Közeleg a fordulópont a munkaerőpiacon: retteghetnek a magyar melósok?

A mesterséges intelligencia már érzékelhetően jelentős hatással bír az IT munkaerőpiacra is, így számos változást hozhat magával az idei évben. Bizonyos munkakörök továbbra is keresettek maradnak, összességében azonban csökkenő tendencia figyelhető meg az IT szakemberek foglalkoztatása iránt - a költségcsökkentés és az AI megjelenése átrendeződést hozhat a piacon.

Az amerikai Challenger, Gray & Christmas jelentése szerint tavaly májusban több mint 80 ezer egyesült államokbeli munkavállalót bocsátottak el, ami 20%-os növekedés az azt megelőző hónaphoz képest, és csaknem négyszerese a 2022-es év azonos hónapjában mért szintnek. A megszorítások közül 3900-ért, vagyis az összes megszűnt munkahely nagyjából 5%-áért a mesterséges intelligencia volt a felelős, így a munkaadók szerint 2023 májusában az AI a hetedik legnagyobb mértékben járult hozzá a foglalkoztatás elvesztéséhez.

A Transparency Market Research tanulmánya szerint a mesterséges intelligencia globális piaca a becslések szerint 36,1%-os növekedést fog eredményezni 2016 és 2024 között, ami 2024 végére a 2015-ös 126,14 milliárd dollárhoz képest 3061,35 milliárd dollárra nő majd.

Az AI tehát, nem meglepő módon, sok munkakörben nyer egyre nagyobb teret, de mi a helyzet az IT munkaerőpiacot illetően? Míg a tavalyi és az azt megelőző években IT munkaerő után kutattak a cégek, mostanra a helyzet megváltozni látszik, némileg csökken a kereslet az informatikai szakemberek iránt, a munkaadók elbocsátáshoz is folyamodnak.

A 2024-es év fordulópont lehet az IT munkaerőpiacon?

Vannak olyan IT szakmák, amelyek továbbra is keresettek. Az AI okozta átalakulások ellenére változatlanul a klasszikus szoftverfejlesztői munkakörben keresik továbbra is a legtöbb szakembert (.NET, frontend technológiák, Java), ezen kívül elemzői, tanácsadói területekre, DevOps pozíciókba, tesztelési területekre, valamint üzemeltetésre van igény. A 2022-es évhez képest jelentős arányváltozás a felsorolt IT szerepkörök esetében nem érzékelhető. Az AI elterjedésével kapcsolatban megjelentek már a kifejezetten AI betanításával kapcsolatos IT szakemberigények is, illetve a kiberbiztonsági szakemberek iránt is egyre nagyobb az igény. Ennek ellenére negatív tendencia is látható a piacon.

A Bluebird ügyfélkörében (hazai és nemzetközi) tapasztaltak alapján az új IT erőforrással kapcsolatos igények 2023-ban éves szinten 15-20%-kal csökkenő tendenciát mutattak. A tendencia a 2024-es év első hónapjában is folytatódott. Az egyeztetések alapján az informatikai cégek elsősorban a meglévő állomány megtartására törekedtek, optimalizálták a működésüket, ugyanakkor kismértékű, költségmegtakarítási célú elbocsátások is előfordultak. A bővítés egyértelműen kevésbé volt cél, mint 2022-ben” - mondja Hradek Viktória, a Bluebird CEO-ja. „A nem állandó IT erőforrások iránti igény ezzel ellentétesen változott, 2023 végén valamivel többen döntöttek a rövidebb távú, elsősorban egy adott projektre szóló IT szakember állomány bővítés mellett a belső állomány költségeinek szinten tartása vagy csökkentése miatt. A növekedés mértéke 10% alatti. A Bluebird meglátása szerint a cégek jelentős részénél a bérkeretek nem vagy minimális mértékben emelkedtek, a vállalt bérkorrekció mértéke a legtöbb esetben egyszámjegyű vagy nem történt bérkorrekció. Az állást váltó szakemberek bérigényei is stabilizálódni kezdenek, az elmúlt évek állandó növekedése érezhetően belassult

– tette hozzá. A remote munka mellett az AI és gépi tanulás, a kiberbiztonság, a fintech és cloud computing innovációk szerepelnek a 2024-es IT munkaerőpiaci trendek között

A 2024-es IT munkaerőpiaci trendek azt mutatják, hogy az AI és gépi tanulás úttörő lesz az informatikai piacon, a vállalatok különböző iparágakban tervezik az AI megoldások alkalmazását a hatékonyság növelése és (akár humánerőforrás) a költségek csökkentése érdekében.

Hradek Viktória hozzátette, hogy különösen értékesek lesznek az AI-architektúrával, valamint prompt engineeringgel foglalkozó szakemberek. Továbbá az AI fejlődésével együtt a kiberbiztonság is egyre fontosabbá válik. Az online csalások és az adathalászat automatizált formái, valamint a távmunka és felhőalapú technológiák terjedése miatt a kiberbiztonsági szakértők, mint például a kiberbiztonsági mérnökök és elemzők iránti kereslet folyamatos növekedése várható.

A fintech, vagyis a pénzügyi technológia olyan technológiai megoldásokat és vállalkozásokat takar, amelyek a pénzügyi szolgáltatások terén működnek. A technológia alkalmazása révén új lehetőségek és innovatív megoldások jelennek meg a pénzügyi piacokon és szolgáltatásokban. A piaci előrejelzések szerint a piac mérete tovább növekszik, a szektorban a data engineer, full stack fejlesztő iránti kereslet növekedhet. A Boston Consulting Group legfrissebb statisztikái azt mutatják, hogy a fintech várhatóan 1,5 billió dolláros iparággá válik 2030-ra. A cloud computing is feltörekvőben van, a vállalatok jelentős mértékben támaszkodnak a felhőalapú infrastruktúrákra és szolgáltatásokra. Ennek eredményeként növekszik a kereslet a felhőszolgáltatások területén dolgozó szakemberek, például a felhőarchitektusok, a felhőfejlesztők és a felhőbiztonsági szakemberek iránt.

Az általánosságban csökkenő tendenciát mutató IT szektort ellensúlyozhatják tehát az AI és a gépi tanulás, a kiberbiztonság, valamint a fintech területek.