Rengeteg raktárost keresnek itthon: havi 500 ezres nettó fizetés, végzettség sem kell

Egy a TikTok-on futó profil rendszeresen hirdet végzettséget nem igénylő munkákat, a nettó bérezést feltűntetve. Akadnak olyan munkák, ahol akár 500 ezer forintot is kézhet kaphat egy munkás egy hónapban, de meg is kell dolgozni érte. 12 órás munkaidő 2 műszakban, a munkáltató kilétére pedig már csak akkor derül fény, ha elküdted a fényképes önéletrajzod. A Pénzcentrum utána járt, hogy melyek a friss nyitott hirdetett pozíciók és milyen egyéb információkat szerezhetünk a hozzászólásokból.

A TikTokon számos tartalom elérhető, a szépségápolástól elkezdve a szórakoztató tartalmakig, és ezek mellett akadnak olyan profilok is, ahol álláshirdetéseket találhatunk. Ilyen például az eszterjober néven futó profil, ami gyakorlatilag csak 20 másodperces javarészt végzettséget nem igénylő állások hirdetéséből áll.

A profilnak jelenleg 847 követője van, de akad olyan videó, amit már több, mint 48 ezer ember látott. A hirdetések rendre hasonlóan épülnek fel. Egy fiktív illusztráció a munkáról, a munka megnevezése a település feltüntetésével, a nettó bérezés és a jelentkezéshez szükséges emailcím. Ezeken felül változó, hogy milyen egyéb információt árulnak el, mint például hogy van- e biztosítva szállás vagy sem (ha nem, akkor buszjárat biztosítva van), vagy hogy hány órát kell dolgozni a héten. Mindez egy nagyjából 20 másodperces videóban, ami alatt dallamos slágerek szólnak.

Ami igazán érdekes, hogy a munkákról ezeken kívül semmi nem derül ki, az sem, hogy pontosan ki a munkáltató vagy, hogy a jelentkezéshez milyen adatok szükségesek. Ugyanakkor a munkák iránt érdeklődök közül többen is a kommentszekcióban tették közzé a felmerülő aggályaikat, és ezekre a profil tulajdonosa mindig készségesen válaszol. Így onnan legalább megtudhatunk néhány extra információt is.

Mennyit kaphat egy csomagoló és targoncakezelő?

Az elmúlt időszakban 2 vecsési hirdetés is került az oldalra, az egyikre férfiakat várnak csomagoló pozícióra, a másik esetén pedig targoncakezelőket várnak. A csomagoló állásról megtudjuk, hogy nettó 480 ezer forintot fizetnek, azonban a hirdetésből az már nem derül ki, hogy pontosan mennyi a munkaidő és az sem, hogy ki a munkáltató vagy mit kell pontosan csomagolni.

Ugyanakkor a kommentekben már mások is puhatolóztak a körülményeket illetően, így onnan megtudható, hogy vasúti alkatrészeket kell csomagolni, napi 8 órában 2 műszakban és álló munkáról van szó. Illetve a hozzászólásokból az is kiderül, hogy a megadott elérhetőségre fényképes önéletrajzzal lehet jelentkezni. A videóban az is szerepel, hogy ugyan szállást nem, de buszjáratokat tudnak biztosítani a jelentkezőknek, ami beviszi és hazaviszi a munkásokat, a kommentekből azonban világossá válik, hogy ez a lehetőség valamelyest limitált, és vannak olyan települések, ahonnan nem tudják biztosítani a bejárást.

A másik vecsési állás a targoncakezelő, ahol a bérezés már kicsit magasabb, nettó 500 ezer forint, ami valószínűleg azért van, mert a targoncakezelés képességével már rendelkezni kell a jelentkezőknek. A hirdetés nagyon hasonló, információk terén teljesen ugyanaz.

Itt is a kommentekből tudunk meg több információt, például azt is, hogy ez az állás már betelt, annak ellenére, hogy a videó 4 napja került ki az oldalra. Ugyanakkor azok, akik most jelentkeznek várólistára még felkerülhetnek, ha beküldik a fényképes önéletrajzukat. Sokan a kommentekben hangot adnak annak is, hogy rendkívül aránytalannak érzik, hogy a csomagoló ás targoncakezelő között mindösszesen 20 ezer forint különbség van. Az érdeklődök között akad olyan is, aki gyanúsnak véli a hirdetést, legfőképpen azt, hogy nettó bért tüntetnek fel, de a profilt kezelő személy, erre is készséges választ adott

Miért gyanús? Ha érdekli valami nyugodtan keressen akár e-mailen vagy telefonon és fogom keresni

- írta a hozzászólásban az eszterjobber-t kezelő. Vecsésen kívül sok más helyre is van pozíció, például 2 nappal ezelőtt került ki egy új videó, ahova nőket és férfiakat keresnek betanított munkára nettó 450 ezer forinttól Győrbe. Itt az is kiderül a videóból, hogy 7/4 műszakban kell dolgozni, 12 órában és sok túlórára lehet számítani.

Ez már sokkal megosztóbb hirdetésnek bizonyult, mert a hozzászólások többsége kifogásolja a 12 órás munkarendet, és nem tartják arányosnak a hozzá tartozó meghatározott bért sem. Az egyik komment a hirdetésben megnevezett település miatt az Audi gyárra gyanakszik a munkáltató személyében, azonban a profil erre csak annyit válaszolt, hogy „Ki mondta, hogy az Audi?”.

Ebből is jól látszik, hogy hiába a sok kérdés, a munkáltató kilétét csak akkor fedik fel, ha már elindul a jelentkezési folyamat, tehát csak azok tudhatják meg, akik tényleg komolyan érdeklődnek az állás iránt. De ezen a pár, a Pénzcentrum által kiemelt hirdetésen felül számos településre keresnek még hasonló munkakörökbe jelentkezőket.