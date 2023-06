Fordulatos hónapon van túl a magyar tőzsde: az áprilisi záráshoz képest 5,4 emelkedést produkált a BUX

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Erősen zárult a tavasz a Budapesti Értéktőzsdén: a Tőzsde elsődleges részvénymutatója, a BUX index 47 262 ponton fejezte be a májust, amely 5,4 százalékos emelkedést jelent az áprilishoz képest. A növekedés az azonnali piac forgalmában is tükröződött, amely összesen 208 milliárd forintot, napi átlagot tekintve 9,9 milliárd forintot tett ki. A legnépszerűbb részvények sorrendjében ezúttal sem történt változás, az OTP Bank, a Richter Gedeon és a MOL zárt az élen, 105, 53 és 37,9 milliárd értékű forgalommal, míg a brókercégek között ebben a hónapban is a WOOD & Company foglalta el az első helyet, megelőzve a Concorde-ot és az ERSTE-t.

