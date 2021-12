Közalkalmazotti bértábla 2022: Mikor változik a közalkalmazotti bértábla és mennyit nőnek a fizetések?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A 2022 évi általános minimálbér és garantált bérminimum emelés számos ágazatban fejti ki hatását: a minimálbérrel együtt nő a közalkalmazotti státuszú dolgozók, mint a pedagógusok, a szociális ágazati dolgozók, illetve az önkormányzati dolgozók bére is. Cikkünkben a közalkalmazotti bértábla 2022 évére vonatkozó bruttó összegeit mutatjuk be, illetve összehasonlítjuk azt az elmúlt évek adataival is (mennyi volt a közalkalmazotti bértábla 2021, közalkalmazotti bértábla 2020 és közalkalmazotti bértábla 2019).

A legfontosabb hírek, a napi hírzaj nélkül.

Elindult a Pénzcentrum heti hírlevele, a Turmix. Iratkozz fel

Kik ma Magyarországon a közalkalmazottak és pontosan milyen szempontrendszer alapján illeti meg őket a fizetési besorolásuk? Mik a közalkalmazotti fizetési osztályok és a közalkalmazotti fizetési kategóriák? Milyen bérváltozásokkal kell számolnunk, mikor változik a közalkalmazotti bértábla és mennyit nőnek a magyar közalkalmazotti fizetések 2022 évében? Milyen következtetéseket vonhatunk le az általános béremelések és a közalkalmazotti béremelés kapcsán? A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kik a közalkalmazottak? A közalkalmazottak olyan nagykorú, büntetlen előéletű állampolgárok, akik a magyar oktatási intézmények dolgozói (tanárok és nem-tanárok), az önkormányzatok dolgozói, illetve az állami egészségügy és a magyar szociális intézmények dolgozói (orvosok, ápolók, szociális munkások, gyermekvédelmi munkások stb.). 2019-ig közalkalmazotti státuszba soroltuk a kulturális intézmények (múzeumok és könyvtárak) dolgozóit is, azonban ők már elvesztették közalkalmazotti státuszukat. Mindig tartsuk szem előtt: a közalkalmazott nem köztisztviselő! A köztisztviselőkre más bértábla vonatkozik (köztisztviselői bértábla 2022), illetve a tanárok fizetését is számos más tényező befolyásolja (pedagógusi bértábla 2022). Mikor változik a közalkalmazotti bértábla? A közalkalmazotti bértábla változás 2022 évében is az aktuális minimálbér és garantált bérminimum rendelethez köthető, ugyanis a közalkalmazottak jelentős része ebbe a két bérkategóriába tartozik. 2022 általános béremelés Idén az elmúlt évekhez képest egy aránylag nagyobb béremelésen, pontosan 19,5%-os általános béremelésen mentek keresztül a Magyarországon adható legkisebb fizetések, azaz a minimálbér és a szakképzett minimálbér, avagy a garantált bérminimum. A 2022 minimálbér kormányrendelet kimondta, hogy a kötelező legkisebb magyar bér, a minimálbér 2022 évétől bruttó 200.000 Forintra emelkedik, ugyanígy a garantált bérminimum 2022 is nő, még pedig bruttó 260.000 Forintra. Miből áll a közalkalmazotti bértábla? A közalkalmazotti bértábla fizetési besorolásait számos szempont befolyásolja, ezek között a legfontosabb az, hogy az adott közalkalmazott milyen fizetési osztályba és fizetési fokozatba tartozik – ezek az alkalmazott munkatapasztalatával, illetve a szakképzettségével függenek össze. Nézzük, mit jelentenek ezek a közalkalmazotti bértábla 2022 besorolások! Közalkalmazotti bértábla fizetési fokozatok közalkalmazotti bértábla fokozat: 0-3 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 4-6 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 7-9 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 10-12 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 13-15 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 16-18 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 19-21 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 22-24 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 25-27 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 28-30 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 31-33 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 34-36 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 37-39 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 40-42 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 43-45 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 46-48 év közalkalmazotti bértábla fokozat: 49-51 év Erről a 17 fokozatról érdemes tudnunk, hogy egy fokozatot alapesetben 3 évente lehet előrelépni (nem csak a közalkalmazottként eltöltött idő, hanem az annak minősített egyéb jogviszony is számít). A fizetési fokozatok közötti várakozási idő 2 évre csökkenthető, amennyiben a dolgozó alkalmas vagy kiváló besorolással rendelkezik, illetve további 1 évvel csökkenthető a közalkalmazotti várakozási idő, ha a dolgozó hivatali vagy miniszteri kitüntetésben részesül. Közalkalmazotti bértábla fizetési osztályok A 2022 közalkalmazotti bértábla fizetési osztályai kötődnek a dolgozó képesítéséhez: minden osztály más végzettségi szinthez tartozik - ezt mindenképpen tartsuk szem előtt, ha ezen a pályán szeretnénk karrierbe kezdeni. Nézzük, mik a közalkalmazotti bértábla 2022 fizetési osztályai! LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,9 százalékos THM-el, és havi 82 061 forintos törlesztővel fel lehet venni a Gránit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az MKB Banknál 3,21% a THM; a Raiffeisen Banknál 3,44%; a CIB Banknál és a Gránit Banknál 3,45%; míg az Unicredit Banknál 3,58%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A fizetési osztály - legfeljebb alapfokú végzettséget előíró munkakör; a 2021-esl minimálbér jár

