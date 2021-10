Jócskán megugrott a befektetési alapok vagyona: már nem az ingatlan lesz a nyerő?

Szeptemberben 2 százalékkal, 144 milliárd forinttal nőtt a befektetési alapokban kezelt vagyon, így a hónap végén 7532 milliárd forintot kezeltek a Bamosz-tagok - közölte a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz).

Kiemelték: a befektetési alapok esetében az elmúlt hónapban a tőkeáramlások eredője plusz 60 milliárd forintot mutat. Érdemi tőkekiáramlás egyik kategória esetében sem volt látható. A legtöbb friss tőke, 47 milliárd forint a vegyes alapokhoz érkezett, a hozamokkal együtt így a kategória vagyona 3,7 százalékkal 1624 milliárd forintra nőtt a hónap során. Ilyen dinamikus növekedés esetén a vegyes alapok kategória év végére a legnagyobbá válhat, megelőzve az ingatlanalapokat.

A pénzpiaci alapok esetében 1 milliárdnyi pénz áramlott ki, 34,5 milliárd forintra csökkentve ezzel a legkisebb kategória méretét. A hozamok némileg tudták a csökkenést tompítani, de így is összességében 0,6 százalékos a vagyonvesztés a kategóriánál.

A kötvényalapoknál ezúttal is tőkebeáramlás következett be, amely meghaladja a 8 milliárd forintot. Valójában a rövid futamidejű kötvényalapok, azon belül is a hazai alapok húzták a kategóriát, bár a hosszú futamidejű kötvényalapoknál is tőkebeáramlást láthattunk. A szabad futamidejű kötvényalapoknál azonban tőkekiáramlás volt. A hozamokkal együtt a kötvényalapok vagyona 1,3 százalékkal 1521 milliárd forintra nőtt.

A részvényalapokba 4,7 milliárd forint áramlott be, a növekedést az árfolyammozgások is segítették. Mindennek eredőjeként a részvényalapok vagyona 1,1 százalékkal 799 milliárd forintra nőtt. Ez a kategória büszkélkedhet eddig a legnagyobb növekedéssel, 31,8 százalékkal az év eleje óta.

A tőkevédett alapok esetében ebben a hónapban tőkemozgás nem volt. A vagyon ennek megfelelően alig változott az egy hónappal korábbi 49 milliárd forinthoz képest.

Az abszolút hozamú alapok esetében minimális, 0,8 milliárd forint volt mindössze a tőkebeáramlás. A hozamok azonban igen kedvezően alakultak, így a kategória esetében 2,1 százalékkal 876 milliárd forintra nőtt a vagyon.

A származtatott alapok esetében ebben a hónapban tőkemozgás nem volt. A hozamoknak köszönhetően azonban 0,3 százalékkal 110 milliárd forintra emelkedett a kategória nettó eszközértéke.

Az ingatlanalapoknál szeptemberben 0,9 milliárdnyi tőke áramlott ki. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 1,1 százalékkal lett több, 1685 milliárd forintra nőtt a hó végére.

Az árupiaci alapokhoz mindössze 0,2 milliárdnyi tőke érkezett, de a hozamok kedvezően alakultak. Mindennek eredményeként a vagyon 0,9 százalékkal 54 milliárd forintra nőtt a hónap folyamán. Az elsősorban intézményi befektetők vagyonát kezelő zártkörű alapokba az elmúlt hónapban 1,6 milliárdos értékű tőke áramlott be. Ezzel együtt a vagyon 2,6 százalékkal 775 milliárd forintra nőtt.

A hazai alap- és vagyonkezelő szakmát képviselő Bamosznak 25 tagja összesen 11 ezer milliárd forint vagyont kezel, ezen belül mintegy 7500 milliárd forintot befektetési alapokban.