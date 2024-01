Ezeket a magyar melósokat milliós fizuval sem lehet megtartani: simán zsarolhatják a munkahelyüket

Egy friss nemzetközik jelentés megvizsgálta a kelet-közép-európai régió öt országának (Lengyelország, Csehország, Bulgária, Szlovákia és Magyarország) munkaerőpiacának legújabb trendjeit és kihívásait. Az elemzés alapvetően az SSC-kben, a banki, mérnöki és az IT világában vizsgálta, hogy a különböző munkakörökben milyenek a minimum, az átlagos és a maximum fizetések. Az adatokból kiderül, ezekben a gazdasági ágakban azért bőven lehet nagyokat szakítani, gyártási, illetve mérnöki menedzserként a 2-3 milliós havi fizetések sem ritkák, de milliós átlagfizetés fölött vannak a senior adó/áfa elemzők is.

A magyar gazdaság jelentős hatást gyakorolt a munkaerőpiacra 2023-ban, mivel az uniós országok közül a legmagasabb inflációt tanúsította. Aminek következménye lett, hogy a magyar reálbérek 10-15%-os csökkenést mutattak, ami sok munkavállalót arra késztetett, hogy fizetésemelés híján más munkát keressen - írja elemzésében a CpI.

A munkaadók, vállalatok a költségvetési korlátok miatt számos olyan számukra kedvezőtlen intézkedést eszközöltek, mint például a munkaerő-kölcsönzés befagyasztása. Azonban általánosságban megfigyelhető a 2024-es év felé egy optimizmus, ami annak tudható be, hogy mind a munkavállalók, mind a munkaadók az infláció csökkenésére számítanak.

Munkaerőpiaci kihívások 2024-ben

A jelentés szerint alapvetően két nagy kihívás vár a vállalatokra 2024-ben, aminek megugrása nem lesz könnyen kivitelezhető. Az egyik a már fentebb említett egyre növekvő bérigény, aminek következménye a magas munkahelyi mobilitás. Tehát egyre több ember dönt úgy, hogy ha nem kap több fizetést a munkájáért keres egy másik helyet, ahol jobban megfizetik.

A másik nagy dilemma a járvány óta egyre népszerűbb igényként fellépő home office lehetőség biztosítása az alkalmazottaknak. A HR részlegen ennek a megoldása is külön kihívást jelent, hogy milyen irányelvek mentén döntsenek. Míg az alkalmazottak előszeretettel élnek az otthoni munkavégzés lehetőségével, addig a munkaadók nem mindig preferálják. A HR részleg pedig a kettő oldal közötti könnyű és igazságos kommunikáció és megoldás megteremtésén fáradoznak, szóval kulcsszerepet játszanak az attitűdváltás kialakításában.

Átalakulás, új kihívások

A kiadvány kitér arra is, hogy Magyarországon átalakulóban van a munkaerő ideszervezése is. Ugyanis a hazai munkaerő ára az elmúlt években emelkedett, amire ráadásul durván rányomta a bélyegét a 2023-ban tapasztalt infláció is. Ez pedig azért problémás, mert az SSC-ket korábban a megfizethető munkaerő vonzotta leginkább Magyarországra.

A növekvő költségek miatt azonban a vállalkozások azt fontolgatják, hogy tevékenységüket más helyekre helyezik át, ahol a munkaerő költséghatékonyabb. Ez pedig komoly gondokat okozhat Magyarországon. A szakértő vélemények egyébként azok, hogy a HR-szakembereknek minél hamarabb muszáj lesz lereagálniuk a trendeket, és új stratégiák mentén kell kitalálniuk, hogyan szerezzék és tartsák meg a tehetséges munkaerőt.

Jó, de hogy alakulnak a bérek?

Az SSC-kben az ügyfélszolgálatosok minimum fizetése 500-650 ezer forint között van, attól függően, milyen nyelvi szinten vannak. Az átlagos fizetések viszont 550-715 ezer forint között mozognak, és a maximumok sem kúsznak 600-780 ezer forint fölé. Ehhez képest az ügyfélszolgálati csapatvezetők (team leader) 800 és 950 ezer forint között visznek haza, míg a manager fizetések 1 millió forinttól kezdődnek, az átlag fizetésük 1 250 000 forint, a maxot pedig 1,5 milliónál lehet belőni.

