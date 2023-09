Kényelmes állásokban, magas bérért csücsülnek tétlenül lusta magyar lányok: mégis, mit tudhatnak?

Kevesebb munka, nyugodt környezet, biztos fizetés. Nagyjából így foglalható össze tömören az a trend, mely szinte vírusként kezdett el terjedni az utóbbi időben a munkavállalók körében. A "lusta lányok munkája" elvét sokan pozitívnak tartják a karrierjükre nézve, ugyanakkor komoly veszélyt is jelenthet.

„Lusta lányok munkája” – ez az a kifejezés, ami idén már tízmilliókhoz ért el a TikTok-on keresztül egy Gabrielle Judge nevű tartalomkészítő hölgy jóvoltából. A nő olyan foglalkozásokat illetett ezzel a jelzővel, melyeket a „quiet quitting” (csendes kivonódás, amikor valaki rendre csak a kötelező minimumot teljesíti a munkája során) elve mentén végeznek, nem jelentenek hatalmas megterhelést, ám egy elég kényelmes fizetés jár értük. A munkavégzés közbeni szabadságról már nem is beszélve. Judge szerint ilyen munkakör lehet a marketing munkatárs vagy éppen az ügyfélsiker-menedzser.

A HuffPost megkereste a téma kapcsán a tartalomgyártót, aki elmondta: a „lusta lányok munkája” nem csak arra a pár munkakörre értendő, amiket a videójában említett, mert azok sokkal inkább csak példák voltak.

Gabrielle Judge szerint az általa felvetett jelenség egyfajta filozófiát jelent, semmint hogy konkrét munkakörökhöz lehessen kapcsolni. Úgy véli, videójának azért lehetett ekkora visszhangja, mert a hagyományos pályaválasztási módszerek ma már nem működnek, az internet ugyanis rengeteg pénzkereseti lehetőséget kínál, nagyon sok munkaadó közül lehet választani, a hirdetésekben feltüntetett bérek pedig az átlagos infláció mértékét sem érik el. „Az embereket így az érdekli inkább, hogy milyen feltételekkel végezhetik el a munkájukat” – tette hozzá Judge.

Így dolgoznak a lusta lányok

A „lusta lányok munkája” elv követői számára kiemelkedően fontos szempont – legalábbis a TikTok-on fellelhető számtalan videó alapján –, hogy egy íróasztalnál ülhessenek és zavartalanul bámulhassák a képernyőt, esetleg kicsit gépeljenek, nyugodtan végezhessék el a másolási feladataikat, levelezhessenek, illetve csendben bonyolíthassák le a napi 3-4 telefonhívásukat. Emellé pedig elegendő fizetést is kapjanak.

A fentiek alapján nem meglepő, hogy a „lusta lányok munkája” általában otthonról vagy egy csendes és háborítatlan irodából végezhető, ahol sem a hangos kollégák, sem pedig a feldúlt ügyfelek nem zavarnak senkit.

Fontos még, hogy a munkakör feladatait az érintettek önállóan végezhessék el, és hogy ne kelljen megerőltetniük magukat. Összességében persze fontos leszögezni, hogy akik ilyen felfogás szerint végzik a munkájukat, azok ténylegesen nem feltétlenül lusták, hisz szívesen dolgoznának rendesen is, csak éppen nincsen választási lehetőségük.

Az előléptetésről is lemondunk, csak hagyjanak békén

S bár ez elsőre talán nem annyira látszik, de „lusta lányok munkája” mögött elég komoly pszichológia áll. Tanulmányok ugyanis kimutatták, hogy az átlagos munkavállalók többsége az önállóságot többre értékeli a sikerhez vezető egyéb mutatónál. A Personality and Social Psychology Bulletin folyóiratban megjelent 2016-os kutatás – melyet több mint 2000 ember bevonásával készítettek – legalábbis kifejezetten ezt mutatta ki. Eszerint a munkavállalók nagyobb valószínűséggel mondtak le egy előléptetés lehetőségéről, amennyiben az addiginál nagyobb kontrollal lehettek a munkanapjaik fölött.

Ez alól pedig a „lusta lányok munkája” elv követői sem kivételek, számukra ugyanis egy ilyen típusú laza munkavégzés megteremti a belső békéjüket.

Egy egyetem kutatási koordinátora a TikTok videójában ezt megerősítve egyszerűen kijelentette: egy évtizednyi középiskolai természettudomány tanítás után kezdett el a „lusta lányok munkája” elv szerint dolgozni, azóta pedig valósággal kivirágzott. Egy másik TikTok felhasználó a kiskereskedelemben és egy ügyfélszolgálaton eltöltött tújhaszoltságtól terhelt éveiről beszélt, majd leszögezte, hogy a mostani munkavégzése a szöges ellentéte az addigi életformájának.

