Elvesztettem az állásom a koronavírus-járvány miatt: mit kell most tennem?

Rengetegen veszítették el az állásukat a koronavírus-járvány kitörése miatt, és várhatóan még nagyon sokan fogják. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány nappal ezelőtt arról beszélt, hogy "sok százezres" munkanélküliséggel számol a kormányzat. Sokak számára most az egyetlen bevételi forrás az álláskeresési járadék lesz. Mutatjuk, mi a teendő, ha igényelni szeretnéd a juttatást.

Korántsem csak a turizmus-vendéglátást érinti negatívan a koronavírus-járvány, hanem a gazdaság többi szektorát is. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter néhány nappal ezelőtt arról beszélt, hogy "sok százezres" munkanélküliséggel számol a kormányzat. Az elmúlt héten több gyár és bizonyos szolgáltatások is leálltak, ennek eredményeként pedig már most sokan vannak, akiknek veszélybe került a megélhetése a járvány miatt.

Azok számára, akik most elveszítették az állásukat némi megoldást jelenthet az álláskeresési járadék.

Ahhoz, hogy az álláskeresőket megillessék az egyes támogatások, regisztrálniuk kell magukat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat bejelentett lakcím alapján illetékes foglalkoztatási osztályán. Kíváncsiak voltunk, hogyan zajlik most, a koronavírus idején az ügyintézés, be kell-e menni személyesen, vagy online is le lehet bonyolítani a papírmunkát. Megkerestük ez ügyben a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatot, ám kérdéseinkre nem érkezett válasz. Ezért felhívtunk néhány munkaügyi központot.

Meglepő módon úgy tűnik, nincs egységes eljárásrend: van, ahol óva intettek minket attól, hogy személyesen befáradjunk a foglalkoztatási osztályra, máshol közölték, a személyes találkozás kötelező, de adnak időpontot és így elkerülhető, hogy hosszasan kelljen várakozni.

Ki jogosult álláskeresési járadékra?



Az a személy, aki:

- álláskereső, és

- az álláskeresővé válását megelőző három éven belül legalább 360 nap jogosultsági idővel rendelkezik, és

- kereső tevékenységet nem folytat, tehát munkaviszonyban nem áll, és

- vállalkozói tevékenységet sem folytat, és

- munkát akar vállalni, de önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, és

- számára az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya sem tud megfelelő munkahelyet felajánlani.



Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 36, de legfeljebb 90 nap. Az álláskeresési járadék összege attól függ, hogy az igénylő hány napig dolgozott az igénylést megelőzően. Ezt a munka elvesztését megelőző négy teljes naptári negyedévben befizetett munkaerő-piaci járulék alap havi átlaga alapján számolják ki.



A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor a járadék számításának alapja a fentiek szerint számított összeg 60%-a.



Mi a teendő, ha elveszítettem az állásomat?

Amiben az összes általunk felhívott foglalkoztatási osztály egyet értett, az az, hogy az első lépés, hogy mielőbb regisztráljunk online a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felületén. Ezek után a területileg illetékes foglalkoztatási osztály e-mailen keresztül fogja felvenni velünk a kapcsolatot.

Az egyik Fejér megyei kirendeltség munkatársa közölte, az egész ügyintézés online történik, vagyis az álláskeresési járadék megállapítása iránti kérelemhez szükséges dokumentumokat is beszkennelve, online kell elküldeni, és a kapcsolattartás is szigorúan online történik. Ugyanezt mondta az egyik Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának dolgozója is, aki hozzátette, az ügyintézés akár e-mailen, akár az Ügyfélkapun keresztül történik, személyes találkozóra nincs szükség.

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ munkatársa azonban azt mondta, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat elektronikus ügyintézési felületén történő regisztráció után a hivatal egyik munkatársa fogja velünk felvenni e-mailen a kapcsolatot és ad majd időpontot, hogy mikor kell személyesen megjelenni a központban.

Ez alapján tehát annyi a bizonyos, hogy ha a napokban elveszítettük az állásunkat, mielőbb regisztráljunk az elektronikus ügyintézési felületen, és a területileg illetékes foglalkoztatási osztály majd felveszi velünk a kapcsolatot. Ha szerencsénk van, online, gördülékenyen el lehet indítani a munkanélküli segély, vagyis az álláskeresési járadék igénylését.



Rendkívüli szociális segélyt is igényelhetünk

Az önkormányzatok saját elhatározásuknak megfelelően számos támogatásfajtát adhatnak a területükön bejelentett lakosoknak. Ezeket viszont az önkormányzatok nem kötelesek folyósítani, tulajdonképpen az egyes településvezetők dönthetnek arról, hogy a szociálisan rászoruló családok méltányossági alapon kaphatnak-e települési szociális támogatásokat.

Ha tehát a család nehéz anyagi helyzetbe került, érdemes e-mailben vagy telefonon felkeresni az önkormányzatot, és rákérdezni, mégis milyen lehetőségeik vannak.

Címlapkép: Getty Images