Az anyasági támogatás igénylése: mi kell az anyasági támogatás igényléséhez, mikor utalják?

A gyermekszülés eseménye, habár nagy terhet ró a családra, számos szempontból előnyös anyagi lehetőségeket biztosít, gondoljunk csak az elmúlt évek során bevezetett családtámogatásokra, melyek mind a gyermekvállalást ösztönzik. A családtámogatások egy kevésbé közismert formája az egyszeri anyasági támogatás.

Az anyasági támogatás nevű családtámogatás igényléséről és utalásáról: mi az anyasági támogatás, hogyan zajlik az anyasági támogatás igénylése (anyasági támogatás online, avagy anyasági támogatás Ügyfélkapu regisztrációval). Mi kell az anyasági támogatás igényléséhez és az anyasági támogatás hol kell igényelni, az anyasági támogatás mennyi idő alatt utalják (azaz az anyasági támogatás kiutalása hány nap alatt valósul meg).

Mi az anyasági támogatás?

A várandósság és a gyermekszülés rengeteg testi, lelki és nemmellesleg anyagi teherrel jár – utóbbin igyekszik enyhíteni az egyszeri anyasági támogatás (1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról). Fontos, hogy már a várandósság legelején, sőt, a várandósság tervezése során elkezdjük aktívan szervezni jövőbeli költségeinket és jövedelmeinket – mindenképpen járjunk utána, milyen családtámogatásokra vagyunk jogosultak, mik ezeknek a feltételei (GYES, GYED, CSED, GYET, családi pótlék, 30 év alatt gyermeket vállaló nők SZJA-mentessége stb.).

Kinek jár az anyasági támogatás?

Az egyszeri anyasági támogatás a szülést követően jár, jogosultja az a nő, aki várandóssága alatt legalább 4 alkalommal részt vett várandósgondozáson, koraszülés esetén legalább 1 alkalommal. Az anyasági támogatás akkor is jár az anyának, ha a gyermek halva született. Az egyszeri anyasági támogatás ugyanígy jár az örökbefogadó szülőnek is (ha az örökbefogadást határozatban engedélyezték, és ha a gyermek örökbefogadásának időpontját megelőzően legfeljebb egy éve folyamatosan saját háztartásában nevelte a gyermeket).

Az anyasági támogatás jogosultja lehet a gyám is, ha a gyermek a születését követően hat hónapon belül jogerős határozat alapján a gondozásába került. Az anyasági támogatás járhat külföldön született és élő gyermekek után is, ha van magyar állampolgársága és magyarországon anyakönyveztetésre került (ugyanígy jár az örökbefogadó szülőnek, gyámnak is), és annak az anyának (örökbefogadónak, gyámnak) is jár, aki a szomszédos államokban él, de a gyermeknek van „Magyar igazolványa”.

Nem jár az egyszeri anyasági támogatás akkor, ha a gyermek születését megelőzően az anya nyilatkozatban hozzájárult a gyermeke örökbefogadásához, illetve akkor sem jár az anyasági támogatás összege, ha gyámhatósági intézkedések következtében kikerül a gyermek a családból – ugyanígy újra jár az anyasági támogatás, ha az örökbefogadáshoz való hozzájárulást visszavonták, illetve, ha a gyermek visszakerült a családba. A vérszerinti apa akkor válik jogosulttá, ha az anyával egy háztartásban élt, de az anya a támogatás felvételét megelőzően elhunyt.

Bővebb információkért látogassunk el a Magyar Államkincstár oldalára vagy kérjük egy ügyintéző segítségét!

Mennyi az anyasági támogatás összege?

Az egyszeri anyasági támogatás összege megegyezik a szülés időpontjában hatályos szociális vetítési alap összegének a 225%-ával – azaz, az anyasági támogatás 2023 évében egy gyermek születése esetén 64.125 Ft, ikergyermekek esetén viszont a vetítési alap 300%-a jár, azaz 85.500 Ft, gyermekenként.

Az anyasági támogatás igénylése

Az anyasági támogatás igénylése egy egyszerű folyamat (anyasági támogatás online: anyasági támogatás a MÁK eÜgyfél portálján keresztül intézhető), mindössze a Kérelem anyasági támogatás megállapítására c. formanyomtatványt kell hozzá helyesen kitöltenünk. Külföldön született és élő gyermek esetén az anyasági támogatás folyósításáért a Kérelem anyasági támogatás megállapítására külföldön született és külföldön élő magyar/nem magyar állampolgárságú "Magyar igazolvánnyal" rendelkező gyermek c. formanyomtatványt kell kitölteni. A formanyomtatványok tartalmazzák a kérelemhez csatoldandó iratok, iratmásolatok körét.

Az anyasági támogatás meddig kérhető?

Az anyasági támogatás kérelem leadási határideje a szülést követő 6 hónap. A kérelmet a Magyar Államkincstár Családtámogatási és Egészségbiztosítási Főosztálya fogja elbírálni., az ügyintézési határidő 8 nap.

Anyasági támogatás hol kell igényelni?

Amennyiben valamilyen okból kifolyólag nem sikerül az anyasági támogatás online történő ügyintézése (MÁK eÜgyfél portál), lehetőségünk van az anyasági támogatás kérelem leadására postai úton, a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen és személyesen is, az illetékes fővárosi/vármegyei kormányhivatalok családtámogatási osztályán vagy az integrált ügyfélszolgálaton.

Az anyasági támogatás utalása mennyi idő?

Az illetékes szervek az anyasági támogatás kérvény beérkezésétől számítva 8 napon belül elbírálják a kérelmet. Ha nincs szükség hiánypótlásra, és megállapításra kerül az anyasági támogatás jogosultság, soron kívül utalnak, azaz nincs további várakozási idő, nincs konkrét dátumhoz kötve az egyszeri anyasági támogatás utalása.