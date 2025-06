1,4 milliós álomfizetéssel vadásznak most sofőröket: más bónusz is jár, mutatjuk a hirdetést

Bruttó 1,4 milliós fizetéssel toboroz buszvezetőket a berlini közlekedési vállalat - derült ki egy plakátról, amit a Pénzcentrum olvasója fotózott a német fővárosban. További plusz pénz jár az éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkavégzésért. Itthon a BKK is folyamatosan keres sofőröket, a Budapesten elérhető nettó fizetés kb. 430–460 ezer forint közé tehető.

A berlini közlekedési vállalat (BVG) komoly toborzókampányba kezdett: legalább bruttó 3620 eurós, vagyis átváltva megközelítőleg 1,45 millió forintos havi fizetésért keresnek buszsofőröket a német fővárosban. Az olvasónk által fotózott plakát szerint az ajánlat az új kollektív szerződés alapján érvényes, amely emelt bért és különféle pótlékokat biztosít a dolgozóknak.

A kampány plakátján egy fiatal, mosolygó sofőr invitálja pályamódosításra a nézelődőt: „Válts irányt!” – olvasható a hirdetésen, amely szerint azonnal lehet jelentkezni. A fizetés az alapbér mellett tartalmazza a vezetési pótlékot, valamint az arányos szabadság- és karácsonyi juttatásokat. További plusz pénz jár az éjszakai, hétvégi és ünnepnapi munkavégzésért.

3620 eurós fizetéssel csábítják a buszvezetőket Berlinben. Fotó: olvasónk

Mennyit fizet a BKK?

Mint korábban megírtuk, a BKK is folyamatosan keres buszvezetőket, troli sofőröket. A jelentkezéshez nem szükségesek szigorú feltételek, de néhány alapkövetelménynek meg kell felelni. A pályázónak be kell töltenie a 20. életévét, rendelkeznie kell alapfokú iskolai végzettséggel, érvényes „TR” kategóriás jogosítvánnyal, megfelelő egészségügyi alkalmassággal, valamint PÁV II. vizsgával. Előnyt jelent a „C” vagy „D” kategóriás vezetői engedély, illetve ha a jelentkező műszaki szakirányú szakmunkás végzettséggel rendelkezik.

Ezek mellett a munkakör ellátásához szükséges a jó konfliktuskezelő és kommunikációs készség, valamint az önálló munkavégző képesség. Az autóbuszvezetők alapbére bruttó 2 965 forint óránként, amely a Kollektív Szerződés szerinti bérpótlékokkal együtt eléri a bruttó 3 675 forintos órabért is. Így egy heti 40 órás munka esetén a bruttó fizetés 147 ezer forint körül alakul, ami havonta hozzávetőlegesen bruttó 640 ezer forintot jelent.

A nettó fizetés mértéke az adózási helyzettől függően változhat, de általában 430–460 ezer forint közé tehető. A BKK emellett számos juttatást kínál munkavállalóinak: cafeteria-keretet biztosít, és díjmentes utazást tesz lehetővé a dolgozók, házastársuk, valamint iskolás korú gyermekeik számára a BKK járatain. Mindössze 1250 forintos adminisztrációs díjért vállalati országbérlet is igényelhető, amely érvényes a VOLÁNBUSZ, MÁV-START, MÁV-HÉV és GySEV kijelölt járataira. A vidékről érkezőket kedvezményes munkásszállási lehetőséggel segítik.

A BKK kezdő autóbusz- és trolibuszvezetőket is vár, akiknek nincsen jogosítványa. A tanulók képzésük alatt is bejelentett foglalkoztatásban részesülnek, 7 órás munkaviszonyban bruttó 2 320 forintos órabérrel (ami 25 év és az alatt a nettó bért is jelenti). A képzési idő attól függ, milyen jogosítvánnyal rendelkezik a jelentkező: „B” kategóriás jogosítvány esetén körülbelül 6-7 hónap, míg „C” kategóriával 5-6 hónap a tanfolyam hossza. A sikeres vizsga után a résztvevők „D” kategóriás vezetői engedélyt és GKI igazolványt kapnak, amellyel azonnal megkezdhetik munkájukat járművezetőként. A képzési idő alatt tanulmányi szerződést kötnek, és a tanfolyam elvégzéséhez kapcsolódóan összesen bruttó 800 ezer forintos sikerdíjban is részesülhetnek.