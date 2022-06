Komoly béremelésre számíthatnak ezek a dolgozók: mindössze ennyit kell tenniük hozzá

Nem kell már pironkodva bevallani, mennyi fizetésre gondoltunk reménybeli új munkahelyünkön: a cégek is egyre inkább ezzel kezdik az állásinterjúkon. Ennek ellenére nem javasolt ajtóstul rontani a házba, mert könnyen lehet, hogy az igényünk nem találkozik majd azzal az összeggel, amit az új hely gondolt. Számos tényezőt figyelembe kell venni a bértárgyalásokon, de azért szégyellősnek sem kell lennünk - különösen a rekordinfláció közepén.

A vírushelyzet számos más dolog mellett az álláskeresési szokásainkat, ezzel járó prioritásainkat is megváltoztatta. A gazdasági gyengülés kezdete, mely mára világszerte rekordméretű inflációban csúcsosodott ki, sokkal több olyan helyzetet is eredményeztek, mikor a jövendő munkaadók már egyáltalán nincsenek olyan kényelmes helyzetben, mint annak előtte. Sokkal hamarabb eljutnak a fizetés kérdéséhez az eddig megszokott körök helyett, ami nem is csoda, hiszen a munkavállalók is azt szeretnék, hogy a vágtató inflációhoz sokkal inkább alkalmazkodjon a fizetésük. Cikkünkben most megnézzük, hogyan változtak meg az állásinterjúk.

Megváltoztak a bértárgyalások

A rekordméretű, globális infláció hatására már sokkal könnyebben mondunk búcsút régi munkahelyünknek, mint mondjuk akár az inflációs krízis, akár a covid-időszak alatt tettük. A home office alapkövetelménnyé változott a munkavállalóknál, és már nem az utolsó kérdések között szerepel a bér nagysága sem, ahogy annyi éven át szokásban volt. A munkaerő-toborzók manapság sokkal korábban jutnak el a fizetés kérdéséhez, így még az is előfordulhat, hogy maga az interjúztató munkatárs, vagy a fejvadász előzi meg a kérdéssel a reménybeli új kollégát.

Számos gazdasági tényező van, amelyek fontosak a bértárgyalásokban. Az infláció emelkedése mellett a munkaerőhiány – ma már csaknem két állás jut minden álláskeresőre – sokkal nagyobb alkuerőt adott a munkavállalóknak, mint ez régebben szokásban volt

- mondta Linda Babcock, a Carnegie Mellon Egyetem közgazdászprofesszora.

Az egyik legfontosabb lett a fizetés kérdése

Előfordulhat olyan helyzet is, hogy már a szűrés során felmerül ez az aspektus. Korábban is szokásban volt ugyan, hogy a cégek már a fizetési igény megjelölését is kérték a munkára jelentkező levélben az önéletrajzzal együtt, most azonban egyre gyakrabban előfordul, az az, hogy magába az álláshirdetésbe is beleírják – ez pedig előszűri a jelentkezőket, és magát a folyamatot is felgyorsítja mind a munkaadói, mind a munkakeresői oldalon.

Ami nagyon felgyorsult az elmúlt néhány hónapban, az az, hogy a cégek a folyamat nagyon korai szakaszában máris megkérdezik a jelölteket, hogy milyen fizetési elvárásaik vannak - talán már az első interjún vagy a szűrési interjún sokkal több ilyet látok megtörténni, mint régen

– mondta Kate Dixon, a Dixon Consulting vezérigazgatója és alapítója.

De attól, hogy erre kérnek, még nem kell számszerűen megmondanod az igényedet. Dixon azt javasolja, hogy mondjunk valami ilyesmit: "Anélkül, hogy többet tudnék a munkáról és a teljes jutalmakról, nehéz pontos számot adni. Mennyi a munkakör felvételi köre?"

Ha van ajánlatunk, és már az interjún ülünk, a felkínált fizetés akkor sem mindig éri el azt, amire előzetesen számítottunk. A szakértő azt javasolja, hogy ilyenkor ne féljünk tárgyalni. "Nagyobb a tőkeáttétel, munkaerőhiány van, a cégeknek jó munkaerőre van szükségük, és az infláció miatt indokolt is többet kérni, mint amit felajánlanak." - mondta Rellie Derfler-Rozin, a Marylandi Egyetem menedzsment és szervezési tanszék docense. "Mindig van hely a tárgyalásokra, a kulcs a jó felkészülés."

