Rommá keresheted magad ezekben a szakmákban: diploma nem kell

A Pénzcentrum oldalán 2018 elején elindított interjúsorozatunk keretében a legjelentősebb, a legtöbb embert foglalkoztató hazai vállalatok hr vezetőivel készítünk interjút. A sorozat 2019-ben is folytatódott, hiszen továbbra is kíváncsiak voltunk arra, mik a trendek, merre tart a piac.

A karácsonyi rohanásban az emberek hajlamosak megfeledkezni az egészségükről, pedig éppen az ünnepek alatt még kellemetlenebb fejfájástól, gyomorsavtól, vagy epegörcsöktől szenvedni. A Pénzcentrum Dr. Marjai Tamást, a Hálózatban Működő Gyógyszertárak Szövetségének (HGYSZ) szakmai elnökének tanácsát kérte ki azzal kapcsolatban, mire ügyeljenek a gyógyszert szedők karácsonykor.

Rendkívül gazdag volt pénzügyi feljeményekben ez az év: elindult a babaváró, megjelent a MÁP+, kibővítették a CSOK-ot, és még sok egyéb dolog történt. Miután a Pénzcentrum az egész évben folyamatosan beszámolt ezekről a fejleményekről, most egy cikkbe gyűjtöttük ezeket. Természetesen, ahogy idén is, jövőre is árgus szemekkel figyeljük a különféle fejleményeket, és azonnal beszámolunk róla, ha egy új terméket dobnak piacra, vagy valamiben változik a szabályozás. Tarts velünk 2020-ban is!

Habár az időjárás nem nevezhető kifejezetten téliesnek, a téli sportok egyre népszerűbbek: a téli szünetben, amely idén január 6-ig tart, sok család választja a korcsolyázást, mint a szabadtéri testmozgás egyik legkellemesebb formáját.

Az újév köszöntésének elengedhetetlen kelléke a virsli, olyannyira, hogy a statisztikák szerint szinte minden magyar ember enni is fog belőle 2020 első napján. Adódik azonban a kérdés, hogy milyet vegyen az ember, hiszen a boltok hűtőpultjaiban rengetek termék közül lehet választani. Ezen felbuzdulva a Pénzcentrum 14 emberrel tesztelt 10 különböző baromfivirslit - merthogy ez a magyarok kedvenc fajtája -, főleg a saját márkás, legolcsóbb termékekre koncentrálva. Mutatjuk, melyik termék vihette el egyértelműen a legjobb és legrosszabb ár/érték arányú virsli címét, de mutatunk olyan darabokat is, amik között kétszeres árkülönbség mutatkozott, ám az olcsóbbik simán verte a drágábbikat az ízteszten.

Egészen hihetetlen, milyen tárgyakat felejtettek idén a magyarok a különféle közlekedési eszközökön. Oké, a pénztárca, telefon kicsúszhat a zsebből, és a táska is van, hogy a nagy rohanásban fent marad a járművön, de azért egy mikró, vagy a babakocsi hiánya igencsak feltűnhetne a tulajdonosnak. A BKV-n hagyott talicskára pedig még mindig keressük a magyarázatot...

Az év legjelentősebb fejlesztéseit, valamint azokat a folyamatban lévő projekteke szedte egy csokorba a HelloVidék.hu, amelyek várhatóan a következő évektől teszik gyorsabbá és biztonságosabbá a közlekedést.

