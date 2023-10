Borzasztó keveset keres egy igazságügyi alkalmazott: érik az összeomlás a magyar bíróságokon?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Már a bírók is azt kérik, hogy rendezzék a munkájukat segítő, adminisztratív feladatokat ellátó igazságügyi alkalmazottak bérét. Ugyanis a létszámhiány így is jelentős problémákat okoz. A Pesti Központi Kerületi Bíróság elnöke is elsimerte a problémákat az éves beszámolójában.

