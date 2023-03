Jöhet a négynapos munkahét Magyarországon: erre még a dolgozók sem számítottak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A négynapos munkahét olyan trend, ami itthon is beszivárog a hétköznapokba, és az elvitathatatlan munkavállalói előnyökön túl a munkaerő piacon, munkaadóként is versenyelőnyt jelenthet annak a cégnek, aki a home office mellett ezt is biztosítja. Egy friss, hazai kkv-kat kérdező felmérés szerint a vállalatok közel harmada megfontolná a rövidebb munkahét bevezetését. A felmérésből az is kiderült, hogy a mérhető hatékonyság a fő mozgatórugója ezeknek az ilyen jellegű HR újításoknak.

A Cégmenedzser Szoftver Kft. felmérése komplexen vizsgálta, hogy ebben a gazdasági nehézségekkel teli időszakban melyek a legnagyobb, kkv-kat érintő kihívások: elsődleges prioritása a vállalatoknak a megnövekedett működési költségek csökkentése (68%), de hasonlóan nagy arányban terveznek új vevőket és új piacokat is felkutatni (64%) az eredményesség növelése érdekében. Ami szintén érdekes, hogy a vállalatok majdnem felének óriási kihívás a munkavállalók megtartása, és azok elégedettségének növelése. Vonzó is legyél, de a hatékonyság a fő cél Nem véletlen tehát, hogy a megkérdezett szolgáltató, gyártó és kereskedő cégvezetők háromnegyede tervez munkavállalókat érintő változtatásokat is ebben az évben. Felük a munkaerő-kihasználtság és hatékonyságnövelés érdekében, 25%-uk pedig azért, hogy vonzó munkáltatóként gondoljanak rájuk a leendő munkavállalók. Munkáltatói oldalról vizsgálva tehát elmondható, hogy a HR kezdeményezések fő célja mégiscsak a vállalati szintű eredményesség fokozása. Manapság nagyobb vonzerővel bír egy olyan munkahely, ahol a bérigények teljesülnek, és ahol a rugalmas munkavégzés - home office és a négynapos munkahét - biztosított. Itt azonban van egy ellentmondás, hiszen a munkáltatónak úgy kellene fokozni az eredményességet, hogy közben költséget is csökkentene. - mondja Jagodics Tamás, a Cégmenedzser Szoftver Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Négynapos munkahét. Igen, nem, talán. A friss felmérés konkrétan a négynapos munkahét ötletére is rákérdezett, amely már számos hazai, sikeres tesztidőszakon van túl. A hazai kkv-k azonban egyelőre felemásan állnak a kérdéshez: 34%-uk már teszteli, vagy kacérkodik a bevezetéssel, 43%-uk bár jó ötletnek, de kivitelezhetetlennek tartja saját iparágában (jellemzően a gyártó cégek esetében), 23%-uk viszont egyáltalán nem hisz benne. Úgy látjuk, az a vállalat fogja jó eséllyel meglépni a négynapos munkahéthez hasonló, rendszerszintű HR változtatásokat, amely már az első pillanattól tudja mérni tudja annak eredményeit, és azokat hatékonyságnövelésre képes fordítani. - tette hozzá Jagodics Tamás. Digitalizációban is van még mit behoznunk A felmérés szerint a kkv-k több mint 60%-a tervez idén valamilyen digitális fejlesztést, vagy azért, mert hisz a fejlődésben (56%), vagy azért, mert fél, hogy a versenytársaktól lemarad (9%). A válaszadók többsége CRM, vagy vállalatirányítási rendszert vezetne be, ill. webáruház indítását vagy fejlesztését tervezi. Fejlődni még van hova bőven: az Európai Unió tagállamainak digitális fejlődését nyomon követő Digitális Gazdaság és Társadalom Index 2022-es mutatói szerint a magyar kis- és közepes vállalatok mindössze 34 százaléka használ tevékenységéhez elektronikus megoldásokat. Az uniós átlag ezzel szemben jelenleg 55 százalék.

Címlapkép: Getty Images

