Ők kaszálhatnak igazán nagyot a szárnyaló forinton: megéri most átváltani a megtakarításokat?

Valóban nagyon szépen szárnyra kapott a forint, de óvatosan érdemes csak befektetni a további erősödésbe - ezt mondták a forint erősödése kapcsán a Pénzcentrum által ma megkérdezett szakértők. A nagybefektetők inkább már arra játszanak, hogy ne bukjanak a viselhetőnél nagyobbat, csakhogy a forint közben még feljebb is emelkedhet, pedig már így is világszínvonalú erősödést produkált az évben.

Nagyon nagy formában van január eleje óta a magyar forint. Ma reggel már a 380-as szint alá is bement, egészen pontosan 378 forintért adtak egyet a közös európai pénzből. A folyamatos erősödés a jegybanki döntések és a kedvező piaci környezet segítették leginkább - erről ma mi is írtunk a Portfolio cikke alapján.

Míg fél évvel ezelőtt azon kellett aggódni, hogy a forint a világ legrosszabbul teljesítő devizái közé került és már-már megállíthatatlannak tűnt a zuhanása, mostanra szépen ledolgozta a hátrányát. Az év eleje óta a forint több mint 4%-kal erősödött az euróval szemben, miközben a régióban a lengyel zloty 2 százalékkal gyengült, a cseh korona pedig másfél százalékot javított. A mélypont óta pedig több mint tíz százalékos szárnyalást produkált a hazai fizetőeszköz.

Ennél komolyabb javulást az egész világon csak a chilei és a bolíviai deviza tudott felmutatni, vagyis a magyar forint a világ legjobban teljesítő pénznemei közé került.

Volt honnan visszajönni

Persze itt érdemes hozzátenni, hogy a magyar fizetőeszköznek volt honnan visszakapaszkodnia. Mi is rengetegszer írtunk róla, hogy ősszel a forint történelmi mélypontokat is bemutatott, volt például olyan nap, mikor egy euróért az MNB 432 forintos középárfolyamot határozott meg. Ennél lejjebb azóta sem volt a magyar fizetőeszkőz, és bár még novemberben is volt egy durva visszapattanás, az idei év eleje óta nagyjából rend van, sőt, a forint komoly erősödést mutatott be - ezt ábrázoltuk a lenti grafikonon.

Szerettük volna megtudni a szakértőktől, hogy vajon átmenetinek számít-e a rendkívüli erősödés, esetleg a közeli, vagy középtávoli időben kell-e tartani attól, hogy az árfolyam ismét súlyos mélységekbe száll alá? Illetve ha valaki váltani szeretne, az máris szaladjon ezt elintézni, vagy érdemesebb még egy kicsit várni?

Még erősödhet tovább is

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője szerint fontos tudni, hogy az árfolyam még tovább is erősödhet, a következő cél a magyar deviza számára a 370-es határ. Nagyon fontos azonban, hogy aki így mentené át devizába a megtakarítását, az is legyen türelmes.

Hosszabb távra lépcsőzetesen érdemes vásárolni eurót és dollárt, úgy gondolom, hogy az euró esetében a 370-380-as sáv, míg a dollár esetében a 330-350-as sáv megfelelő lehet erre. Fontos kiemelni, hogy ez fizikai vásárlásra érvényes. A magas kamatkülönbözet miatt egy spekulatív célból megnyitott EURHUF vagy USDHUF long pozíció esetén havonta több mint 1 százalékot veszít a befektető. Tőkeáttétel felvétele esetén ez a felvett pozícióra vetítve érvényes. Tehát amennyiben 1 millió forinttal elkezdek spekulálni a forint gyengülésére tízszeres tőkeáttétellel, de az árfolyam nem mozdul, havonta 100 ezer forintot veszítek csak a kamatkülönbözet miatt, hiszen a pozíció felvételével van egy kvázi forinthitel-devizabetét konstrukcióm is

- fejtette ki az elemző. Szerinte azonban nem csak erősödés, de visszagyengülés is elképzelhető, bár messze nem addig a szintig, mint ahol ősszel volt a forint.

Az euró-forint árfolyamában 370-nél húzódik a következő lényeges hosszabb távon is érvényes támasz, míg erős ellenállási szint 395-nél. A 200 napos mozgóátlag azért lényeges, mert klasszikusan a „bika-medve piac” választóvonala, jelenleg 401,50 közelében található. A dollár-forint esetében több fontos hosszú távú támasz található a 330-350-es tartományban, míg az első számú ellenállási szint 370-nél tartózkodik. A 200 napos mozgóátlag 389,50-nél található.

Hasonlóan látja Beke Károly, a Portfolio elemzője is a helyzetet. Szerinte nagy bajnak kellene lennie a világgazdaságban ahhoz, hogy újabb mélypontot láthassunk a közelebbi jövőben.

Jelenleg sokkal inkább az optimista forgatókönyvek kerültek előtérbe, ma nehéz elképzelni a tavaly látott 430 feletti euróárfolyamhoz hasonlót, ahhoz nagyon éles fordulatnak kellene történnie. A legfontosabb kockázat az uniós források sorsa, ha onnan negatív hírek érkeznek, akkor az fordíthat a forintárfolyamon, de önmagában valószínűleg nem jelentene újabb mélypontot. Emellett az energiaárak alakulása lehet kulcskérdés, ha a mostani 50 euróról újra a tavaly látott 150-200 euróig emelkedne a földgáz világpiaci ára, az növelné a magyar gazdaság terheit. És persze bármikor ott van a háború elfajulása, mint veszély, akár egy nukleáris csapáson, akár a NATO hadba lépésén keresztül, de erre most viszonylag kicsi az esély. Vagyis elméletben létezhetne olyan forgatókönyv, ami a forintot újabb mélypont felé lökné, de ennek esélye most minimális

- elemezte a helyzetet Beke Károly.

