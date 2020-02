Függetlenedik, terjeszkedik a magyar HR-vállalat: kivásárolták a lengyeleket

A lengyel Work Service és a Prohuman magyar alapítói - akik eddig is vezették a céget - tavaly megállapodást kötöttek a Prohuman lengyel kézben lévő tulajdonrészének visszavásárlásáról. Ez a folyamat az előzetes tervek szerint zajlik, és a végéhez közeledik, miközben a magyar vállalat már Délkelet-Európában is terjeszkedik.

A Prohuman mára Magyarországon piacvezetővé, a régióban pedig az egyik legjelentősebb HR szolgáltatóvá vált. A céget a kezdetek óta vezető magyar alapítók tavaly elérkezettnek látták az időt arra, hogy továbblépjenek és még erősebb növekedési pályára állítsák a vállalatot. Ennek érdekében 2019-ben úgy döntöttek, hogy kezdeményezik annak a tulajdonrésznek visszavásárlását, amelyet 2014-ben a befektető lengyel vállalat számára értékesítettek.

A lengyel partnerünkkel korábban létrehozott fúziót a nemzetközi piaci kapcsolatok és versenyképességünk erősítése indokolta. Az elmúlt években elért rendkívül dinamikus növekedésünk alapján azonban úgy döntöttünk, hogy a kezdetek óta az alapító tulajdonosok által vezetett Prohuman jövőbeni sikereit az alapozza meg legjobban, ha a tulajdonjog is visszakerül teljes egészében hozzánk, vagy az általunk kijelölt társasághoz. A két fél tavaly megállapodott, a visszavásárlási folyamat pedig hamarosan véget ér

- emelte ki Juhász Csongor, a Prohuman ügyvezető igazgatója.

Jogilag és pénzügyileg eddig is függetlenül működtek, most a tulajdonjog is visszakerülhet

A magyar tulajdonosok korábban azzal a feltétellel adták el a Prohumant, hogy a cégben a magyar félnek jelentős menedzsmentjogai maradnak, és biztosították a Prohuman teljes pénzügyi függetlenségét is a befektető lengyel cégtől.

Üzleti és partneri értelemben is szép és sikeres éveket töltöttünk együtt. Mindkét fél álláspontja megegyezik abban, hogy jó döntés volt a társulás, és abban sincs konfliktus, hogy újra hozzánk kerüljön a Prohuman tulajdonjoga. Komoly nemzetközi növekedés a célunk, a régió legmeghatározóbb vállalatává szeretnénk válni - összegezte az ügyvezető.

Túlnőtték az anyacéget

A Prohuman már évek óta a Work Service csoport legjobban teljesítő tagja és a régió kiemelkedő HR piaci szereplője. Juhász Csongor szerint bizonyos értelemben túlnőtték az anyacéget és jó esély van arra, hogy Magyarországon, valamint a régióban megszerzett pozícióit megerősítve, a délkelet-európai térségben is vezető szerepet vállalhasson a magyar vállalat.