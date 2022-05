Nem is olyan egyszerű bankot váltani, ha hiteled van a pénzintézetnél (x)

Ha nem vagy elégedett a számlacsomagoddal, az egyszerűsített bankváltással a legtöbb esetben már gyorsan és könnyen válthatsz bankot. Viszont ha hiteled is van az adott pénzintézetnél, akkor nem ilyen egyértelmű a dolog. Ugyanakkor nem is megoldhatatlan. Összefoglaltuk, hogy mire kell figyelned ebben a helyzetben.

Az egyszerűsített bankváltás igen népszerű, ilyenkor ugyanis a régi és az új bank kommunikál egymással, az ügyfélnek a legkedvezőbb esetben csak az újonnan választott pénzintézetnél kell személyesen látogatást tennie, ahol jelzi igényét, majd az új bank menedzseli a teljes folyamatot.

Ez így szép és jó, de van néhány olyan eset, ami megnehezítheti az ügymenetet. Ilyen például, ha hitel is van a meglévő banknál. Nézzük meg, mi a javasolt eljárás ahhoz, hogy minden gördülékenyen menjen.

Vizsgáld meg a hitelszerződésed

Tévhit, hogy ha van egy hiteled, akkor a futamidő végéig az adott bankhoz vagy láncolva. A meglévő kölcsönöd szerződési feltételei határozzák meg, hogy tudsz-e váltani anélkül, hogy vissza kellene fizetned a kölcsönt, illetve befolyásolják, hogy miként tudod átvinni a bankszámládat egy másik bankhoz. Így, ha nem emlékszel pontosan a részletekre, olvasd át az erre vonatkozó részeket a hitelszerződésben.

Egy meglévő folyószámlahitel esetén csak akkor szüntetheted meg a számládat, ha a tartozást rendezted. Ez általában jóval kevesebb visszafizetendő összeget jelent, mint például egy személyi kölcsön, vagy egy lakáshitel, így a rendezés sem jelent gondot, hiszen a jóváírásokból teljesíthető, akár külön díj, kamat felszámítása nélkül. Ha pedig nem megy egyszerre, akkor egy kis önfegyelemmel minden hónapban egy meghatározott összeget rajta kell hagynod a számlán, míg végül az egyenleged már nem lesz negatív.

Meglévő személyi kölcsön esetében nem minden esetben elvárás hitelszerződéskor, hogy az adott banknál számlát is vezess, esetleg, hogy jövedelmet, vagy jóváírást is érkeztess a bankhoz. Ugyanakkor a bankok zöme kamatkedvezményt kínál ezekért cserébe, így fontos, hogy utánanézz, mi áll erre vonatkozólag a hitelszerződésedben.

Ha jövedelemérkeztetést vár el a bank, akkor a fizetésedet a munkáltatódnak az adott bankhoz kell utalnia. Ezzel szemben ha a bank jóváírást vár el egy bizonyos összegben, akkor egy fokkal megengedőbb, vagyis nem kötelező a beérkező jóváírásnak jövedelemnek lennie.

Mik a banki elvárások?

Személyi kölcsön felvételekor tehát nem minden banknál kötelező számlát is nyitni, a kamatkedvezmény eléréséhez viszont teljesítenünk kell néhány feltételt, ami megnehezítheti az esetleges bankváltást. Az alábbiakban néhány nagybank feltételét gyűjtöttük össze:

A Raiffeisen és az Erste Bank : nem kér jóváírást/érkeztetést és így is versenyképes kamatozású ajánlatokat kínál.

és az : nem kér jóváírást/érkeztetést és így is versenyképes kamatozású ajánlatokat kínál. A Takarékbank , a CIB bank és az Unicredit Bank jóváírást kér az ügyfelektől, ugyanakkor ez utóbbi pénzintézet az egyetlen, ahol a többi bankkal ellentétben a jóváírás vállalásának és az igazolt jövedelemnek nem kell elérnie egy meghatározott szintet. Vagyis, ha csak a jóváírást vállalják, akkor is jár a kamatkedvezmény.

, a és az jóváírást kér az ügyfelektől, ugyanakkor ez utóbbi pénzintézet az egyetlen, ahol a többi bankkal ellentétben a jóváírás vállalásának és az igazolt jövedelemnek nem kell elérnie egy meghatározott szintet. Vagyis, ha csak a jóváírást vállalják, akkor is jár a kamatkedvezmény. Az MKB Bank kimondottan jövedelem érkeztetést vár el és vizsgálják is, hogy milyen jogcímen érkezik a pénz a számlára.

Mi a teendő, ha köt a szerződés?

Ha nyitsz egy új bankszámlát és arra érkezik a jövedelmed, akkor nem feltétlenül kell lemondanod a hiteled kamatkedvezményéről sem. Ez persze csak abban az esetben működik, ha minden hónapban át tudod utalni a régi számládra a kedvezmény eléréséhez szükséges összeget és a bankod sem jövedelem-, hanem csupán jóváírás érkeztetést vár el tőled.

Ha pedig kötnek a feltételek, akkor azoknak a futamidő végéig meg kell felelned. Ebből adódóan a lejárat előtt csak a kamatkedvezmény elvesztésével léphetnél ki az ügyletből. Ugyanakkor még nincs veszve minden, létezik ugyanis egy alternatív megoldás, amellyel akár még sokkal többet is spórolhatsz.

2 az 1-ben

Ha bankszámlát szeretnél váltani, de köt a hitelszerződésed, ami miatt ez körülményes, és veszteséges lenne, akkor érdemes a két terméket együtt, csomagban kezelni. Vagyis körülnézni alaposan a bankszámla ajánlatok között és a hitelpiacon is.

Elképzelhető ugyanis, hogy az a pénzintézet, ahol számodra a legkedvezőbb a bankolás, előnyösebb kondíciókkal rendelkező hitelt is tud biztosítani, mint a korábbi kölcsön. Vagy megfordítva - kiválasztod a legkedvezőbb hitelt a kölcsön kiváltására, és ugyanannál a banknál keresel egy optimális bankszámla megoldást.

Bármelyik is legyen, így két legyet üthetsz egy csapásra: a bankváltással együtt a hiteledet is átviheted egy másik pénzintézethez. Érdemes tudni, hogy új bankszámlád akár ingyenes is lehet. Hitelkiváltáskor a régi banknál lévő kölcsön helyett pedig egy új, kedvezőbb hitelt kell tovább fizetned. Ez pedig számos oldalról lehet előnyös:

alacsonyabb törlesztőrészlet

rövidebb futamidő

kevesebb teljes visszafizetendő kölcsönösszeg

A fenti előnyök akár mindegyike is elérhető egy jó döntéssel és a helyes ajánlat kiválasztással.

A Bankmonitor személyi kölcsön kalkulátorával van lehetőség kimondottan a hitelkiváltásra igényelhető ajánlatokat összehasonlítani. Ez esetben a részletes kereső alatti beállításoknál ki kell választani az idegen banki hitelkiváltás lehetőségét. A hitelösszegnek pedig a korábbi kölcsönből hátralévő részt érdemes beállítani.

Az aktuálisan elérhető bankszámlákat pedig az alábbi kalkulátorral hasonlíthatod össze. Állítsd be egyéni bankolási szokásaidat és nézd meg, hol találod jelenleg a legkedvezőbb konstrukciót!