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője szerint pedig sok múlik azon is, hogy a Magyar Nemzeti Bank mikor áll neki a kamatvágásnak - ez okozhatna problémákat, de ő meg erre nem lát komoly esélyt.

Természetesen itt elég fontos lenne azt tudni, hogy mikor és miként kapjuk meg végre az uniós támogatásokat. Ennek elhúzódása okozhatna egy olyan helyzetet, mikor a magyar kormány azt mondja, hogy mi megtettük, amit kértek, de ők még így sem adják a pénzt, akkor megyünk a magunk feje után újra - ez olyan negatív piaci és befektetői hangulatot teremtene, mely nagyon megrángathatná a forintot is. A másik dolog az, hogy ugyebár a forint most éppen a magas kamatok miatt tudott felállni a padlóról: komoly jelentősége van tehát annak, hogy ha lassan neki akarnak állni a kamatok visszanyesésének, azt óvatosan és előre bejelentetten teszik, vagy csak egyik reggel úgy kelnek fel, hogy brutális kamatvágásba kezdenek. Utóbbi esetben ismét eljutnánk egy rossz befektetői hangulathoz, vagyis a forint újra bezuhanna. Persze figyelni kell azt is, nem eszkalálódik-e a háború, nem lesz-e valami nagyon rossz esemény a világgazdaságban, mert a forint árfolyamát ezek a tényezők kivétel nélkül befolyásolják

- mondta a Pénzcentrumnak Virovácz Péter.

Várni vagy váltani?

Felmerül az a kérdés is, hogy ha van egy kis megtakarításunk, és azt devizában szeretnénk tudni, most lehet-e a jó pillanat ahhoz, hogy átvátsuk, speklulálva arra, hogy a forint ismét gyengülni fog? Az elemzők megosztottak ebben a kérdésben: Virovácz Péter azt látja, hogy a vállalati ügyfeleknek lassan az se számít, ha a devizaügyleteken egy forintot se nyernek - az sokkal fontosabb lett, hogy minél kisebb kárral szálljanak ki a buliból.

A mi ügyfeleink nem várták meg, míg még tovább erősödik a forint, hanem már az elmúlt hetekben felvették azokat a pozíciókat, melyek megvédik őket attól, hogy egy durva visszapattanás esetén se írhassanak fel komoly veszteségeket. Divatos szóval élve hedge-elték maguat, mert a múlt év vérengzése után általános viselkedés lett a vállalatoknál, hogy ha nem nyerünk rajta, legalább ne bukjunk akkorákat, mikónt az őszi bezuhanás idején

- elemezte lapunknak a helyzetet az ING vezető elemzője.

Varga Zoltán a tőzsde irányából közelítette meg a választ: azt is elárulta, szerinte mik a legjobb befektetések most, hogy erősödik a forint.

A forint erősödésére a legjobb termék a spot EURHUF vagy USDHUF short pozíció felvétele. A Budapesti Értéktőzsdén lehet certifikátokkal is kereskedni, melyek követik a devizaárfolyam mozgását, itt érdemes figyelni a termékbe beépített tőkeáttétel nagyságára, mivel ezek magasabb kockázatú eszközök. Jelenleg kedvező hozamú, alacsony kockázatú befektetés lehet a PÉMÁP inflációkövető állampapír. A kockázatkedvelőbb befektetők természetesen a hazai részvénypiacon is válogathatnak, de a legtöbb vezető részvény jelentős emelkedésen van túl, így ott érdemes lehet megvárni egy korrekciós hullámot. A Richter csökkenő trendben mozog, a 8 100 forintos szint tartós áttörése adna vételi jelzést.

Beke Károly szerint pedig fokozott óvatosságra és erős idegekre van szükség, ha most szállnánk be a devizapiacba. Mint mondta: lehet a forint mellett spekulálni, de talán várni sokkal érdemesebb, míg hosszabb távon is kiderül, hogy valóban megnyugszik-e a pénzpiac.

Szerintem a mostani volatilitás mellett csak erős idegekkel érdemes ezzel foglalkozni, mivel akár napon belül is lehetnek több százalékos kilengések az árfolyamban. Vagyis először ennek kellene kicsit lenyugodnia, stabilizálódnia az árfolyamnak ahhoz, hogy csökkenjen a beszállás kockázata.

A forint erősödése szinte minden magyar eszköz árában lecsapódik, ez lehet akár állampapír vagy részvény is, vagyis ha valaki további erősödésre számít, akkor ezeket lehet érdemes vizsgálnia. Szabad persze a forint ellen spekulálni is, de a jelenlegi 18%-os kamatszint mellett nem érdemes, ez főleg a külföldiek esetében igaz. Nekik ugyanis minél magasabb a kamat, annál költségesebb az adott deviza elleni pozíciókat felvenni, nagyrészt ez motiválta a tavaly októberi 500 bázispontos kamatemelést az MNB részéről

- adott irányt lapunknak a Portfolio elemzője.