B fizetési osztály - alapfokú végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör; a 2021-es garantált bérminimum jár

C fizetési osztály - érettségit vagy középfokú végzettséget igénylő munkakör, vagy a B fizetési osztály szakképesítésére épülő képesítést előíró munkakör; a 2021-es garantált bérminimum jár

D fizetési osztály - szakképesítést meghaladó, érettségit előíró munkakör; középfokú végzettségre épülő szakképesítést előíró munkakör; a 2021-es garantált bérminimum jár

E fizetési osztály - felsőfokú szakképzettséget, felsőoktatási szakképzettséget előíró munkakör (nem egyetemi, főiskolai végzettség!), vagy érettségihez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzést kérő munkahely; a 2021-es garantált bérminimum jár

F fizetési osztály - főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet igénylő munkahely; innentől magasabb összeg jár a garantált bérminimumnál

G fizetési osztály - F osztály és azt kiegészítő, a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát kérő munkahely

H fizetési osztály - egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet előíró munkakör, vagy egyetemi/főiskolai végzettség + tudományos fokozatot előíró munkakör

I fizetési osztály - egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelet, jogszabályban előírt szakvizsgát igazoló oklevelet kérő munkakör, vagy egyetemi végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél + 1984.09.01. előtti doktori cím, vagy ezutáni egyetemi tudományos fokozatot előíró állás

J fizetési osztály - egyetemi végzettséget, szakképzettséget és tudományos fokozatot, vagy Magyar Tudományos Akadémia tagságot, akadémiai doktori címet előíró munkakör Közalkalmazotti bértábla 2022 Így, hogy ismerjük a fizetési kategóriákat és osztályokat, illetve közalkalmazottként a saját besorolásunkat, nézzük, milyen fizetéseket állapít meg az új közalkalmazotti bértábla 2022 évére vonatkozóan! A közalkalmazotti bértábla 2022 bruttó fizetései (Ft) Közalkalmazotti bértábla most és régen A közalkalmazotti bértábla az elmúlt években mindig a minimálbérrel és a garantált bérminimum összegével egyetemben változott. Habár az értékek egy része nőtt, a fizetési osztályok és a fizetési kategóriák megállapítása nem módosult, vagyis a rendszer alapjaiban véve ugyanaz, mint az elmúlt évek során. Hogy összehasonlíthassuk a közalkalmazotti bértábla 2022 összegeit a korábbi évekével, tájékozódjunk a Pénzcentrum.hu korábbi írásaiból (közalkalmazotti bértábla 2021, közalkalmazotti bértábla 2020, közalkalmazotti bértábla tervezet 2019). Idén sem történt valódi béremelés Összességében elmondhatjuk az idei közalkalmazotti bértábla összegeiről, hogy habár a bértábla igazodik a kötelező legkisebb bérek, a minimálbér és a garantált bérminimum összegeihez, azon kívül, hogy a legkisebb kötelező értékek felzárkóztak, nem történt egyéb béremelés, ami kifejezetten a közalkalmazottak fizetéseit érintené – vagyis, ahogy a bértáblán is látható, a magyar közalkalmazottak zöme minimálbérből és garantált bérminimumból kell, hogy megéljen. Az elmúlt évek és a jelen tendenciái alapján elmondhatjuk, hogy a minimumbérek minden évben növekednek, ezekhez igazodik többek között a közalkalmazotti bértábla és a pedagógusi bértábla is, azonban mindenképp szükséges lenne egy, kifejezetten a felsorolt ágazatokat érintő, közalkalmazotti béremelés is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK