Mennyi a GYED 2023 évében? Mutatjuk, mi a GYED extra, mennyi juttatásra számíts!

A GYED, azaz a gyermekgondozási díj nevű családtámogatási ellátás nyújtja a kisgyermekes családok számára az egyik legnagyobb segítséget, hiszen egy olyan ellátásról van szó, amit akár teljes munkaidő mellett is igényelhetünk. Nézzük, mennyi a GYED összege 2023 évében a GYED kalkulátor 2023 évi adatai szerint, mit kell tudnunk a GYED extra 2023 évi szabályai kapcsán, mikor jön a GYED a jogosultsági időszakon belül!

Cikkünkben eláruljuk, mi az a GYED, illetve mi az a GYED extra, milyen támogatásokkal bővítették ki az alapcsomagot? Amellett, hogy megtudhatod, mi a különbség a GYED és a GYED extra között, azt is eláruljuk, kik igényelhetik a GYED 2023 évi összegét az aktuális GYED feltételeknek megfelelően, és hogy mennyi a GYED 2023 évében a GYED kalkulátor legfrissebb számításai szerint.

Mi az a GYED?

A GYED, hivatalos megnevezésén a gyermekgondozási díj egy nem szociális alapú, társadalombiztosítási jogviszonyhoz kötött családtámogatási eljárás. Korábban kifejezetten a munkából szülési szabadságra menő anyák juttatása volt, azonban a CSED-del ellentétben a GYED-et az apa fizetésére is ki lehet kérni (célszerű ezt az opciót választani, ha az apa fizetése magasabb, vagy ha az anya nem rendelkezik a szükséges jogviszonnyal; ám ebben az esetben az anyának fizetés nélküli szabadságot kell kérnie, amennyiben otthon maradna a gyerekkel), illetve a GYED extra törvénycsomag óta hallgatók, nagyszülők is igényelhetik.

Meddig jár a GYED?

A GYED összege a CSED, azaz a csecsemőgondozási díj, egyben a szülési szabadság letelte után jár (ez az időtartam 168 nap, amit legkorábban a baba várható születése előtti 28. napon lehet elkezdeni, legkésőbb pedig a baba tényleges születésétől számolják), a gyermek féléves korától a 2. életévének betöltéséig, ikreknél pedig a gyermekek 3. életévének betöltéséig. A GYED időtartama után is vannak anyagi lehetőségeink, hiszen szociális alapon mindenkinek alanyi jogon jár a gyermek születésétől a 3. életév betöltéséig a GYES, azaz a gyermekgondozási segély összege, amennyiben a gyermek után biztosítási alapon nem folyósítanak más juttatást.

Lehet GYED mellett dolgozni?

Igen, a GYED 2023 évi szabályai lehetővé teszik az igénylő számára a munkavégzést: időkorlátozás nélkül lehet a GYED juttatása mellett kereső tevékenységet végezni. Azonban éppen ezért, a GYED klakulátor 2023 évében is kimondja, hogy egy bizonyos összegnél, egész pontosan a mindenkori minimálbér kétszeresének a 70%-ánál nem lehet magasabb a GYED havi összege.

Mik a GYED feltételei?

A GYED alapfeltétele, hogy az igénylőnek az elmúlt 2 évre visszamenőleg legalább 365 napnyi társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie – ennek nem kell folyamatosnak lennie -, illetve a saját háztartásában kell nevelnie a gyermeket. Ahogy fentebb említettük, a GYED összege 2023-ban nem csak a szülőanya részére folyósítható: a GYED igénylésre jogosult az apa, az örökbefogadó szülő, a gyám, illetve az az egyedülálló férfi is, aki CSED-ben részesült, ugyanígy a GYED összege jár a kritériumoknak megfelelő hallgatóknak is (hallgatói GYED / diplomás GYED 2023).

A GYED folyósítása alatt a gyermeket otthon kell nevelni, nem lehet napközbeni ellátást nyújtó intézményben elhelyezni (nem lehet pl. bölcsődébe adni), kivéve abban az esetben, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben, felsőoktatási intézményben nappali képzésen tanul. Nagyszülői GYED esetében a gyermeket szintén otthon kell nevelni, a nagyszülői GYED feltétele, hogy a nagyszülő ezalatt nem folytathat kereső tevékenységet, kivéve, ha azt kizárólag otthon végzi.

Mi a különbség a GYED és a GYED extra között?

A GYED és a GYED extra között nincs számottevő különbség; a GYED extra valójában egy átfogó családtámogatási csomagot jelöl, ami a kibővített GYED-et foglalja magában. 2020 évében a csomaghoz csatolták a nevelőszülői GYED, a nagyszülői GYED és a diplomás GYED lehetőségeit, így a korábbiaknál jóval tágabb a GYED igénylőinek a köre – lényegében a GYED extra óta a felsőoktatásból kikerülő szülők, az apák, a gyermeket saját háztartásukban nevelő nagyszülők, nevelőszülők is hozzájuthatnak a támogatáshoz

Kik a GYED igénylés jogosultjai?

