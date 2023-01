Közalkalmazotti bértábla 2023: mennyit keresnek a közalkalmazottak 2023 évében?

2023. januárjától 167 helyen változnak a közalkalmazotti fizetések a közalkalmazotti bértábla illetményrendszerében, azonban mindez egyáltalán nem ad okot az ünneplésre, hiszen a közalkalmazotti fizetésemelések kizárólag az általános minimálbér és garantált bérminimum emelésnek köszönhetően növekedtek. Nézzük, hogyan változik a tervezett közalkalmazotti bértábla 2023 évében, mikor nőnek a közalkalmazotti fizetések!

Cikkünkben eláruljuk, mikor változik a közalkalmazotti bértábla, hogyan és mennyit emelkednek a magyar közalkalmazottak fizetései a hatályos jogszabályok értelmében. Kik kapják a fizetésüket a közalkalmazotti bértábla szerint, milyen közalkalmazotti fizetési osztályok és közalkalmazotti fizetési fokozatok vannak, milyen végzettséghez milyen közalkalmazotti illetmények tartoznak. Milyen összegek jellemezték a közalkalmazotti bértábla 2022 évi, korábbi verzióját, hogyan alakult a közalkalmazotti bértábla tervezet 2023 évével bezárólag, mi a közalkalmazotti bértábla valódi problémája?

Mikor változik a közalkalmazotti bértábla 2023 évében?

Idén, 2023-ban 167 cellában változik a 170 beosztást magában foglaló közalkalmazotti bértábla – azonban hiába az általános fizetésemelés, a közalkalmazottak mégsem örülhetnek, hiszen bérük alapját kizárólag az új minimálbér kormányrendelet befolyásolta. A minimálbér 2023 rekordinflációs évében +16%-ot emelkedett, ezzel bruttó 232.000 Ft lett a minden esetben adható, legkisebb bér, emellett a garantált bérminimum is emelkedett, mégpedig +14%-ot, így azok a dolgozók, akik olyan pozíciót töltenek be, amihez a munkáltatójuk valamilyen végzettséget, szakképesítést vár el, 2023-tól bruttó 296.400 Ft-ot keresnek.

A közalkalmazotti bértábla struktúrája évek óta változatlan, a dolgozók 17 fizetési fokozat és 10 fizetési osztály besorolása alapján kapják illetményeiket. A kategóriák túlnyomó többsége (2023-ban már csak 3 beosztás jelent kivételt ez alól, akiknek idén sem emelkedett a fizetése) garantált bérminimumos illetményt kap, kisebb része (alacsonyabb végzettségi fokozatuk és szaktudást el nem váró pozíciójuk miatt) minimálbérért dolgozik. A közalkalmazotti bértábla rendszerint az év első hónapjában, januárban változik, a minimumbérek emelésével egyetemben.

Kik tartoznak a közalkalmazotti bértábla hatálya alá?

A közalkalmazotti bértábla tervezet 2023 évében is a magyar közalkalmazottak bérrendszerét foglalja magában – erről a közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatottak javadalmazásáról szóló törvény rendelkezik (1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról). Azok a nagykorú, büntetlen előéletű magyar állampolgárok tölthetnek be közalkalmazotti tisztséget, akik a magyar oktatási intézményekben dolgoznak, akik az önkormányzatoknál dolgoznak, illetve a közalkalmazottak közé tartoznak az állami egészségügy és a magyar szociális intézmények dolgozói (pl. orvosok, ápolók, szociális munkások, gyermekvédelmi munkások) is.

A közalkalmazotti bértábla illetményrendszere

A közalkalmazotti bértábla 2023 során – ahogy az elmúlt években is – különböző fizetési kategóriákba sorolja az alkalmazottakat szakképzettségüktől, a pályán eltöltött munkaidejüktől függően. Minden adott besorolási szinthez különféle szorzók tartoznak – a garantált illetmény (a lentebbi táblában látható) és a szorzószámok (2008 óta változatlanok) adja ki a közalkalmazott tényleges bérét.

A korábbi években jelentősebb különbségek is akadtak a beosztások között, azonban ma már javarészt mindenki a garantált bérminimumot kapja. A tervezett közalkalmazotti bértábla 2023 évében a következő fokozatokat, osztályokat különbözteti meg:

Közalkalmazotti fizetési osztályok

A 2023 közalkalmazotti bértábla fizetési osztályai a dolgozók képesítéséhez kötődnek, minden osztályhoz más végzettségi szint tartozik:

„A” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - legfeljebb alapfokú végzettséget előíró munkakör; a 2021-esl minimálbér jár

„B” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - alapfokú végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör; a 2021-es garantált bérminimum jár

„C” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - érettségit vagy középfokú végzettséget igénylő munkakör, vagy a B fizetési osztály szakképesítésére épülő képesítést előíró munkakör; a 2021-es garantált bérminimum jár

„D” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - szakképesítést meghaladó, érettségit előíró munkakör; középfokú végzettségre épülő szakképesítést előíró munkakör; a 2021-es garantált bérminimum jár

„E” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - felsőfokú szakképzettséget, felsőoktatási szakképzettséget előíró munkakör (nem egyetemi, főiskolai végzettség!), vagy érettségihez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést kérő munkahely; a 2021-es garantált bérminimum jár

„F” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet igénylő munkahely; innentől magasabb összeg jár a garantált bérminimumnál

„G” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - F osztály és azt kiegészítő, a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát kérő munkahely

„H” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet előíró munkakör, vagy egyetemi/főiskolai végzettség + tudományos fokozatot előíró munkakör

„I” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet, jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevelet kérő munkakör, vagy egyetemi végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél + 1984.09.01. előtti doktori cím, vagy ezutáni egyetemi tudományos fokozatot előíró állás

„J” közalkalmazotti bértábla fizetési osztály - egyetemi végzettséget, szakképzettséget és tudományos fokozatot, vagy Magyar Tudományos Akadémia tagságot, akadémiai doktori címet előíró munkakör

Közalkalmazotti fizetési fokozatok

A közalkalmazotti fizetési fokozatok között alapvetően 3 évente tudnak az alkalmazottak előre lépni, ám nem csak a konkrétan közalkalmazotti munkakörben eltöltött idő, hanem az annak minősülő egyéb jogviszony is számít. A várakozási idő 2 évre csökkenthető, ha a dolgozó alkalmas/kiváló besorolású, illetve +1 évvel csökkenthető, ha a dolgozó hivatali vagy miniszteri kitüntetésben részesül. Nézzük, mik a közalkalmazotti bértábla 2023 évi fizetési fokozatai!

közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 0-3 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 4-6 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 7-9 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 10-12 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 13-15 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 16-18 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 19-21 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 22-24 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 25-27 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 28-30 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 31-33 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 34-36 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 37-39 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 40-42 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 43-45 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 46-48 év közalkalmazotti bértábla 2023 fizetési fokozat: 49-51 év

Közalkalmazotti bértábla 2023: mennyit keresnek a közalkalmazottak?

A következő táblázattal illusztrálhatjuk a legegyszerűbben, hogy mennyit keresnek a közalkalmazottak 2023-ban Magyarországon, avagy mennyi a közalkalmazotti illetményalap:

Közalkalmazotti bértábla 2023

Közalkalmazotti bértábla visszatekintés

