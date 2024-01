Már nem a programozóknak áll a világ? Még egy bolgár IT-s is jobban keres, mint a magyarok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Cpl, mint innovatív toborzási megoldások globális szolgáltatója, valamint a tehetségek megszerzésének és fejlesztésének szakértője nemrég tette közzé a CEE Salary Guide 2024 jelentés legújabb verzióját. A riport a kelet-közép-európai régió 5 országának: Lengyelország, Csehország, Bulgária, Szlovákia és Magyarország munkaerőpiacának legújabb trendjeit és kihívásait mutatja be. A Cpl ebben a riportban részletezi a IT, SSC/BPO, pénzügy, kereskedelem, logisztika és marketing szakma fizetéseinek kiterjedt listáját is.

A most megjelent Cpl „CEE Salary Guide 2024” aktuális, 4. kiadásában bemutatott fizetések a Cpl által Lengyelországban, Csehországban, Bulgáriában, Szlovákiában és Magyarországon végzett toborzási folyamatok adatai alapján állnak össze. A riportban szereplő bérek átlagos bruttó havi bérek (Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon) és átlagos nettó havi bérek (Bulgária esetében) és nem tartalmazzák a munkavállalóknak kínált további juttatásokat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Lassul az IT szektor növekedése Az IT-ipar láthatóan lelassította növekedési ütemét, átalakulási szakaszban van, ennek egyik oka a nehéz makrogazdasági helyzet is. A 2023-as elbocsátási hullám egyértelműen érintette ezt az ágazatot, és ennek hatása még 2024-ben is érezhető lesz. Ennek ellenére az informatikusok iránti kereslet a piacon továbbra is fennáll - bár nem olyan nagy és dinamikus, mint a korábbi években volt. Az IT-cégek számos kihívással és nehéz döntéssel néztek szembe. Néhányuknak olyan nehéz döntéseket kellett meghozniuk, mint az elbocsátás, a munkahelyek leépítése vagy a fizetések befagyasztásde, míg mások óvatos megközelítést alkalmaztak, és ezekben a bizonytalan időkben a lassú, de folyamatos növekedést választják. Az informatikusok keresetének összege elsősorban a tapasztalattól és a betöltött pozíciótól függ, de fontos a szakterület is - a különbség akár több százezer forint is lehet. A Cpl szakértői becslése szerint a legtöbb szakterületen szinten maradnak a bérek az informatikai ágazatban, az emelések pedig csak a legkeresettebb részterületek egy szűk körére vonatkoznak, és nem lesznek olyan látványosak, mint a korábbi években. Jelenlegi átlagos bérek az IT-iparban Lengyelországban, Csehországban, Bulgáriában, Szlovákiában és Magyarországon: Software Developer C/C++ Magyarország átl. 1 240 000 Ft bruttó

Cseh köztársaság átl. 1 387 765 Ft bruttó (90 000 CZK)

Lengyelország átl. 1 309 239 Ft bruttó (15 000 zł)

Szlovákia átl. 985 221 Ft bruttó (2 600 EUR)

Bulgária átl. 1 259 923 Ft nettó (6 500 BGN) Software Developer Java Magyarország átl. 1 072 500 Ft bruttó

Cseh köztársaság átl. 1 387 765 Ft bruttó (90 000 CZK)

Lengyelország átl. 1 614 828 Ft bruttó (18 500 zł)

Szlovákia átl. 1 98 906 Ft bruttó (2 900 EUR)

Bulgária átl. 1 327 922 Ft nettó (6 850 BGN) Data Scientist Magyarország átl. 885 000 Ft bruttó

Cseh köztársaság átl. 1 542 210 Ft bruttó (100 000 CZK)

Lengyelország átl. 2 051 268 Ft bruttó (23 500 zł)

Business Intelligence Developer Magyarország átl. 1 108 000 Ft bruttó

Cseh köztársaság átl. 1 157 032 Ft bruttó (75 000 CZK)

Lengyelország átl. 1 396 608 Ft bruttó (16 000 zł)