Az embereken eluralkodott a közöny

„Sok dolog, amit az emberek lustaságnak vagy nemtörődömségnek hisznek, csupán az egészséges határokat jelentik” – közölte a HuffPost megkeresésére Devon Price szociálpszichológus, a Chicagói Loyola Egyetem professzora. Hozzátette, egyes értelmezések szerint a „lusta lányok munkája” csupán egy szóvicc, mely semleges a nemekre nézve, ám a megfogalmazás azt tükrözi, hogy a nembináris szemlélet egyre inkább rögzül a TikTokon.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Azaz szerinte a korábbi „lányvacsora” trendhez hasonlóan a „lusta lányok munkája” elv is a részévé válik annak az infantilizálási tendenciának, mely azt célozza, hogy a nők cselekvései, vágyai és viselkedése teljesen elkülönüljön a férfiakétól, még akkor is, ha utóbbiak ugyanazokat a cselekvéseket hajtják végre. A „lusta” szó használatával kapcsolatban a szakember kifejtette, az társadalmi és erkölcsi ítéletet is hordoz, így óva intene mindenkit attól, hogy a kifejezést kizárólag pejoratív értelemben használja.

Rengeteg dolgot jellemzünk manapság lustaságként, többek között a hajléktalanokról is azt gondoljuk, hogy azok, holott az életben maradás munkanélküliként a világ legnehezebb dolga, és folyamatos munkát igényel. A tanárok is lustának nevezik a diákjaikat, pedig fogalmuk sincs arról, mi zajlik az otthonukban, amitől lehetetlenné vált számukra az összpontosítás

– sorolta a példákat Price, majd kijelentette: egyszerűen kiveszett a kíváncsiság az emberekből, nem akarják megismerni az őket körülvevő teljes társadalmi kontextust, inkább egyszerűen mindenkire rá mondják, hogy lusta.

Devon Price szerint amennyiben valakinek vonzóvá válik a „lusta lányok munkája” elv, nem kell feltétlenül kétségbe esnie, ám érdemes elgondolkodnia többek között azon, hogy mi ennek a kiváltó oka, miért érzi magát elégedetlennek a megélhetésének biztosítása kapcsán, illetve mi motiválná igazán. „Hiszen a legtöbben valójában hiszünk valamiben, illetve azon a területen szeretnénk dolgozni, amit hosszú távon is kifizetődőnek találunk” – mondta. Persze amennyiben valaki mégis a minimalista szemléletet választja a munkája során, úgy mindenképp mérlegelje, hogy azt az időt, amit nyert, fel tudja-e használni valami olyan tevékenység végzésére, amit értelmesnek gondol.

Mert ha az ember kevesebbet dolgozik és több ideje marad mondjuk művészettel foglalkozni, esetleg a saját közösségében lenni, és nem csak a munkahelyi stresszre gondol, ami még éjszaka is ébren tartja, az egy nagyszerű dolog

– vélte a szakember. Végül leszögezte, ő teljes mértékben támogatja, hogy az emberek feladják az addigi munkájukat egy időre, hiszen mindenki megérdemli, hogy lazább, egy kicsit lustább lehessen a munkahelyén. Ám szerinte ennél is hatékonyabb lehet, ha valaki az eredeti pozíciójában vesz vissza a tempóból azzal, hogy elkezd csapatban gondolkodni és együtt dolgozni másokkal.

Nem árt elővigyázatosnak lenni

Talán senkinek sem kell sokat magyarázni, hogy egy csoportba tartozni milyen nagyszerű előnyökkel járhat. A „lusta lányok munkája” filozófia ugyanakkor nem biztos, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését a környezetünkben, főleg ha a főnökeinkről van szó. Ha ugyanis már nem csak érezzük, de mondjuk egy TikTok videóban ki is jelentjük, hogy a munkánk amúgy végtelenül egyszerű és unalmas, akkor akár súlyos munkahelyi következményekkel is számolhatunk. Ezeket a kijelentéseket ugyanis a cégvezetés magára veheti, és negatív bírálatként értelmezheti.

Utóbbi állítással egyetért Kenzie Lee fejvadász, aki korábban maga is végzett „lusta lányok munkája” típusú feladatokat. Tapasztalati alapján kifejtette, nem javasolja senkinek, hogy bármilyen információt megosszon az interneten a munkaadójáról, hacsak a cég nem fogadja azt el. A munkaadók ugyanis nem szeretik hallani a pejoratív kicsengésű szavakat magukkal kapcsolatban, és akár az is előfordulhat, hogy teljesen félreértik azokat.

Végül térjünk vissza kicsit Gabrielle Judge-hoz, aki a HuffPost-nak elárulta, szándékosan nem beszélt soha a „lusta lányok munkája” elvről addig, amíg fel nem hagyott addigi munkájával. Ám nem azért, mert félt volna a munkaadóitól, hanem mert tisztában volt azzal, hogy a trend mekkora hullámot fog kelteni. Ahhoz pedig hogy az általa kreált filozófia valódi változást érjen el, teljes kontrollra volt szüksége az ideje és a tartalomstratégiája felett.