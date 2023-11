Csúcsfizetésért lépnél le a németekhez melózni? Ne dőlj be ezeknek a hirdetéseknek, ráfázhatsz

A TIkTokon kapott lángra a hír, hogy Németországban számos nagyvállalat, a jellemzően alacsonyabb végzettségű alkalmazottjait úgynevezett ’Kurzarbeit’-ra helyezik át, a saját a kiadásaik csökkentése érdekében. A Pénzcentrum utána járt, hogy a járvány idején bevezetett rövidített munkaidő rendelet, hogyan működik most, amikor már nem feltétélen indokolja a gazdasági helyzet. Valamint szakértő véleményét kértük ki, hogy valóban megéri-e ez a cégeknek és hogy valóban látnak-e ilyen tendenciát, hogy a cégek visszaélnének ezzel a típusú munkarenddel.

Tisztázzuk tehát, hogy mit is jelent pontosan a ’Kurzarbeit’ kifejezés. a A Kurzarbeit rövidített munkaidőt jelent. A koronavírus-járvány alatt született bértámogatási programra kezdték el használni a német kifejezést: "Kurzarbeit-rendelet". Például a magyar "Kurzarbeit" eredetileg úgy nézett ki, hogy ha egy munkavállaló 8 órás munkaviszonyban dolgozott, de rövidült a munkaideje, és ténylegesen csak 4 órát dolgozik, akkor ezt a 4 órát a munkáltató kifizeti. A kieső 4 óra kifizetésén pedig 70-30 százalékban osztozik a munkáltató és az állam. A bértámogatás lehetőségét 2020. április 29-től a kölcsönzött munkaerőre is kiterjesztették.

Tehát ez a rendelet eredetileg azt a célt szolgálta, hogy megkönnyítse a cégek terhét a COVID okozta nehéz gazdasági helyzetben, de közben a munkavállalók is kapják a fizetésüket. Azonban most nemrégiben a TikTokon posztolt videóban beszél arról egy Németországban munkát vállaló magyar, hogy újra Kurzarbeit-ra kezdték el áthelyezni a munkavállalókat a környező nagy cégek. A már említett közösségi média felületen a következő videót tették közzé a témában:

A rövid videó alatt a kommentekben többen egyetértésben írják le saját tapasztalataikat, vagy amit hírből hallottak ismerőseiktől. A következő hozzászólás is a videó alatt található:

aki németbe akar menni gondolja át. Bayernben nagy a baj

- írja az egyik hozzászóló, majd ehhez a videót eredetileg közzé tevő profil tovább reagálva megerősíti az állítást. Azonban akadnak olyanok is, akik pont, hogy a sok túlórára panaszkodnak. Ugyan nem szeretnénk kétségbe vonni az emberek saját tapasztalatait, de azért kíváncsiak voltunk, hogy a németországi Szövetségi Munkaügyi Hivatal mit lát ebből, mennyiben tudja megerősíteni vagy cáfolni a videóban elhangzott állításokat.

Az általunk megkérdezett Bundesagentur für Arbeit, a német Szövetségi Munkaügyi Hivatal elsődleges céljának fogalmazta meg a munkavállalók védelmét. Az oldalon rendelkezésre áll minden információ számos jogi kérdésben, de ezen felül konzultációs lehetőséget is nyújtanak, valamint a külföldi munkavállalóknak is segítenek, mind a német nyelvtudás megszerzésében, mind az elhelyezkedéseben. Arra a kérdésünkre, hogy meg tudják-e erősíteni, hogy a német vállaltok a saját kiadásaik csökkentés érdekében helyeznek át munkavállalókat Kurzarbeitre, az oldal sajtósa Susanne Eikemeiera következőt válaszolta:

szerintünk ez nem valószínű. A munkáltatóknak bizonyítaniuk kell, hogy valóban munkakiesésről van szó. A legtöbb esetben ez azt eredményezi, hogy például kevesebb termelésre van lehetőség - és így csökken a jövedelem. A munkaidő-csökkenést pedig természetesen a kérelemben dokumentálni és indokolni is kell. Ezen túlmenően a munkáltatóknak a rövidített munkaidőben történő munkavégzés során egyedül kell viselniük a társadalombiztosítási járulékok költségeit (a kiesett munkaórák után). Így kétséges, hogy ez valóban jelentős csökkenést jelent-e a munkáltató saját költségeiben

- válaszolta a hivatal sajtósa a kérdésünkre. Arra vonatkozóan, hogy tudnak-e ilyen esetről, vagy adott vállalatról válaszában kifejtette, hogy

ezt nem tudjuk megmondani. Hiszen a vállalatok nem tájékoztatnak minket egy ilyen belső megfontolásról

– írja válaszában, majd hozzátette, hogy ahhoz, hogy engedélyt kapjanak a cégek a ’Kurzarbeit’-ban való foglalkoztatásra bizonyos feltételeknek teljesülniük kell, csak így kaphatja meg a rövidtávú munkavégzési támogatást a cég.

