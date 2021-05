Végre kiderült, kire hagyta mesés vagyonát Fülöp herceg: íme az örökösök listája

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

II. Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg 99 éves korában, idén április 9-én hunyt el. A The Sun most kiderítette, hogy az Edinburgh hercege mennyi pénzt is hagyott a családjára és az előkelőség három közeli alkalmazottjára.

A bulvárlap kiderítette, hogy Fülöp hercegnek összesen 30 millió font, vagyis átszámítva 12 milliárd és 174 millió forint vagyona volt, ami halálával átszállt az örökösökre, de kik részesülhettek a felfoghatatlan vagyonból? A Buckingham-palotához közeli forrás azt állítja, hogy a herceg még a közeli segítőit is megjutalmazta. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A bennfentes szerint Fülöp magántitkára, Archie Miller Bakewell, hírnöke, William Henderson, és az inasa, Stephen Niedojadlo is nagyon közel állt a herceghez, így ők sem maradtak ki az örökségből.

Fülöp unokáira is szép összeg szállt, még Harry is kapott az örökségből, hiába az elmúlt hónapokban közte és a család között kialakult konfliktus. Sőt, Fülöp állítólag még arról is gondoskodott, hogy ne kelljen szeretteinek örökösödési adót fizetnük. Az összes jogi procedúrát még a halála előtt lerendezte. Gyermekei, Károly herceg, Anna hercegnő, András herceg és Eduárd wessexi gróf a herceg 13 ezer darabos könyvgyűjteményét is megörökölték. A kiadványokat a Buckingham-palota könyvtára őrzi, bár egy ideig Sadringhamben volt a híres gyűjtemény, hiszen a herceg az utolsó éveinek zömét ott töltötte.

Azt a bennfentes sem árulta el, hogy pontosan milyen részben oszlik majd el a vagyon, és ki örökölte a legtöbbet.

Címlapkép: Getty Images