Szlovákia átl. 833 875 Ft bruttó (2 200 EUR) Rugalmasság és stabilitás A lengyelországi, csehországi, bulgáriai, magyarországi és szlovákiai piaci trendeket tekintve továbbra is kihívást jelent a cégek számára a képzett szakemberekért folytatott versengés, még akkor is, ha egyes vállalkozások meglehetősen óvatosan közelítenek a munkaerő-felvételhez, miközben figyelemmel kísérik a jelenlegi gazdasági környezetet. A toborzási folyamatokba belépő jelentkezők elsősorban a következőkre figyelnek: rugalmas munkavégzési modell (távmunka és/vagy hibrid), a gyorsan változó piachoz igazodó versenyképes javadalmazás, a foglalkoztatási forma megválasztásának lehetősége (munkaszerződés vagy B2B), a toborzási folyamatok hatékonysága, képzési támogatás. „Egyre inkább tanúi lehetünk a gazdasági tényezők munkakultúrára gyakorolt ​​hatásának. Ez a folyamat a munka-magánélet egyensúlyával kapcsolatos kérdésekben a jelöltek jövőbeli munkáltatókkal szembeni elvárásainak növekedésében nyilvánul meg. Elvárás, hogy a munkaadók tartsák tiszteletben a munkavállalók preferenciáit ezen a területen, és a munkahelyet váltani szándékozó jelöltek egyre nagyobb része ezt már kifejezésre is juttatja, és gyakran ez az oka a munkahelyváltásnak vagy az új ajánlat elutasításának.” – mondja Claudia Ciocca, a Cpl közép-kelet-európai igazgatója A tehetséges jelöltek megszerzésében azok a cégek a legsikeresebbek, amelyek amellett, hogy reagálnak a jelentkezők felmerülő igényeire, stabilitást biztosítanak, és stratégiailag rugalmas együttműködési megoldásokat alkalmaznak a bizonytalan időkben - szerződést kötnek vagy kiszerveznek kulcspozíciókat és teljes projekteket. Jó példa erre a közép-kelet-európai országok informatikai alkalmazottai, akik egyre gyakrabban választják a B2B szerződéseket preferált foglalkoztatási formául. Ez egy olyan tendencia, amelyet mind az öt elemzett országban észlelhető. Bár különbözik a jelöltek és a munkaadók bevonásának mértéke az együttműködés ezen formájába, közös nevezőjük az e foglalkoztatási formából származó juttatások formája. A harmadik erő a munkaerőpiacon Már 2023-ban tudtuk, hogy a mesterséges intelligencia meghódította a munkaerőpiacot és még sokáig velünk marad. 2024-ben új munkaterületek, köztük a MI-hez kapcsolódó pozíciók és készségek megjelenését figyelhetjük meg. A Cpl-nél látjuk, hogy a piacon mennyire nő a kereslet a Machine Learning Engineer, Data Scientist, AI Architect, AI Researcher, AI Engineer, AI DevOps Engineer szakemberek iránti kereslet. Az SSC/BPO szektor már eddig is alkalmazott mesterséges intelligencia-alapú megoldásokat, például az ügyfélszolgálattal kapcsolatos legegyszerűbb munkák automatizálására. Az elkövetkező években ez az iparág forradalmi változásokon megy majd keresztül, ami egyes pozíciók megszűnését, mesterséges intelligenciára való lecserélését és teljesen új munkakörök létrejöttét eredményezi. „Ebben az évtizedben a jelöltek és a munkaadók számára egyaránt az átalakulás a kulcsszó. A korábbi években generációkig tartó változások ma sokkal gyorsabban mennek végbe. A mesterséges intelligencia korszakában minden szervezet sikerének kulcsa az lesz, hogy megtalálja a helyét, felismerje saját -és ügyfelei igényeit, átvezesse a szervezetet az átalakuláson. A munkaadóknak biztosítaniuk kell a munkavállalóik számára a lehető leggyorsabban az új készségek elsajátítását vagy akár az átképzés lehetőségét- ezzel is növelve a vállalat munkaerő-piaci versenyképességét.” - mondja Maljusin Anna, a Cpl Magyarország vezetője. EZ IS ÉRDEKELHET Nagy átalakulás élesedik a magyar munkahelyeken: ez várhat a dolgozókra 2024-ben A fizetési ágazat lételeme a folyamatos fejlődés, 2024 pedig a változások évének ígérkezik.

Címlapkép: Getty Images

