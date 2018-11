Rengeteg futárt keresnek: 400 ezres fizetés, saját autó sem kell

Nem csak Budapesten, az egész ország területén könnyedén elhelyezkedhet az, aki futárként, ételkiszállítóként szeretne dolgozni. Ráadásul a fizetés sem rossz, és a saját járgányodat sem kell feltétlenül koptatnod, sok helyen a cég autójába ülhetsz bele. További előnye a munkának, hogy nem csak teljes, de részmunkaidőben is végezhető, és akár hétvégén is, sőt! Akkor van csak igazán szükség a meleg pizzákra az otthonokban.



Ma már, ha egy vállalkozásnak sürgősen munkaerőre van szüksége, nem kerülheti meg a Facebookot, hiszen az egyik legnagyobb közöségi oldalon nem csak macskás videókat, valódinak tűnő álhíreket és ismerőseink legfrissebb gyerekfotóit csodálhatjuk meg, hanem rengeteg remek munkalehetőségre bukkanhatunk. Ezeket legtöbbször nem is kell keresnünk, hanem automatikusan felbukkannak a hírfolyamunkban, ám természetesen a Jobs fül alatt láthatjuk a friss ajánlatokat, sőt, keresgélhetünk is közöttük. Legutóbb egy futármunkába botlottunk, mely azt ígéri,

akár heti 100 ezer forintot is kereshetsz, és ehhez mindössze egy saját járműre van szükséged.

Ez lehet autó, motor, de akár bicikli is, tehát valójában még jogosítványra sincs feltétlenül szükséged a munkakör betöltéséhez.



Forrás: Facebook Forrás: Facebook

A hirdetés szerint ételt kell kiszállítani, és a munkát lehet végezni fő -vagy akár mellékállásként, így mindenki annyit dolgozik amennyit akar vagy bír.

Előnyt jelent, ha dolgoztál már futárként és beszélsz egy kicsit angolul, de nem feltétel. Cserébe bejelentik a dolgozókat, ígéretük szerint meg is becsülik őket, és a bónuszrendszer keretében fejpénzt kaphatsz, ha hozol magad mellé még futárokat a céghez.

Még egy jó ajánlat

A Guru-nál még saját jármű sem szükséges ahhoz, hogy futár legyél. A munkaidő reggel 8-tól délután 4-ig tart, de van lehetőség hosszú napozni és akár többet is keresni. A bér napi 10 ezer forint és ehhez jön hozzá a havi 20-25 ezres bónusz, tehát egy hónapban akár 225 ezer forintot is meg lehet keresni (és ehhez adott esetben még a borravaló is hozzájön).



Forrás: Profession.hu Forrás: Profession.hu

Rengeteg futárt keresnek

Aki szeret vezetni, és jól ismeri a várost, annak rengeteg lehetősége van futárként elhelyezkedni, hiszen nem csak a közösségi oldalon, de az álláskereső portálokon is hemzsegnek a hirdetések. A fenti kiemelt bérezéssel azonban nem találkoztunk egyetlen másik hirdetésben sem, nagyjából 180 és 200 ezer forintot lehet keresni, ám ez sok esetben még címpénzzel, kilométer díjjal és amortizációs költséggel egészül ki.