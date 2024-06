Kiderült a súlyos igazság az angliai álommelóról: jól gondold meg, mielőtt ezért költöznél ki

Az angliai Southampton egyik szállodájában dolgozó magyar munkavállaló szerint a konyhai mosogatók fizetése jelentősen elmarad azoktól az értékektől, amelyek az itthoni köztudatban vannak. Sokak szerint ugyanis az Angliában konyhai kisegítő pozícióban elhelyezkedő magyarok éves fizetése £23 000 és £30 000 között mozog, ami nagyjából azt jelentené, hogy kint az éves fizetés a szektorban nagyjából 10 és 14 millió forint közzé lenne tehető, de a Pénzcentrumnak megszólaló külföldi munkaválalló feltárta a valóságot, hogy évente ebben a munkakörben 12 ezer fontnál többet nem igazán keresnek meg többet.

Az angliai Southampton egyik szállodájában dolgozó magyar munkavállaló szerint a konyhai mosogatók fizetése jelentősen elmarad azoktól az értékektől, amelyek az itthoni köztudatban vannak. Ugyanis a hazánkban terjedő retorika szerint az angliai magyarok éves keresete £23 000 és £30 000 között mozog, ami nagyjából 10 és 14 millió forintnak felel meg. Ezzel szemben a valóságban egy konyhai mosogató évi £12 000-ot keres, ami a jelenlegi árfolyam szerint körülbelül 5 280 000 forint.

A több mint 5 millió forintos fizetség szintén szép összegnek tekinthető, de mindig számolni kell a kinti élelmiszer és lakhatási költségekkel is, melyek jóval magasabb a hazai áraknál. A szállodai és éttermi konyhai mosogatók bérezése szerte Angliában alacsony, ami nehézzé teszi számukra az albérlet vagy lakáshitel fizetését. Az albérlethez hiteltörténetre is szükség lenne, amit szintén nehéz megszerezni ezen a bérszinten.

Lássuk a valóságot

A neve elhallgatását kérő magyar munkavállaló részletesen elmagyarázta, hogy a szállodai konyhában a séf heti 20-22 munkaórát oszt be az alkalmazottaknak. Például egy júniusi héten egy mosogató csak 20 órát kapott, míg egy újonnan felvett mosogatónak és egy másik munkavállalónak napi 9 órát osztottak be. Tehát az új dolgozó heti 45 órában dolgozik, míg egy régebbi alkalmazott, szintén heti 45 órát kap. Ezzel szemben a legrégebbi mosogatót heti 20-22 órában foglalkoztatják, ami hosszú távon nem fenntartható. Ez a beosztás olvasható le a szerkesztőségünknek küldött képről is.

A neve elhallgatását kérő magyar munkavállaló által készített fénykép.

A szintén mosogató pozícióban dolgozó munkás azt is kiemelte, hogy

a mosogatói bérből nehéz lenne albérletet fizetni bárkinek vagy lakáshitelt felvenni,amihez hitel történet is szükséges lenne

- hangsúlyozta. Majd azt is hozzátette, hogy a már említett cikkben az órabér és havi nettó fizetés nem tükrözi a valós helyzetet. A szálloda havi £210-ot von le a bruttóból a szállásért (kb. 99 ezer forintot), amely egy családi házban található, 5 percre a szállodától, így ezzel meg lehet spórolni valamennyi pénzt. De azt is hangsúlyozta, hogy évente 12 ezer fontot keresnek, ami tehát nagyjából 5,2 millió forint. Azonban ha ezt átszámoljuk a kinti árakhoz, már egészen más a helyzet.

Ehhez szükségünk van tehát a vásárlóerő-paritásos átváltási tényező (GDP) és a piaci árfolyam árszínvonalának arányára a két összevetendő ország esetén. Így egy rövid számolást követően megkapjuk, hogy ha az angoloknál keresünk nagyjából bruttó 5,2 millió forintnak megfelelő fontot, az ugyanolyan, mintha itthon megkeresnénk évente kb. bruttó 2 730 000 forintot.

Tehát havonta nagyjából bruttó 227 500 forint, ami meglehetősen kevés még itthoni viszonyításban is.

Ebből kell állni az albérletet, élelmet és egyéb nem várt kiadásokat is (pl.: betegség, szórakozás stb.). Tehát tanulság, hogy kint sincsen kolbászból a kerítés, és ha ugyanúgy vannak olyan munkák, melyek (főleg ha a kint élés kiadásit nézzük) alulfizetettek. A konyhai mosogatói munka Angliában kihívásokkal teli, alacsony bérezésű és nehezen fenntartható. A szállodák és éttermek nem fizetik meg megfelelően a mosogatókat, így nehéz számukra az albérlet fizetése vagy a lakáshitel felvétele. A munkavállalók heti munkaórái és a nettó keresetük sem mutat stabilitást, ami hosszú távon nem járható út.

Konyhai kisegítő állások itthon és külföldön

