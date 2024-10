Sokkoló, ami a magyar nyugdíjasokkal történni fog: erre biztos, hogy sokan nem állnak készen

A romló demográfiai helyzet mind itthon, mind külföldön foglalkoztatja a közbeszédet. A nyugdíjrendszer jelenlegi működési elve (felosztó-kirovó rendszer, azaz a foglalkoztatottak tartják el a nyugdíjasokat) a mostani formában nehezen fenntartható és kérdéses a működésének jövője is, mivel az átlagnyugdíj egyre jobban távolodik az átlagkeresettől. Szintén kérdéses, hogy hányan fognak dolgozni a jövőben, szükséges-e markáns vendégmunkás tömeg a GDP növekedés fenntartásához?

A következő 20 évben (2024-et is bele értve) nagyjából 2 millió 600 ezer fő fogja átlépni a jelenlegi nyugdíjkorhatárt jelentő 65. életévet, amivel szemben legfeljebb 1 millió 900 ezer fő fog belépni a munkaerőpiacra (átlagosan 20 éves korukban). Így húsz év múlva legalább 700 ezer fővel lesz kevesebb a gazdaságilag aktív korú Magyarországon, ha a jelenlegi nyugdíjkorhatár lesz akkor is érvényben. Így a foglalkoztatás 530 ezer fővel csökken - írja elemzésében a GKI.

A kieső munkaerőt többféleképen is lehet ellensúlyozni: a külföldön élő, nagyrészt magasan képzett munkaerő hazavonzása, a nagy mennyiségű fizikai munkát igénylő ágazatok visszaszorítása (munkaerő így más, hatékonyabb területekre áramolhat), valamint a munkaerőtartalék további bevonása. A jelenlegi 300 ezer fős potenciális munkaerőtartalék további bevonása azonban erősen kérdéses: ebből a számból le kell vonni többek közt az egészségügyi vagy fizikai akadályok miatt munkaképteleneket, a már foglalkoztatott, de feketén dolgozókat. Így már csak egy szűk és nehezen elérhető réteg vonható be, amivel rövid távon nem nagyon növelhető a munkaerőpiacon tevékenykedők száma.

A csökkenő foglalkoztatás elvben mérsékli a keresettömeget is. A továbbiakban a 2023-as kereseteket vesszük alapul. A 2023-as adatok szerint harmincöt éves korig nő az átlagkereset, utána stagnál vagy kissé csökken. Ez a jövőben nem reális, ezért 35 éves kor felett már nem számolunk keresetcsökkenéssel (felmenő rendszerben). A KSH szerint az elmúlt 20 évben a reálbérnövekedés évi 3,1% volt3, így a következő húsz évre is ez alapján becslünk.

Érthető, hogy a pályakezdők és a nyugdíjba vonulók nem azonos fizetéssel rendelkeznek. A következő 20 évben a munkaerőpiacra belépő, illetve az azt elhagyók jövedelmének különbsége a 2024-es -227 milliárdról 2043-ra -1425 milliárdra nő reáláron. A foglalkoztatottak keresettömege az idei közel 33 ezer milliárd forintról 63 ezer milliárd forintra nő 2043-ra, tehát a foglalkoztatottak számának 530 ezer fővel, vagyis 11,5%-kal való csökkenése ellenére majdnem megduplázódik. Ez a keresettömeg változás maximuma, mivel számításba kell venni a korai halálozások, a rokkantosítások, illetve a magyar állampolgárok kivándorlás okozta foglalkoztatás csökkenését is - vélekedik az elemzés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A keresettömegének megkétszereződése két fő hatásnak tulajdonítható. Egyrészt a reálkereset bővülésének, másrészt az iskolázottság növekedésének tudható be. A legfeljebb alapfokú végzettségűek aránya 2003 és 2023 között 26%-ról 13%-ra csökkent, amíg a felsőfokúaké 15%-ról 29,8%-ra nőtt. A munkaerőpiacra belépők magasabb iskolázottsága magasabb bérszintet is jelent, és ez a trend fennmarad a következő időszakban is. Vagyis arra kell felkészülni (ahogy 2010 óta megfigyelhető), hogy 2043-ig a foglalkoztatottak között egyre kevesebb lesz a fizikai munkát végző.

Ennek következtében az eleve változó struktúrájú, magasabb béreket eredményező, magasabb hozzáadott értéket teremtő munkahelyekre lenne érdemes berendezkedni, és annak létrehozását támogatni. Ezt a jelenlegi, gazdaságfejlesztést célzó támogatások nem tükrözik. Az ipari összeszerelőüzemek és az akkumulátorgyárak főleg alacsony képzettséget igénylő munkahelyeket teremtenek, a szellemi és vezetői feladatkörök jelentős részét pedig a külföldi anyacég munkatársai töltik be. Annak érdekében, hogy a az elkerülhetetlen demográfiai folyamatokhoz alkalmazkodó gazdasága legyen Magyarországnak, komolyabb paradigmaváltásra van szükség.