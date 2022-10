Milliós fizetéssel csábítják a magyar melósokat Ausztriába: végzettség sem feltétel, ezt kell csinálni

Hagyományosan sok magyar vállal munkát Ausztriában, a síszezon alatt pedig rengetegen döntenek úgy, hogy a téli hónapok alatt a nyugati szomszédban dolgoznak akár hotelekben, vagy a pályamenti hüttékben. Az utóbbi két évben a Covid miatt ugyan elmaradt a síszezon, idén viszont nincsenek már korlátozások, így jóval nagyobb forgalomra, és több álláshelyre lehet számítani az osztrák sípályákon. Aki pedig szeretné kijátszani a hazai inflációs nyomást és gyenge forintot, annak most ári meg igazán Ausztriában munkát vállalni, hiszen akár nettó egy milliót is kereshet. Megnéztük, milyen munkakörökbe keresnek most magyarok a téli szezon idejére, és ezért mennyit lehet keresni 2022-ben.

Itthon idén szeptemberben az infláció meghaladta a 25 éve nem látott 20%-os mértéket, mindeközben pedig az utóbbi egy év alatt annyit romlott a forint, hogy már nagyon jónak számít, ha 400-as határ alá megy az euróárfolyam. A brutális drágulás és a gyengélkedő hazai pénznem pedig sokakat arra sarkallhat, hogy az alacsony magyar fizetések helyett a szomszédos Ausztriában keressenek inkább munkát. A tél közeledtével nemsokára indul a síszezon, és rengeteg időszakos állást kínálnak a szállodákban és a sípályákon a magyaroknak. Van, ahová nyelvtudás és tapasztalat sem kell, ráadásul a helyek többségénél biztosított a szállás és az étkezés is a külföldi munkavállalóknak. Most megnéztük, milyen munkakörökben dolgozhatnak a magyarok Ausztriában a idei síszezonban.

Most éri meg euróban keresni

A külföldön munkát vállaló magyarok körében hagyományosan népszerű Ausztria, hiszen közel van, és nem csak állandó, hanem szezonális jellegű munkára is van lehetőség. Emellett szintén fontos érv, hogy a nyugati szomszédnál euró van, ami idén igazán nagy vonzóerőt jelent a hullámvasút módjára mozgó forintárfolyam mellett. Ráadásul amíg itthon a hazai bérek csak nagyon kevés munkaadó esetében tudják lekövetni a 20,1%-os inflációt, ellenben ezt ellensúlyozhatja, hogy idén a forint az egy évvel ezelőtti 360-as szintről tartósan a 410-420-as magasságba emelkedett.

Így az euróban keresett bérek tavalyhoz nagyjából 16%-kal érnek többet még akkor is, ha a munkaadók egyáltalán nem emeltek a fizetéseken.

Szintén fontos szempont, hogy úgy néz ki, két év után most először lehet rendes szezon az osztrák sípályákon, ugyanis 2020-ban és 2021-ben is jóval kevesebben utazhattak el síelni a járvány megfékezésére bevezetett intézkedések miatt. Idén már már nincsenek utazási korlátozások, úgyhogy jónak ígérkezik a 2022-es síszezon. Ez azt is jelenti, hogy jóval több embert kereshetnek Ausztriába a télre, és akár a fizetésekből, borravalókból befolyó összeg is nagyobb lehet.

Mennyit ígérnek az idei szezonra?

Az általunk összegyűjtött hirdetésekben a legegyszerűbb, illetve legalacsonyabb munkaköröknél is 1500-1600 eurós fizetéseket kínálnak, ami a mostani árfolyamon nagyjából 618 ezer és 660 ezer forint közötti gázsit jelent. Ennyiért keresnek például hotelbe szobalány munkakörbe, amihez elvárás a német nyelvtudás és tapasztalat, viszont a szállást ingyen biztosítják, és kedvezményes étkezésre is van lehetőség. Szintén ugyanott keresnek szakácsot is Ausztriába, amiért hasonló elvárások és feltételek mellett 1800 és 2200 euró közötti bért ajánlanak.

Ez pedig forintban megüti a 740 ezres szintet is, a magasabb szkácsbér pedig már nettó 900 ezer forint felett van.

Szintén népszerűek a magyarok körében a vendéglátáson belül a felszolgálói munkák. A Pénzcentrum által talált álláshirdetésekben pedig itt is a 1800 és 2200 euró közötti béreket kínálnak azoknak, akik ilyen állást vállalnának a síszezon idejére. A síszezon idejére egyébként nem csak a szállodákba és az éttermekbe mehetnek dolgozni a magyar munkavállalók: ilyenkor jóval több betöltendő hely van például a hüttékben, és a sípályák körüli szolgáltatások biztosítására is bőven keresnek embereket.

A hüttékbe is keresnek konyhai személyzet a december közepétől április elsejéig terjedő időszakra konyhai kisegítő és ételkihordó munkakörbe, ingyenes ellátással és szállással. Ezért pedig nettó 1750 eurós fizetést kínálnak (720 ezer forint). Itt nem elvárás a szakmai tapasztalat, de azért előnyt jelent, ha valaki már végzett hasonló munkát, ráadásul a nyelvtudás sem feltétel.Szintén keresnek síoktatót, amihez szükséges viszont a magas szintű sítudás, viszont nem feltétel a némettudás, ugyanis magyar gyerekeket kell oktatni. Ezért nettó 1900 eurós fizetést ajánlanak, viszont a szállás és az étkezés ára havi szinte 400 euró, tehát ebben a munkakörben nettó 1500 eurót, vagyis nagyjából 620 ezer forintot lehet keresni.

Nem csak a pénz számít

Aki ilyen típusú munkát vállalna a síszezon alatt, annak nem csak a német nyelvkönyvet kell elővennie, hanem fel kell készülni a rendkívüli fizikai megterhelésre is.

Az álláshirdetésekben szintén sokszor említik, hogy ezekért a bérekért akár napi 10-12 órát is kell dolgozni, úgyhogy van, ahol a jó fizikai erőnlétet is szerel a leírásban. Bizonyos munkakörök valóban közel nettó milliós fizetésekre lehet számítani, azonban ezért nagyon keményen kell dolgozni azoknak, akik síszezon ideje alatt szeretnék megszedni magukat.

Természetesen ezek mellett a feltételek mellett is évente sok magyart vonzanak az oasztrák munkák a téli időszakban, ráadásul idén még magasabb lehet ez a szám, hiszen nincsenek már korlátozások, és a nagyobb forgalom miat több emberre lehet szükség. Emellett a brutálisan magas infláció miatt is sokan vehetik fontolóra a külföldi munkát, hiszen nagyon sokaknak a 2022-es fizetésemelése nem érte el a drágulás 20,1%-os szintjét, a következő hónapokban pedig négy év óta először újra csökkenni kezdhet a hazai bérek vásárlóértéke. Emiatt nem lenne meglepő, ha idén a magyar munkavállalók tömegesen özönlenének az osztrák sípályákra.