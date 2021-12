Könnyen felkophat az álla rengeteg magyarnak: kevesen tudják, 6 lépéssel megelőzhető a csőd

Pénzügyi céljai szinte mindenkinek vannak, például a gondtalan öregkor megteremtése. Ám nagyon kevesen tudják, hogy miképpen lehet ezeket elérni. Tény, hogy nem egyszerű, ezért most bemutatunk 6 lépést, amelyekkel gyorsabban elérheted a kitűzött pénzügyi céljaidat. Ha nincs ilyen az életedben, akkor a lépések alapján kitalálhatod azt is, hogy mik legyenek ezek, és hosszú távon motivált maradhatsz.

A pénzügyi célok elérése arról szól, hogy egy lépéssel közelebb kerülj ahhoz az élethez, amelyről álmodozol, ahol boldog vagy, és biztonságban érzed magad. Alább végigvesszük, hogyan határozd meg és valósítsd meg egyedi pénzügyi céljaidat.

Bár mindenki másképp gondolkodik, mindannyiunknak vannak olyan vágyaink, mint például egy új autó, egy felújított otthon, a hiteltartozások megszüntetése és a biztos nyugdíj. Az igazság azonban az, hogy nagyon kevesen készítenek tervet arra, hogy elérjék, amit szeretnének. Ehelyett céltalanul bolyongunk, remélve, hogy egy nap majd varázsütésre minden összejön. Minden hónapban csak véges mennyiségű pénz áll rendelkezésünkre. Ha ezt a céljaid elérésére használod fel, az döntő fontosságú lehet a jövőben. Íme 6 lépés, ami közelebb vihet a pénzügyi célok eléréséhez.

Írd fel a pénzügyi céljaidat

Ki éri el nagyobb valószínűséggel a céljait: az, akinek csak homályos elképzelései vannak, vagy az, aki világosan leírta azokat? Egy tanulmány szerint 42%-kal nagyobb valószínűséggel érik e a céljaikat azok, akik összeírják őket..

Szánj 30 percet arra, hogy felírd pénzügyi céljaid: célozz magasra, és hagyj ki semmit! Ha nyaralásra akarsz spórolni, vállalkozásba kezdeni, vagy ingatlant vásárolni, vedd bele mindet. És azt is, ha növelni szeretnéd a jövedelmed, esetleg befektetni. Bármi is legyen az, írd le, bármennyire is elérhetetlennek tűnik jelenleg.

Alkalmazd a SMART stratégiát

A SMART egy klasszikus célmeghatározási technika, amely segít növelni a siker esélyét. Azt jelenti: specific, measurable, achievable, realistic, and time-based, magyarra lefordítva konkrét, mérhető, elérhető, reális és időalapú.

Ha mondjuk leírod azt a célod, hogy idős korodra legyen megfelelő mértékű tartalékod, az még nem határoz meg egy stratégiát arra, hogy hogyan fogod ezt elérni. Ha azonban a SMART-formulát használod, az mélyebbre hatolásra készteti. Íme egy példa:

Konkrétan: "Évente szeretnék X összeget félretenni a nyugdíjasévekre."

Mérhető: "Hétfőn szétnézek az ajánlatok között, és nyitok egy nyugdíjszámlát, amelyre évente beteszem az X összeget."

Elérhető: "Ezt a pénzügyi célt úgy fogom elérni, hogy csökkentem a havi kiadásaimat, és félreteszek minden bónuszt vagy túlórapénzt, amit kapok."

Reális: "Csökkenteni fogom a havi kiadásaimat: nem rendelek ételt, inkább magam főzök, és nézek valamilyen olcsóbb mobilcsomagot."

Időalapú: "El fogom érni azt a célomat, hogy az év végéig X összeggel gyarapítsam a nyugdíjszámlámat."

Ezt a SMART-célképletet használhatod rövid és hosszú távú célok létrehozásához is.

Kövesd nyomon a pénzügyeidet

A bevételeid és kiadásaid nyomon követésének legegyszerűbb módja, ha költségvetési alkalmazást használsz. Ez alapján össze tudod állítani a kiadási terveidet, legyen részletes listád arról, hogy hova megy a pénzed minden hónapban.

Engedj rugalmasságot a kiadásokban

Amikor belevágsz a pénzügyi céljaid megvalósításába, valószínűleg felpörögsz és motiváltnak érzed magad. Hajlandó leszel rengeteg kiadást csökkenteni, és mindent megteszel azért, hogy minél gyorsabban elérd a célod. A motiváció megőrzésének titka, hogy hagyj mozgásteret a kiadási tervedben olyan dolgokra, amelyeket élvezel.

De ha a pénzügyi céljaid jelentősek, akkor néhány hónap elteltével elkezdhetsz veszíteni a lendületből, és azon tűnődsz majd, hogy miért fosztod meg magad mindentől, amikor a célvonal olyan távolinak tűnik.

Növeld a rendelkezésre álló jövedelmedet

A rendelkezésre álló jövedelem az, ami az adók és járulékok után megmarad a zsebedben. Minél több a rendelkezésre álló jövedelmed, annál gyorsabban érheted el pénzügyi céljaidat. Tehát ötletelj, hogyan növelheted meg ezt: akár a a bruttó jövedelmed növelésével vagy a kiadásaid csökkentésével, esetleg mindkettővel.

Fontold meg, hogy fizetésemelésről tárgyalj a főnökkel, kezdj mellékállásba, vagy takarítsd ki az otthonodat, és a felesleges holmikat add el. Ha csökkenteni szeretnéd kiadásaid, próbálj lemondani az előfizetéses szolgáltatásokról, főzz többet otthon, vagy készíts adósságcsökkentési tervet a kamatkiadások csökkentésére.

Jutalmazd meg magad

A legtöbb pénzügyi cél elég jelentős. Amellett, hogy rugalmas vagy és hagysz mozgásteret olyan dolgokra, amelyeket élvezel, érdemes egy olyan rendszert is létrehoznod, amelyben megjutalmazod magad, amikor jelentős mérföldköveket érsz el.

Tegyük fel például, hogy a célod egy 500 ezer forintos vésztartalékalap létrehozása. Ezt öt kisebb mérföldkőre bonthatod, százezrenként. Mindegyik teljesítése után vehetsz magadnak valami különlegeset, például egy új könyvet, vagy egy jó vacsorát.