azonban már többet, 2300 forintot kóstál.