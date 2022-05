Több száz főt keres az ALDI: otthonról végezhető munka, akár milliós fizetéssel

Jelentősen, 300 főről 600 főre növelné az informatikai állások számát az ALDI International IT Services Kft. Magyarországon. Az egész országból várják majd a jelentkezőket, hiszen a legtöbb pozíció otthonról is végezhető, elég lesz majd havi 1-2 alkalommal bemenni az SSC budapesti vagy pécsi központjába. A fizetések is versenyképesek lesznek, a pályakezdők az egyetemi tanulmányok ideje alatt végzett munkával akár a minimálbér kétszeresét kereshetik meg, a szenior IT-pozícióban pedig hétszámjegyűek kezdőbérek. Hidvéghy Zoltán és Szabados Gábor ügyvezető igazgatókkal beszélgettünk a létszámbővítésről.

Pénzcentrum: Hogyan hatott az ALDI SSC működésére a pandémia, milyen változásokat hozott az SSC mindennapi működésében a járvány?

Hidvéghy Zoltán: Az ALDI International IT Services Kft.-nél már a pandémia előtt készültünk arra, hogy hibrid munkavégzést tegyünk lehetővé munkatársaink számára. A világjárvány kitörése előtti hónapokban kezdtünk el egy projektet, amely az otthoni munkavégzés első lépését tette lehetővé. Az eszközök, a szoftverek és a munkavégzés új sémáit már bevezettük, így a pandémia kitörésekor munkatársainkat gyakorlatilag pár nap alatt elláttuk az otthoni munkavégzést támogató eszközökkel, és kialakítottuk a szükséges keretrendszereket. Ennek köszönhetően 2020 márciusában, a Covid-járvány megjelenésekor már fel tudtuk ajánlani az otthoni munkavégzés lehetőségét, de aki inkább az irodai környezetet választotta, annak is garantáltuk a biztonságos munkakörnyezetet. A munkatársak azóta is menedzsereikkel előre egyeztetik a munkarendet, így biztosítjuk feladataink folyamatos ellátását. Szeretném megemlíteni, hogy a home office munkavégzéshez szükséges valamennyi informatikai eszközt is mi biztosítjuk. A vezetők számára új kihívást jelentett a csapatok virtuális vezetése, amit úgy gondolom, sikeresen teljesítettünk, hiszen az utóbbi időszakban csökkent a fluktuáció, ami egyébként is az iparági szint alatt volt. A toborzás sem állt meg, hanem a virtuális térben folyt a kiválasztás – ennek eredményességét az is mutatja, hogy a vállalat legjelentősebb bővülését a pandémia évei alatt sikerült elérnünk. Továbbra is számos új feladattal bíz meg bennünket az ALDI Süd, ezért történetünk során a legnagyobb bővítésre készülünk, szeretnénk megduplázni magyarországi létszámunkat. A létszámfejlesztés során 300 olyan informatikai munkahelyet hozunk létre, amelyek jó része otthonról is ellátható, így immáron az egész ország területéről várjuk otthoni (home office) munkavégzéssel pályázók jelentkezését. A toborzást így kiterjesztjük az egész ország területére. A home office-ban dolgozó munkatársainknak elég a munka ellátásához szükséges tevékenység függvényében akár havonta csak egyszer vagy kétszer felkeresniük a budapesti vagy valamelyik pécsi irodánkat, a többi napokon pedig otthonról dolgozhatnak. Terveink szerint az év végén közel 650 főt fogunk foglalkoztatni Magyarországon, ezzel a hazai SSC iparágban a 15 legnagyobb szereplő közé fogunk tartozni.

Pénzcentrum: A teljes home office elég ritka az SSC központokban Magyarországon. Miért döntöttek úgy, hogy az új SSC pozíciókat teljes mértékben lehet otthonról végezni?

