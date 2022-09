Kígyózó sorok a magyar bankokban: mégis, mi történik a betéti kamatokkal?

Rohamosan növekszik Magyarországon a lakossági betétek összege. Az ok egyrételmű, a jegybanki alapkamat sorozatos emelését ugyanis a hitelek és megtakarítások kamati, illetve hozamai is követik. Bár a betéti kamatok emelkedés lényegesen lassabb, mint a hiteldrágulás, a bankbetétek mégis népszerűek a magyarok körében. A Pénzcentrum utánajárt jelenleg melyek a legvonzóbb ajánlatok a piacon.

A jegybanki alapkamat júliusban átlépte a tíz százalékot, szeptember közepére pedig már a 12 százalékot is megközelítette (jelenleg 11,75%) és a piaci hitelek kamatai is hasonló ütemben emelkednek. Joggal gondolhatnánk, hogy egy ilyen pénzügyi környezetben a lekötött betéteink kamatainak is dinamikusan kéne növekednie, a helyzet azonban nem ilyen egyszerű.

Nyár elején nyilatkozott a Pénzcentrumnak a bankbetétek piacáról Palkó István. A Portfolio elemzője furcsaságként jellemezte azt a tényt, hogy míg a hitelkamatok komoly emelkedésen mentek keresztül, a lekötött bankbetétek nem követték a kamatemelkedés mértékét. Mint elmondta, a nagy bankoknál a lekötött betétek átlagkamata júniusban 4%-os volt, csak néhány kisebb banknál találhatunk 10% körüli kamatot, de ezt is csak új forrás esetén, és szigorú feltételek mellett érhetjük el.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a háztartások által elhelyezett forintbetétek szerződések összegeiből viszont úgy tűnik, hogy a jelenlegi feltételek is igen vonzóak a magyaroknak. Júliusban a lekötött betétek összege csak a lakossági ügyfeleket nézve is 1310,8 milliárd forint volt, ami egyetlen év 903,8 milliárdos, 68,9 százalékos bővülést jelent. Bár a jegybank adatai szerint a lekötött betétek átlagos kamatlába is jócskán emelkedett júliusra.

Immár 7,16 százalékon állt, az előző hónap 4,56 százalékos statisztikájához képest. Az alapkamattól azonban ezek a számok még mindig jócskán elmaradnak. Kérdés tehát, hogy vajon miért döntenek pénzük befektetésének ezen módja mellett, melyek jelenleg a legkedvezőbb ajánlatok és kik számára elérhetőek ezek?

Komoly feltételeket támasztanak a bankok

Egyes bankoknál valóban hónapról-hónapra emelkednek a betéti kamatok is. Ilyen a Gránit Bank, ahol a KamatMax nevű konstrukció például 6 hónapos lekötésre 7 százalékos kamatot fizet, ha pedig hosszabb lekötést vállalunk, a KamatMax Plusz nevű megoldással 12 hónapra már 9 százalkos EBKM is elérhető a pénzintézetnél. De három hónapos lekötésre is 6 százalékos kamatot érhetünk el, akár 50 ezer forint lekötésével. Az ígért kamatok elérésének feltétele, hogy aktívan használjuk bankszámlákat, amennyiben ezt a kikötést nem teljesítjük, az éves kamatunk 0,50 százalék. Az aktív számlahasználat takarhatja egy meghatározott minimum összeg elköltését bankkártyával, meghatározott számú jóváírást a lekötéshez használt számlánkra, vagy meghatározott számú csoportos beszedési megbízást.

A banknál elérhetőek emellett a Felemelő betét nevű termékek is. Ezen betétek esetében akár 2 évre is leköthetjük pénzünket. A feltétel egy a Gránit banknál vezetett bankszámla, amihez aktív bankkártya is társul. A legmagasabb kamat eléréséhez legalább egy évre le kell kötnünk pénzünket. A lekötésünk az első hónapban csupán 1,7 százalékot kamatozik, míg a 12 hónapra már 8,70 százalékkal fog gyarapodni.