A GYED alapesete a szülői gyed: a GYED szempontjából szülőnek minősül a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, és a gyám, továbbá az a személy, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, az eljárás pedig kezdetét vette. Külön meg kell említenünk a nagyszülői GYED-et és a diplomás GYED-et is, amelyeknek a feltételei eltérnek a sima szülői GYED-et érintő előírásoktól:

Nagyszülői GYED

A nagyszülői GYED fontos feltétele 2023-ban is, hogy a nagyszülő csak akkor jogosult a GYED-re, ha az anya és az apa (vagy az egyedülálló szülő) kereső tevékenységet végez, ami miatt a nevelés tekintetében őket pótlólag veszi fel a gyermekgondozási díjat. A nagyszülői GYED egyébként a sima, szülői GYED-hez hasonló feltételek mellett jár, a GYED összege is ugyanakkora. A nagyszülői GYED 2023 feltételei közé tartozik, hogy a GYED-et megigénylő nagyszülőnek rendelkeznie kell az elmúlt két évre visszamenőleg összesen 365 napnyi TB-jogviszonnyal, a gyermeknek pedig a szülői háztartásban kell nevelkednie.

A nagyszülői GYED feltételeinek megfelelően a nagyszülő nem lehet nyugdíjas, ugyanis a nagyszülői GYED a dolgozó nagyszülőket igyekszik támogatni (a GYED folyósítás alatt a nagyszülőt fizetés nélküli szabadság és felmondási védelem illeti meg.). A kisgyermek nem részesülhet napközbeni ellátást nyújtó intézményi elhelyezésben (vagyis nem mehet bölcsődébe, otthon kell nevelni a háztartásban). További fontos feltétel, hogy legalább az egyik szülőnek meg kell felelnie a GYED elvárásainak, illetve hozzá kell járulnia írásban a nagyszülői GYED-hez. A nagyszülői GYED összege mellett más személy nem vehet fel ugyanarra a gyermekre GYED-et, GYES-t, vagy más támogatást.

Diplomás GYED / Hallgatói GYED

Akkor kapja a szülőanya a diplomás GYED-et, ha biztosítási jogviszonya alapján az általános szabályok szerint nem jogosult rá. Ahogy a fentiekben említettük, a GYED 2023 évében a hallgatóknak is jár, ha rendelkeznek legalább két aktív félévnyi hallgatói jogviszonnyal (akkor is jár a GYED, ha fennáll a hallgatói jogviszony a gyermek születésekor, vagy ha a szülést megelőző 1 éven belül szűnt meg) – ennek a megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

Feltétel továbbá, hogy az igénylőnek magyar vagy EGT állampolgárnak kell lennie; a gyermeket saját háztartásában kell nevelnie, és a gyermek születése időpontjában rendelkeznie kell magyarországi lakcímmel. Az apa is felveheti a diplomás GYED 2023 évi összegét, ha az összes leírt feltételnek megfelel, de a szülő nő elhalálozik, vagy ha a nő egyik diplomás GYED feltételnek sem felel meg, és a GYED általános szabályai szerint sem jogosult a juttatásra.

GYED kalkulátor 2023: mennyi a GYED 2023 évében?

A GYED 2023 évében változatlanul legfeljebb a minimálbér kétszeresének a 70%-a lehet, egyébként a szülő naptári napi jövedelmének a 70%-át nézik. A számítás során az igénylő utolsó 180 napi átlagkeresetét veszik alapul - ha ebben az időszakban volt 30 napnál nagyobb TB-biztosítási megszakítása, akkor 120 nappal számolnak (ha a jogosultságot közvetlenül megelőző 3. hónap utolsó napjától visszafelé számítva rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, akkor a gyermekgondozási díj alapját ezen 120 naptári napi tényleges jövedelem figyelembevételével állapítják meg).

A minimálbér 2023 évében bruttó 232.000 Ft, ennek a duplájának a 70%-a a bruttó 324.800 Ft, ebből 15% SZJA és 10% nyugdíjjárulék kerül levonásra, így a GYED 2023 nettója maximum 243.600 Ft havonta, kedvezmény nélkül. A GYED összege után családi adókedvezmény érvényesíthető, illetve, amennyiben az igénylő anya jogosult a 30 év alatt gyermeket vállaló nők személyi jövedelemadó mentességére, ezt a terhet elengedik.

Máshogy kerül kiszámításra a GYED klakulátor részéről a GYED 2023 összege a diplomás GYED esetében, ugyanis a hallgatóknak gyakran nincs olyan jövedelme, ami a GYED számítás alapját képezhetné. A diplomás GYED összege 2023-ban alapképzésen résztvevő hallgatók esetében a minimálbér 70%-a után 162.400 Ft, mesterképzéses hallgatóknak pedig a garantált bérminimum 70%-a után 207.480 Ft jár.

Érdemes észben tartanunk továbbá a CSED és a GYED igénylése kapcsán is életbe lépő kedvezményszabályt, melynek értelmében, ha a gyermek GYED vagy GYES igénybevétele alatt (vagy annak megszűnését követő 1 éven belül) születik, és az előző gyermek jogán kapott juttatás összege magasabb volt, mint ami az újabb GYED számítás alapján járna, akkor az újabb gyermek esetében is a magasabb összeg képezi az ellátás alapját – feltéve, ha az előző ellátás alapja a jogosultság kezdő napján is fennálló jogviszonyban elért jövedelem alapján lett megállapítva.

Mikor jön a GYED 2023-ban?

A GYED folyósítására a gyermek 0,5-2 éves kora között van lehetőségünk. A GYED a CSED-hez és a GYES-hez hasonlóan egy havi rendszerességgel, postai úton vagy banki átutalással kifizetett juttatás, rendszerint a hónap első munkanapján várhatjuk az érkezését. Az utalás jóváírása a támogatások, segélyek esetében 1 munkanapot vehet igénybe, postai kifizetés esetében a postai ügyintézés idejével is számolnunk kell.