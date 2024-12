Temérdek magyar melóst rúghatnak ki rövidesen: ez a munkahelyek új trükkje, máris sok az áldozat

Bújtatott létszámcsökkentésekről, műszakleállásokról a tavalyi év második fele óta érkeznek hírek a hazai járműágazatból. Az európai autóipar válsága miatt azonban a magyarországi multik hivatalosan is megkezdhetik a létszámok megvágását – írja a 24.hu.

A lap azt írja, iparági információk szerint egyre inkább az körvonalazódik, hogy a magyar járműágazat nem képes függetleníteni magát az európai autóipar súlyos válságától, a jövő év elején ráadásul tovább romolhat a helyzet. „Kívülről nem látszik, de az egész hazai járműiparban elterjedt már az a hír, miszerint a vállalatok töredék időben termelnek, jellemzően 30–40 százalékos kapacitással működnek. A hétvégi termelésről le is álltak az üzemek, túlórák pedig csak bizonyos területen vannak” - mondta el László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke.

Az alelnök konkrét példák alapján arról is beszélt, hogy hogy a munkaadók váratlanul munkaalkalmassági orvosi vizsgálatok alá vetik a dolgozókat, ezek pedig szigorúbbak, mint a korábbi években. Akiről kiderül, hogy nem alkalmas, annak felmondanak. "Akad olyan üzem, ahol egy nap alatt több mint 60 embert minősítettek alkalmatlanná" – mondta László Zoltán. Egy másik munkáltatói eszköz, hogy olyan szigorúan tartatják be a működési szabályzatot, ami korábban, a munkaerőhiányos időszakban elképzelhetetlen volt. A szakszervezeti vezető szerint, csak a saját tagsági létszámuk alapján már most akár a dolgozók 6-8 százaléka eshetett áldozatul a bújtatott létszámcsökkentésnek.