A bank oldalon az adó/áfa tanácsadók 660-950 ezer forint között keresnek, de seniorként az átlagos bérek már 1 millió forint felett, a maximumok pedig 1,2 millió forintnál vannak. A kontrollerek bérezése 700 ezer forinttól kezdődik, és egészen 950 ezer forintig terjed. Viszont a kontroller managerek már alsó hangon is 1,2 millió forintot visznek haza, és az átlagos fizetésük is 1 450 000 forint, a maxok pedig 1,7 milliónál vannak. A számlázási szakemberek ennél viszont sokkal szerényebb fizetést kapnak, a minimumjuk nekik 450 ezer forint, az átlagos fizetésük 565 ezer forint, a plafon pedig 680 ezer forintnál van.

A pénzügyi szolgáltatások terén az adatelemzők minimum fizetése 536 ezer forint, az átlagos bérezésük 698 ezer forint, de akár maxon 860 ezer forintot is hazavihetnek. A pénzügyi elemzők bérezés, ennél némileg magasabban alakul, sorrendben 600, 750 és 900 ezer forintot vihetnek haza.Az üzleti elemzők top fizetése viszont már 1,2 millió forintnál van, a minimumijuk pedig 750 ezernél.

A logisztikai szakmákban a tervezők bérezése nem indul túl magasról, 500 ezer forint, az átlagos bérük 620 ezer forint, míg a maximum 720 ezer forintnál van belőve. Pontosan ugyanígy keresnek egyébként a beszerzési szakember is a szakmában. A logisztikai szakemberek minimum bérezése 540 ezer forint, viszont átlagban már 690 ezer forintot hazavisznek, a toppon pedig 840 ezret is. Manageri szinten viszont itt is bőven millió forint felett vannak a fizetések. Például egy raktárvezető minimum bére éppen több mint egy millió forint, de a csúcson se több 1,2 milliónál. Nem így az ellátási lánc vezetőnél, ahol már a minimum 1 millió forint, a maxok már többet 1,5 milliónál is. És pontosan ugyan így alakulnak a logisztikai vezetők bérei is.

A gépgyártás-technológia szakmában viszont egészen más dimenziókból indulnak a bérek. Itt egy üzemvezető minimum 2,2 milliós fizetést visz haza, de az átlag 2,9 milliónál van. A top fizetések viszont elérik a 3,6 millió forintot is. Ugyancsak elég sokat vihetnek haza a gyártási vezetők is, az ő bérük 1,5 millió forintnál indul, az átlag bér 1,8 millió, de a top bérek 2 millió forintnál vannak. A karbantartási és minőségellenőri vezetők is legalább 1 milliót hazavisznek havonta, míg az átlag náluk 1 250 000 forint, a top fizuk viszont 1,5 milliónál vannak.

A mérnökök közül legjobban a gyártómérnökök keresnek, az ő alapbérük 780 ezer forintnál van, de a csúcson hazavihetnek 1,1 millió forintot is. Nem keresnek rosszul a gépészmérnökök sem, alaphangon 650 ezer forintot, de az átlagos fizuk inkább 875 ezernél vannak, míg a csúcson szintén kaszálhatnak 1,1 milliót is.

A sales és marketing világában a sima üzletkötők bére 650-950 ezer forint között mozog, de már a key account managerek krémje akár 1,5 milliót is hazavihet, igaz a minimum fizetésük 750 ezer forint is lehet. Az értékesítési igazgatók minimum fizetése elég magas 1,7 millió forint, miközben átlagosan azért hazavisznek 2,1 milliót, a csúcson viszont 2,5 milliót is. Az értékesítési managerek ettől némileg elmaradnak, de azért a minimum 1,2 milliós fizu sem rossza, az átlag náluk valamivel több mint 1,5 milló, de a felső szinten ez 1,9 millióig is duzzadhat.

A digitális marketingért felelős managerek minimum fizetése is 1 millió forint, viszont a max szint nincs ettől távol, 1,3 millió. A marketing vezetők viszont ennél magasabban szárnyalnak, az átlagos fizetésük 1,7 milliónál is több, de akár 2 milliót is hazavihetnek. Eközben az account managerek 700 ezernél vannak alsó hangon, az ő átlagos fizetésük 900 ezer forint, a csúcson pedig 1,1 milliót visznek haza.

