Végre dobják a készpénzt a magyarok? Egyre többen már csak így fizetnek a boltban

Az előző negyedévhez viszonyítva 8,5 százalékkal nőtt a bankkártya elfogadóhelyek száma és a hazai kibocsátású kártyás vásárlások értéke most haladta meg először a készpénzfelvétel arányát Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank friss pénzforgalmi adatai alapján az elektronikus fizetés infrastruktúrájának és forgalmának növekedése mellett 2021. második negyedévében az erős ügyfélhitelesítésnek köszönhetően csökkent a visszaélések száma is.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzforgalmi adatai1 az elektronikus fizetési lehetőségek számának további bővüléséről árulkodnak. 2021. második negyedévében kis híján 149 ezer fizikai és valamivel több mint 28 ezer online elfogadóhely tartozott a hazai pénzforgalmi szolgáltatók fizetésikártya-elfogadói hálózatához, ami az első negyedévhez viszonyítva 8,5 százalékos növekedést jelent. Míg 2021. március 31-én közel 212 ezer POS terminál üzemelt az elfogadóhelyeken, számuk június 30-án már csaknem 226 ezer volt.

A koronavírus járvány enyhülését követő újranyitásról és a gazdaság élénküléséről tanúskodik az, hogy 2021. második negyedévben mind a kártyás vásárlások, mind a készpénzfelvételek száma és értéke is emelkedett az előző negyedévhez képest. Külön érdemes kiemelni, hogy a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal Magyarországon lebonyolított vásárlások értéke idén a második negyedévében haladta meg először az ugyanezekkel a kártyákkal végrehajtott készpénzfelvételek értékét.

A Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi jelentésének további fontos megállapítása, hogy az elektronikus fizetési infrastruktúra és forgalom bővülése mellett csökkent a hazai kibocsátású fizetési kártyával elkövetett visszaélések száma.

Az online kártyás vásárlások estében, ahol a visszaélések túlnyomó többségét elkövetik, a visszaélések darabszáma 34, míg értéke 17 százalékkal csökkent 2020. második félévéhez képest.

A második félév pénzforgalmi adataiból egyértelműen kiolvasható a járványhelyzet enyhülése és az élet visszarendeződése, ahogyan az is, hogy a digitális fizetési megoldások a korlátozások után is megőrizték népszerűségüket és arányuk várhatóan a jövőben is emelkedni fog. Az OTP Csoport számos megoldást és szakértő segítséget kínál az elektronikus fizetés elfogadás biztosítására azoknak a szolgáltatóknak és kereskedőknek, akik a bizonytalan gazdasági helyzet miatt eddig ezt a lépést elhalasztották

– mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.