Milyen esetekben alkalmazhatják a cégek a ’Kurzarbeit’-ot?

Az oldalukon részletes leírás olvasható a ’Kurzarbeit’-ra vonatkozó szabályról, hogy milyen esetekben élhetnek ezzel a munkáltatók, milyen követelményei vannak, mit kell állnia a munkáltatóknak.

Kurzarbeit- os juttatások követelményei alkalmazottak esetén:

Fizetéskiesés: A rövidített munkaidő pótléka csak akkor jár, ha a munkavesztés következtében az érintett munkavállalók kevesebb fizetést kapnak. A következők érvényesek: Az alkalmazottak legalább egyharmadának minden hónapban több mint 10 százalékos fizetési veszteséggel kell rendelkeznie (2023. június 30-ig az alkalmazottak legalább 10%-nak kellett így lennie).

A rövidített munkaidő pótléka csak akkor jár, ha a munkavesztés következtében az érintett munkavállalók kevesebb fizetést kapnak. A következők érvényesek: Az alkalmazottak legalább egyharmadának minden hónapban több mint 10 százalékos fizetési veszteséggel kell rendelkeznie (2023. június 30-ig az alkalmazottak legalább 10%-nak kellett így lennie). Munkavesztés gazdasági okokból vagy elkerülhetetlen esemény miatt: az alkalmazottak csak akkor kaphatnak rövid munkaidő-juttatást, ha gazdasági okok biztosították, hogy a munkát le kell állítani (pl. megrendelés hiánya, rendelések törlése vagy hiányzó anyagok); egy elkerülhetetlen esemény a munka törléséhez vagy teljes lemondásához vezetett. Ez az eset áll fenn, ha például a hatósági intézkedések, a szokatlan időjárási körülmények vagy egy tűzeset miatt alkalmazottai csak kevesebbet, vagy egyáltalán nem dolgozhatnak, mint korábban.

az alkalmazottak csak akkor kaphatnak rövid munkaidő-juttatást, ha

Azonban nem folyósítható a rövidített munkaidő pótléka, ha a munkavesztés az iparágban vagy a vállalatnál szokásos, vagy szezonális jellegű. Az oldal arra is részletesen kitér, hogy hogyan, milyen szempontokat szem előtt tartva kerülheti el egy cég a munkavesztést, legyen szó állandó vagy ideiglenes hiányról. Külön kiemelik, hogy 2023 július 1-től lépett érvénybe, hogy a rövidített munkaidő elkerülése érdekében mínusz órákat kell ledolgozni, ameddig ezt a munkaidő-megállapodások lehetővé teszik.

A már említett intézményi követelményeken felül további működési és személyi követelménynek is teljesülnie kell, ha élni szeretne a munkáltató a rövidített munkaidő kedvezménnyel. Úgy mint,

a rövidített munkaidő-kedvezmény folyósításához legalább egy alkalmazottat kell foglalkoztatni a cégnél vagy az érintett vállalati részlegen;

a bérkieséssel érintett munkavállalókat elbocsátás nélkül kell foglalkoztatni és munkanélküli-biztosítás alá kell vonni.

A gyakornokok vagy újonnan felvett alkalmazottak, valamint a határon túli ingázók rövid munkaidő-juttatásaira vonatkozva külön rendeletek vonatkoznak. Ezeket időszakosan változtatták, de a legfrissebb, ami érvényben van, hogy a korábban nem érvényben lévő rendelet újra megerősítésre került, és 2022. szeptember 30-túl a kölcsönzött munkavállalók is részesülhetnek rövidtávú munkaidő-kedvezményben. A következő rendelkezések határozatlan ideig érvényesek:

a Kug (Kurzarbeitgeld, rövideített munka után járó juttatás) folyósítása legfeljebb 12 hónapig lehetséges,

a rövidtávú munkavégzés bejelentése és a rövidtávú munkavégzési támogatás visszatérítése iránti kérelem online vagy írásban nyújtható be,

a Kug igénybevételének egyéb feltételei továbbra is érvényesek.

Ahogy az a munkaügyi hivatal korábbi válaszából is kiderült, a járulékok közül a társadalombiztosítási járulékot egyedül kell viselnie a munkáltatónak a rövidített munkaidő esetén. Ezt a részletes tájékoztatóban is kiemelték, és azt is részletezték, hogy hogyan számítják. Az egészségügyi, ápolási és nyugdíjbiztosítási járulékokat a kieső órák után fiktív bérek alapján számítják ki.

Ezen járulékok összegét a célbér és a tényleges kereset különbözetének 80 százaléka határozza meg. Erre a különbözetre az egészségbiztosítás (általános plusz egyéni járulékkulcs), a tartós ápolási biztosítás (gyermektelenek utáni járulékpótlék nélkül) és a nyugdíjbiztosítási járulékkulcsok vonatkoznak. Ezeket a járulékokat a munkáltató egyedül fizet és munkanélküli-biztosítási járulék nem jár kiesett órákra.