Szabados Gábor: A cégen belül kidolgoztuk az ún. „Future work” koncepciót, amely hibrid vagy akár teljes home office munkavégzést tesz lehetővé munkavállalóink számára. Ennek keretében kollégáinkat ellátjuk az otthoni munkavégzéshez szükséges eszközökkel, ugyanakkor biztosítjuk az irodai környezetet is, és rájuk bízzuk, honnan tudnak hatékonyabban dolgozni. Szerintünk az irodának már más funkciója van: „Iroda mint munkaeszköz” – irodánkat egy olyan térnek tartjuk fent, ahol a csapattagok élőben tudnak kooperálni, együtt dolgozni olyan projekteken, amelyekben hatékonyabb a személyes jelenlét. Azt gondolom, hogy a munkatársakban jelen van a szocializációs igény, továbbra is fontos a személyes találkozás mind a munka, mind a magánélet során. Az általunk végzett projektekben szükség van az együttműködésre, ami a home office keretei között nem mindig oldható meg elég eredményesen. Fontos, hogy az otthonról történő munkavégzés is akkor igazán hatékony, ha a kollégák személyesen már ismerik egymást, van egy kialakult munkavégzési rutin, kommunikáció köztük, és nem csupán képernyőn keresztül ismerik meg a többieket. Rendszeresen kapunk olyan visszajelzést pályázó jelöltektől, hogy a kizárólag home office-ból való munkavégzés személytelenné teszi a közös munkát, és nem kötődik úgy a vállalathoz. Mi ezt szeretnénk elkerülni, ugyanakkor, aki otthonról hatékonyabban tud dolgozni, annak legyen erre lehetősége, és mi ezzel hozzá tudunk járulni a munka-magánélet egyensúlyának megtartásához. Hozzá kell tennem, hogy nemcsak klasszikus SSC munkaköreink vannak, hanem mélyebb szintű IT szolgáltatásokat is nyújtunk. Ezekben a munkakörökben egyáltalán nincsen fizikális kötöttség, bárhonnan lehet őket végezni.

Hidvéghy Zoltán, az ALDI International IT Services Kft. ügyvezető igazgatója

Pénzcentrum: Milyen végzettségű munkavállalókat keresnek az új pozíciókra?

Hidvéghy Zoltán: Kettéválasztanám a pozíciókat munkakör szerint. Egyrészt informatikai támogatást végző, illetve ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kollégákat keresünk. Itt az alapvető elvárás az idegen nyelvek magas szintű ismerete – angol és német nyelvtudás mellett az olasz, francia és szlovén nyelvek ismerete mindenképp előnyt jelent, hiszen munkatársainknak a hétköznapi munka során használniuk kell szóban és írásban is az adott idegen nyelveket. Ezekre a pozíciókra pályakezdők, friss diplomások, munkatapasztalattal még nem rendelkezők vagy pályaváltók jelentkezését is várjuk, sőt akár egyetemi hallgatók számára is tudunk részmunkaidőben munkát biztosítani. Ennek keretében a tanulmányok mellett heti 20-30 órás munkavégzésre nyílik lehetőség. Itt a szakirányú végzettség nem feltétel, tehát akár bölcsész vagy mérnöki területen végzett tanulmányokkal is lehet jelentkezni, a szakmai feladatokat mi megtanítjuk. Itt említeném meg az ALDI Talent campust is, az idei év során saját akadémiát hozunk létre, pályakezdők és pályaváltók számára olyan képzést nyújtunk, amivel el tudnak kezdeni dolgozni az informatika területén. Terveink szerint egyetemekkel is együtt fogunk működni.

Szabados Gábor: Másrészt tapasztalattal rendelkező, szenior informatikus kollégák jelentkezését várjuk: üzleti területeken, IT, people management, projekt management, infrastruktúrát érintő, mérnöki és fejlesztői területen keresünk munkatársakat, illetve gyakorlott IT-szakembereket. Szoftverfejlesztőket is keresünk, elsősorban PHP és ServiceNow fejlesztőket és architekteket, továbbá SAP tapasztalattal rendelkezők jelentkezését is várjuk áruszállítás, logisztika és beszerzési területekre. Mindemellett agilis csapatok irányítására SCRUM mastereket is keresünk.

A végzettség is fontos, de egyre nagyobb hangsúly kerül a nyelvtudásra és a nyitott, tanulni, fejlődni vágyó attitűdre, a szenior pozícióknál pedig az eddigi tapasztalat és szakmai tudás a releváns.

Pénzcentrum: Milyen kezdő fizetésre számíthatnak a munkavállalók az ALDI SSC-nél?

Hidvéghy Zoltán: Minden területen versenyképes fizetést nyújtunk munkavállalóinknak. A pályakezdők az egyetemi tanulmányok ideje alatt végzett munkával akár a minimálbér kétszeresét kereshetik meg, a szenior IT-pozícióban pedig hétszámjegyűek kezdőbéreink. Az ALDI-nál egyébként rendkívül könnyen tervezhető a karrier, hiszen a belépéskor tudja a munkavállaló, hogy melyik bérsávba fog tartozni – a béremelés inflációt meghaladó mértékben évente garantált. A juttatásokon felül nagyon modern munkakörnyezet vár mindenkit, továbbá Magyarországról részt lehet venni nemzetközi munkákon, és számos kollégánknak nyílik külföldi munkavégzési lehetősége anyavállalatunknál, akár rövidebb projekteken, akár hosszabb távon is.

Pénzcentrum: Milyen nyitott pozíciók lesznek az IT- és SAP-szakértőkén kívül? Tervezik-e bővíteni az ügyfélszolgálatot is?