A MagNet Banknál épp az előző hónapban emelkedtek a kamatok, így több olyan betétet is találtunk, ahol a kamatszint megközelíti, vagy meghaladja a 7 százalékot. Az aktív Plusz betétnél például a kiemelt kamat akár 7,75 százalék (EBKM 7,67%) is lehet (alapkamat mínusz 4 százalék), a Mentor Plusz nevű konstrukcióval pedig a netbankos lekötés esetén 7 százalékos kamatot érhetünk el (EBKM 6,92%). A kiemelt kamat eléréséhez itt is elvárás az aktív számlahasználat. A kamat mellett kamatprémium is elérhető. Ez a Mentor Plusz esetében egyszeri 0,15 százalékos extra kamatot jelent, míg a Hűség Betétnél 0,20 százalékos prémiumot.

A Cetelem Takarékszámla nevű megtakarítási számláján két éves futamidővel 6 százalékos kamat érhető el lekötés mellett. Ha 90 napnál kevesebb idő telik el a lekötése és idő előtti feltörése közt viszont a bank nem fizet kamatot.

A legnagyobb bankok még nem igen zárkóztak fel

A legnagyobb magyar bankoknál sokáig nagyítóval kereshettük az érdemibb betéti kamatokat és nyár elején még a 3-4 százalékos kamatok számítottak sztenderdnek. Az OTP Banknál például már 7 százalékos kamattal találtunk betétet. A futamidő egy év, a minimálisan elhelyezhető összeg pedig 100 ezer forint. A kedvezményes lehetőség szeptember 5. és november 25. között elérhető.

A lekötésnek azonban nagyon fontos feltétele van. Kizárólag az Egyéves Magyar Állampapír lejáratából felszabaduló összeg köthető le az új betéünbe. Az Állampapír ezen konstrukciója egyébként csupán 4,75 százalékos kamatot kínál, szeptember 19-től viszont ezt is épp 7 százalékra emelik majd, tehát voltaképp ugyanolyan jól járunk akkor, ha OTP-re váltunk és akkor is, ha az állami konstrukcióban maradunk. Itt is igaz, hogy mennyiben a betétet a lekötést követő hat hónapon belül törnénk fel, akkor nem vagyunk jogosultak kamatra. A standard betéti kamat ezzel szemben továbbra is igen alacsony, csupán 0,01 százalékos

A Raiffeisen Banknál is az utóbbi kamatszint érhető el, minimum 100 ezres lekötéssel, tehát sok értelme nincsen lekötni pénzünket. Alapvetően az Erste Banknál is ez a helyzet, azaz 0,01 százalékos a standard kamat. Rendszerese megtakarítást vállalva viszont a CélBetét számla nevű konstrukcióval havi 20 százalék felett erre egy 0,09 százalékos kamatprémium is elérhető, 5-20 forint közötti megtakarításra pedig 0,01 százalékos a kamatprémium, de sokra ezzel sem megyünk.

A CIB Banknál könnyebb elérni az egy százalék feletti kamatot. A Classic betét nevű terméküknél minimum 100 ezer forintot lekötve 3 és 5 évre választható futamidővel a futamidőtől függően 1, illetve 1,5 százalékos kamat érhető el. Ezeknél rövidebb (3, 6, vagy 12 hónapos) futamidőkre a kamat csak 0,03 százalék. A Tandem megtakarítás nevű konstrukció esetén az első kamatperiódusban 5-6 százalékos kamatot érhetünk el, amennyiben a pénzintézet Magnifica nevű prémium programjában is benne vagyunk, a hátralévő időben azonban csak 0,01 százalék.

A bankbetétek még mindig lemaradásban

Még a legkedvezőbb ajánlatokat vizsgálva is szembetűnő, hogy a betéti kamatok jócskán elmaradnak az alapkamattól. Ráadásul a nagy bankoknál továbbra is jellemző az 1 százalékot sem, vagy éppen hogy elérő kamat. Mivel pedig a 6-7 százalékos kamatot kínáló ajánlatok még mindig fehér hollónak számítanak, ha betéti kamatot keresünk, viszonylag szűkek a lehetőségeink és nem is biztos, hogy számunkra vonzó ajánlatot találunk annál a pénzintézetnél, ahol jelenleg bankolunk.

Ahol pedig elérhetőek ezek a konstrukciók, ott jellemzően a bank komoly feltételeket is szab, így adott esetben a bankváltás is elkerülhetetlen lehet a lekötés előtt. A legfontosabb, hogy alaposan nézzük át a bankok hirdetményeit, mielőtt bankbetét lekötése mellett döntenénk.