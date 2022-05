Ezek a legjobban fizető diákmunkák a nyárra: szaktudás, tapasztalat sem kell

A nyár közeledtével egyre több tanuló érdeklődik nyári munka iránt, melynek kedvez, hogy a kormány 2022. januártól eltörölte a személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettséget, így a diákok megkereshető órabére több száz forinttal lehet több, mint az előző években. Az idei év elejéhez képest mintegy 35 százalékkal nőtt a budapesti taglétszám március végéig, de vidéken is emelkedést tapasztalt az egyik hazai munkaközvetítő - írja a HelloVidék.

A nyár közeledtével a dolgozni vágyó diákok száma is többszörösére növekszik. A nyári szünet alatt már dolgozni tudnak a 15. életévüket betöltött diákok is. Beleznay Kitti, a Pannon-Work kirendeltségvezető-helyettese egyelőre a 25 év alattiak SZJA fizetési kötelezettségének eltörlése és a taglétszám alakulása között nem lát meredek ugrást, viszont a diákok lojalitásának elérésében, a megtartásban, és a minőségi munkaerő megtalálásában pozitív hatása van ennek a kedvezménynek.

Nemcsak a diákok részéről lesz nagyobb az érdeklődés nyáron, de a partnercégek is előszeretettel alkalmaznak diákokat a nyári időszakban a szabadságoltatás megsegítésére, valamint a szezonális munkákra - mondta el a lapnak Margitics Ákos a WHC Student Work Service Diákmunka-szolgáltatás üzletágvezetője. A diákok foglalkoztatásának legnagyobb felvevőpiaca még mindig az ipar és a gyártó területek, ezek közül is kiemelkedőek az autóipari beszállítók, ahol nem csak fizikai munkakörökben, hanem a szellemi állományukat erősítve gyakornoki programokban is gondolkodnak a haladó szellemiségű cégek - mondta.

A szakember szerint a nyári időszakban megugrik a szezonális, valamint mezőgazdasági munkák, kiemelkedő ebben az időszakban a kereskedelmi és a vendéglátási szektorban alkalmazott diákmunkások száma. Ha valaki a tanulmányainak megfelelően talál gyakornoki pozíciót és abban jól teljesít, számíthat arra, hogy ajánlatot fog kapni a diplomaszerzést követően. Minél hosszabb gyakorlati időt tölt el valaki, annál nagyobb az esély erre, így azt mondhatják, hogy fél- egy éves gyakorlati idő után 40-60% hogy maradásra bírják a diákot.

Órabérek a diákként vállalható pozíciókban

Forrás: HelloVidék

A Meló-Diák idei kutatásai alapján a diákok üdvözlik az SZJA-mentességet, és ez újabb ösztönző a számunkra, hogy munkát vállaljanak. Diákok foglalkoztatására a kereskedelemben és vendéglátásban van a legnagyobb igény, főként pénztáros, árufeltöltő és gyorséttermi kisegítő pozícióban. Emellett érdemes kiemelni még a szakmai munkákat is, többek között mérnök-, informatikus-, 3D tervező-, minőségirányítási gyakornoki pozíciókra is - évről-évre 10-15%-kal növekszik az ilyen pozíciók száma is a kínálatukban, ami a munkaerőpiac nyitását is mutatja a diákok irányába.

A teljes cikk a HelloVidék oldalán olvasható.