Szabados Gábor: A bővítés nem áll le, szeretnénk az SSC szolgáltatásunkat a németországi, valamint egyesült államokbeli központtal összefogásban tovább fejleszteni, optimalizálni, és a három régiót hatékonyabban összekötni. Ehhez szeretnénk automatizációt és olyan innovatív technológiákat alkalmazni, mint például a mesterséges intelligencia, ennek megvalósításához pedig tovább kell bővíteni a létszámot. A magasabb IT tudást és gyakorlatot igénylő feladatok között megjelenik a szoftverfejlesztés, szoftvertesztelés és agilis projektirányítás – az architekt funkciók. Mindehhez további létszámbővítés is szükséges, így várhatóan nem állunk meg 650 főnél, hanem újabb munkahelyeket hozunk létre Magyarországon.

Szabados Gábor, az ALDI International IT Services Kft. ügyvezető igazgatója

Pénzcentrum: A nagy SSC-kben általában sok külföldi dolgozik. Az ALDI SSC-nél most hány külföldi van, hogyan alakul a létszám? Körülbelül mennyi külföldi munkavállalóval terveznek a 300 fős bővítéskor, ők jellemzően honnan érkeznek?

Hidvéghy Zoltán: Természetesen mi sem zárkózunk el külföldi munkavállalók jelentkezésétől, de ahogy az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt., úgy mi is magyar cégként tekintünk magunkra, amely elsősorban ebben az országban szeretne munkahelyeket létrehozni, ezzel is támogatva a magyar gazdaságot, és lehetőséget teremteni a fiataloknak és a tapasztalt szakembereknek arra, hogy nemzetközi környezetben végezhessenek munkát. Jelenleg mintegy 3-4% a külföldi munkavállalóink aránya, vannak osztrák, olasz, szlovén és amerikai kollégáink is. A 300 új munkahely létrehozása – amely reményeink szerint nem az utolsó állomása cégünk fejlődésének – a magyar munkaerőpiacra fókuszál, magyar munkavállalók jelentkezésével tervezünk.

Pénzcentrum: A 300 fős bővítés miatt lesz szükség az ALDI SSC fizikai fejlesztésére is, vagy éppen ezért nagy lehetőség a home office?

Szabados Gábor: Jelenleg is bővítjük az irodáinkat Pécsett és Budapesten is. Pécsett például már a második irodánkat nyitottuk meg, itt a Budapest One-ban pedig éppen azon dolgozunk, hogy 3000 négyzetméteren alakítsuk ki a 21. századi igényeknek és ergonómiai követelményeknek megfelelően, modern design ötletekkel együttműködésre és önálló munkavégzésre alkalmas, 280 férőhelyes, új irodánkat. Ezeken felül pedig figyeljük a piacot, és vizsgáljuk, hogy hol érdemes esetleg még fizikailag is megjelenni. Jelenleg gondolkodunk egy harmadik városban egy újabb iroda nyitásán is. A fizikai fejlesztést egyrészt a növekedés is szükségessé teszi, de nagyon fontosnak tartjuk, hogy vonzó, modern és inspiráló munkakörnyezetben dolgozhassanak a kollégáink. A home office lehetősége az optimális munkabeosztás kialakításában, a megfelelő munka-magánélet egyensúly megteremtésében és ezáltal a teljesítmény elérésében van segítségünkre.

Pénzcentrum: Mit várnak, milyen előnyöket fog jelenteni ez a fejlesztés az ALDI-nak a kiskereskedelmi piacon?

Hidvéghy Zoltán: Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. üzleteinek és logisztikai központjának technikai támogatását is egyre hatékonyabban fogjuk biztosítani az Élelmiszer Bt. saját IT-részlegével szoros együttműködésben, ami nagy mértékben hozzájárul az üzletmenet gördülékenységéhez, az üzembiztonság garantálásához. Az AIIS legnagyobb előnye mind Magyarországon, mind az ALDI Südnél, hogy saját kollégáinkat támogatjuk, aldisok segíti az aldisokat. Ismerjük kollégáinkat, munkamódszereiket, feladataikat, azonos technikákkal, szoftverekkel dolgozunk, így teljes mértékig a szakmai életük része lehetünk, ezzel is hatékonyabb, magasabb minőségű támogatást nyújtva. A digitalizációval pedig mindenképp magasabb szolgáltatási szintet tudunk elérni, hatékonyabbá válik a működésünk, még frissebb árucikkeket tudunk kínálni, és innovatív értékesítési formákat tudunk bevezetni – ez mind piaci előnyhöz vezethet, és alacsonyabb árakat tesz lehetővé.