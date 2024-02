Itthon már nem az IT szektor fizet a legjobban? Még egy bolgár IT-s is jobban keres, mint a magyarok

Ahogy azt már korábban mi is megírtuk a Cpl CEE Salary Guide 2024 fizetési jelentéséből kiderül, hogy a jelenleg jelentős változásokon megy át az IT szektor. Mekkora a magyarok bére ebben az iparágban legközelebbi szomszédainkhoz képest? Látjuk az "IT-korszak végét"? Vagy ez csak egy újabb szakasz ennek az iparágnak a fejlődésében?

A Cpl szakértői úgy becsülik, hogy 2024-ben az IT-ágazat bevételei a legtöbb szakterületen változatlanok maradnak. Az informatikusoknak ajánlott bérek elsősorban a tapasztalattól és a betöltött pozíciótól függ majd, de fontos lesz a részterület is – a különbség több százezer, akár millió forint is lehet. A jelenlegi bruttó fizetések a magyarországi IT szektorban néhány részterületen a következők:

IT technical support: 520.000 Ft – 800.000 Ft

Software Development: 700.000 Ft – 2.350.000 Ft

A Cpl által gyűjtött adatok szerint a munkaadók jelenleg leggyakrabban a következő programozási nyelvekre keresnek szakembereket: Java, Phython, Javascript, C++/C#, PHP, Ruby.

Evolúció vagy forradalom az IT-iparban? És hogyan kapcsolódik ez a magyar IT-szakemberek keresetéhez?

Az IT-cégek már 2023-ban szembesültek az iparág jelentős lassulásával, olyan nehéz döntéseket kellett meghozniuk, mint az elbocsátás, a munkahelyek leépítése vagy a fizetések befagyasztása, míg mások óvatos megközelítést alkalmaztak, és ezekben a bizonytalan időkben a lassú, de folyamatos növekedést választották.

A Cpl szakértői szerint 2024-ben is folytatódik ez a trend, és hosszú évekre megváltoztatja ezt a szektort: az elmúlt években a magyar munkaerőpiacon megjelent nagyszámú (gyakran kevés tapasztalattal rendelkező) IT-szakember és az AI, valamint az AI-hoz kapcsolódó céges folyamatok változása.

Már most látható, hogy az ismétlődő és legegyszerűbb készségeket felváltja az AI. Kulcsfontosságú, hogy a vállalatok befektessenek az IT munkatársak képzésébe, így próbálva megőrizni a cég üzleti és személyzeti versenyképességét is.

A magyar IT-s bérek a közép-kelet-európai országok végén

A CEE országokban toborzást végző Cpl összehasonlította az azonos pozíciókra kínált fizetési szinteket. A jelentés eredményei azt mutatják, hogy jelenleg a magyarok keresik a legalacsonyabb fizetéseket a régióban – fizetésük a szlovák és a bolgár bérekkel vethetőek össze. Lengyelország vette át a vezető szerepet a csehektől tavaly óta, különösen a niche pozíciók vagy a legújabb technológiák esetében.

Az magyar szakemberek alacsony költsége és magas szakképzettsége vonzza a nemzetközi cégeket a hazai piacra. A Cpl magyar szakértőinek észrevételei szerint a helyi IT-cégek jelenleg sokat spórolnak azzal, hogy nem emelték a fizetéseket.

Néhány példa az átlagfizetésekre a CEE országaiban:

Software Developer C/C++

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Magyarország átl. 1 240 000 Ft bruttó

Cseh köztársaság átl. 1 387 765 Ft bruttó (90 000 CZK)

Lengyelország átl. 1 309 239 Ft bruttó (15 000 zł)

Szlovákia átl. 985 221 Ft bruttó (2 600 EUR)

Bulgária átl. 1 259 923 Ft nettó (6 500 BGN)

Software Developer Java

Magyarország átl. 1 072 500 Ft bruttó

Cseh köztársaság átl. 1 387 765 Ft bruttó (90 000 CZK)

Lengyelország átl. 1 614 828 Ft bruttó (18 500 zł)

Szlovákia átl. 1 98 906 Ft bruttó (2 900 EUR)

Bulgária átl. 1 327 922 Ft nettó (6 850 BGN)

Data Scientist

Magyarország átl. 885 000 Ft bruttó

Cseh köztársaság átl. 1 542 210 Ft bruttó (100 000 CZK)

Lengyelország átl. 2 051 268 Ft bruttó (23 500 zł)

Szlovákia átl. 1 307 350 Ft bruttó (2 450 EUR)

Business Intelligence Developer

Magyarország átl. 1 108 000 Ft bruttó

Cseh köztársaság átl. 1 157 032 Ft bruttó (75 000 CZK)

Lengyelország átl. 1 396 608 Ft bruttó (16 000 zł)

Szlovákia átl. 833 875 Ft bruttó (2 200 EUR)

A bérszínvonalat az egyes országok gazdasági körülményei, a munkaerőpiac mérete és a külföldi vállalatok jelenléte is befolyásolja.

A fent adatok csak egy ízelítő a CPL „CEE Salary Guide 2024” jelentésében szereplő statisztikákból. A tanulmány eredményei a 2024-re vonatkozó szakértői véleményekkel és előrejelzésekkel együtt ITT elérhető.

A Cpl „CEE Salary Guide 2024” aktuális, 4. kiadásában bemutatott fizetések a Cpl által Lengyelországban, Csehországban, Bulgáriában, Szlovákiában és Magyarországon végzett toborzási folyamatok adatai alapján állnak össze. A riportban szereplő bérek átlagos bruttó havi bérek (Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon) és átlagos nettó havi bérek (Bulgária esetében) és nem tartalmazzák a munkavállalóknak kínált további juttatásokat.