Lapunk múlt héten interjút tett közzé Köcse Bálint HR-tanácsadóval. A szakembernél itt is rákérdeztünk arra, hogyan kérhetünk magasabb fizetést, de egyértelmű választ nem kaptunk. Köcse szerint a HR-esek próbálják abba az irányba terelni a munkakeresés és az interjúztatás fázisait, hogy ne feltétlenül a fizetés legyen a legfontosabb tényező.

Az látszik, hogy a fizetés egy nagyon fontos faktor, főleg akkor, ha nem éri el azt a szintet, amit az egyének szeretnének, de ezen kívül nagyon sok más tényező befolyásolja, hogy egy munkavállaló hogyan vélekedik a munkahelyéről. A saját munka elismerése is számít, de ezt nem csak pénzzel lehet elérni, hanem olyan vezetői attitűdökkel is, mint a jó visszajelzés, az erőfeszítés és a hozzájárulás elismerése, és a szakmai fejlődés lehetőségének a megteremtése. Fontos, hogy az emberek lássák, ők hogyan lehetnek többek ebben a szervezetben, hogyan mehetnek előre, milyen karrierutak léteznek számukra. Ezekre a területekre fókuszálva nagyon is lehet hatni arra, hogy valaki jól érezze magát a munkahelyén, és hosszú távú perspektívát lásson benne.

- fogalmazott Köcse Bálint.

Hogyan tárgyaljunk?

Több tényezőt is figyelembe kell venni a fizetésben, beleértve azt is, mi lesz pontosan a feladatunk, mik az adott iparágban szokásos bérek – ezeket rövidebb felkészüléssel mind megtudhatjuk - az egyedi készségeket és azt az értéket, amelyet a vállalatnak hozol majd, valamint a gazdasági feltételeket, például az inflációt és a munkaerőpiac helyzetét.

Nagyon fontos, hogy jól legyünk „kalibrálva”. Nem akarsz bemenni és túl keveset kérni, de semmiképpen sem akarsz túl sokat sem kérni azért, mert az nem lesz hiteles. Arra bátorítom az embereket, hogy lépjenek túl azon, amit az interneten találnak. Ha ismersz olyan embereket, akik ott dolgoztak vagy legalább hasonló helyen és munkakörben, próbálj meg általuk tájékozódni, és kérd ki a tanácsukat. Az emberek általában szívesebben segítenek és mentorálnak, mint ahogyan azt gondolnánk.

- tanácsolja Kate Dixon.

Tényező lett a home office

A járványhelyzet annyi pluszt mindenképpen hozott a konyhára, hogy elképesztő módon felgyorsult a home office-ban dolgozók számának emelkedése, és a járvány csillapodásával a tendencia erősen velünk maradt. Az álláskeresésnél a fizetés után a második legfontosabb szempont lett az otthoni munkavégzés lehetősége, nagyon sokan egyszerűen nem jelentkeznek arra a helyre, ahol nem írják már az álláshirdetésben, hogy van lehetőség otthoni munkavégzésre.

Természetesen fontos, hogy a jövendő munkaadónk tisztában legyen az igényeinkkel, de azokat nem szabad már az első kérdésre adott válaszban előadni. Itt is fontos a fokozatosság, de azért ha tényleg nagy mértékű home office-ra vágyunk, érdemes ezt tudatosítani az interjú során is. A szakértő azt tanácsolja, hogy valahogy így mondjuk: "Örülök, hogy beszélhetek Önnel a szerepről. Tekintettel arra, hogy szeretek dolgozni, csak a hibrid vagy teljesen távoli lehetőségeket fontolgatom. Mondja el, hogyan látja ezt a szervezet?". Ha azt látjuk, hogy a munkaadó húzódozik, ne erőltessük a dolgot - lehet, hogy a vállalti kultúrában nem kap kitüntetett figyelmet vagy fontosságot az otthoni munkavégzés.

Emellett azt is figyelembe kell vennünk, hogy az adott cégnek talán sokba kerül, hogy biztosítsa a home office feltételeit: sok helyen nem csak egy laptopot adnak, hanem kell nyomtató, kamera és hasonló eszközök, amik súlyos kiadásokat jelenthetnek.

(via CNN)